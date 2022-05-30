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У Харківській області змінюється час комендантської години

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

комгод

У понеділок, 30 травня, в Харківській області скоротили час комендантської години. Тепер він діятиме з 22:00 до 6:00.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Від сьогодні, 30 травня, змінюється час комендантської години. Комендантська година триватиме із 22.00 до 06.00 години. Сьогодні підписав відповідне розпорядження", - сказано в повідомленні.

Також нагадується, що у цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Слід бути вдома або в укриттях.

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Як повідомлялося, раніше в Харківській області комендантська година діяла з 21:00 до 6:00.
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Сінєгубов виявляється херой ще той - у перщі дні війни бухали з колегами і думали здавати не здавати і тільки на 27 день зробили Розвідку щоб знати де і що коїться.
Зе влада це синонім відсутності МОРАЛІ
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30.05.2022 15:01 Відповісти
 
 