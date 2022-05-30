У Харківській області змінюється час комендантської години

У понеділок, 30 травня, в Харківській області скоротили час комендантської години. Тепер він діятиме з 22:00 до 6:00.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Від сьогодні, 30 травня, змінюється час комендантської години. Комендантська година триватиме із 22.00 до 06.00 години. Сьогодні підписав відповідне розпорядження", - сказано в повідомленні.

Також нагадується, що у цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Слід бути вдома або в укриттях.

Читайте також: Від завтра скорочено комендантську годину в Одесі та області

Як повідомлялося, раніше в Харківській області комендантська година діяла з 21:00 до 6:00.