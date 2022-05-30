В Украине с июня увеличат пенсии работающим пенсионерам

Пенсионный фонд Украины проведет плановый перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Дополнительные выплаты начнутся с июня 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерки социальной политики Марины Лазебной, которое она сделала во время телемарафона.

"Сейчас мы проводим автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам", - сказала она.

По ее словам, есть сложности по отчетности работодателей, где работают пенсионеры. "Поэтому за май Пенсионный фонд сделает перерасчет и работающие пенсионеры, начиная с июня будут получать перечислены пенсии, но выплаты будут идти и за апрель, и за май. Потому что по законодательству автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится с апреля", - сообщила министр.

"С июня работающие пенсионеры получат повышение", - добавила Лазебная.

После того, как Пенсионный фонд проведет плановый перерасчет, дополнительные выплаты смогут получить люди, которые вышли на пенсию за последние два года и продолжают работать.