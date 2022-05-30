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Новости Общество
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В Украине с июня увеличат пенсии работающим пенсионерам

Новости Цензор.НЕТ Общество

пенсія

Пенсионный фонд Украины проведет плановый перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Дополнительные выплаты начнутся с июня 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерки социальной политики Марины Лазебной, которое она сделала во время телемарафона.

"Сейчас мы проводим автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам", - сказала она.

По ее словам, есть сложности по отчетности работодателей, где работают пенсионеры. "Поэтому за май Пенсионный фонд сделает перерасчет и работающие пенсионеры, начиная с июня будут получать перечислены пенсии, но выплаты будут идти и за апрель, и за май. Потому что по законодательству автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится с апреля", - сообщила министр.

"С июня работающие пенсионеры получат повышение", - добавила Лазебная.

После того, как Пенсионный фонд проведет плановый перерасчет, дополнительные выплаты смогут получить люди, которые вышли на пенсию за последние два года и продолжают работать.

Автор: Анастасія Потіха
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Кардинал SoF
@sofnesk
·
54 хв
1. Різниця між "офіційним" курсом та реальним зараз - 25%. Вдумайтеся, 25% - це фантастично велика різниця.
Це потужний удар по експортерах. Це потужний удар по ринку який взагалі встав намертво. Це реальна інфляція, навіть більша ніж якби офіційно було б 35-36
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30.05.2022 14:51 Ответить
Офіційний 29, якщо порахувати різницю 25%, то десь 37 і буде реальний...
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30.05.2022 15:01 Ответить
Про заощадження на старість... https://youtu.be/aYsPOAA5Uks

Про Муху та Персика... https://youtu.be/ULbXDYHFI-0

Про складні стосунки ... https://youtu.be/7njef0y1vQE

Про органічне землеробство... https://youtu.be/AaHqrhDdCzg

Про Будулая, Васю та Ангеліну ... https://youtu.be/FYPg3pfhes0
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30.05.2022 14:53 Ответить
а не работающим пора ползти на кладбище, за 2 года добавили 200грн!!! это просто издевательство
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30.05.2022 15:21 Ответить
новая вовкина тыща?
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30.05.2022 16:16 Ответить
"Є"бабусю вже дали?
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30.05.2022 17:18 Ответить
 
 