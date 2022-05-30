В Украине с июня увеличат пенсии работающим пенсионерам
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Пенсионный фонд Украины проведет плановый перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Дополнительные выплаты начнутся с июня 2022 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерки социальной политики Марины Лазебной, которое она сделала во время телемарафона.
"Сейчас мы проводим автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам", - сказала она.
По ее словам, есть сложности по отчетности работодателей, где работают пенсионеры. "Поэтому за май Пенсионный фонд сделает перерасчет и работающие пенсионеры, начиная с июня будут получать перечислены пенсии, но выплаты будут идти и за апрель, и за май. Потому что по законодательству автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится с апреля", - сообщила министр.
"С июня работающие пенсионеры получат повышение", - добавила Лазебная.
После того, как Пенсионный фонд проведет плановый перерасчет, дополнительные выплаты смогут получить люди, которые вышли на пенсию за последние два года и продолжают работать.
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@sofnesk
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1. Різниця між "офіційним" курсом та реальним зараз - 25%. Вдумайтеся, 25% - це фантастично велика різниця.
Це потужний удар по експортерах. Це потужний удар по ринку який взагалі встав намертво. Це реальна інфляція, навіть більша ніж якби офіційно було б 35-36
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