В Україні з червня збільшать пенсії працюючим пенсіонерам
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Пенсійний фонд України проведе плановий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Додаткові виплати почнуться з червня 2022 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки соціальної політики Марини Лазебної, яку вона зробила під час телемарафону.
"Зараз ми проводимо автоматичне перерахування пенсій працюючим пенсіонерам", - сказала вона.
За її словами, є складнощі щодо звітності роботодавців, де працюють пенсіонери. "Тому за травень Пенсійний фонд зробить перерахунок і працюючі пенсіонери починаючи з червня будуть отримувати перераховані пенсії, але виплати будуть йти і за квітень, і за травень. Тому що по законодавству автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться з квітня", - повідомила міністерка.
"З червня працюючі пенсіонери отримають підвищення", - додала Лазебна.
Після того, як Пенсійний фонд проведе плановий перерахунок, додаткові виплати зможуть отримати люди, які вийшли на пенсію впродовж останніх двох років і продовжують працювати.
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@sofnesk
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54 хв
1. Різниця між "офіційним" курсом та реальним зараз - 25%. Вдумайтеся, 25% - це фантастично велика різниця.
Це потужний удар по експортерах. Це потужний удар по ринку який взагалі встав намертво. Це реальна інфляція, навіть більша ніж якби офіційно було б 35-36
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