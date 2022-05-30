УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14333 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
16 927 6
пенсіонери (476) пенсія (921) підвищення (70) Лазебна Марина (136)

В Україні з червня збільшать пенсії працюючим пенсіонерам

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

пенсія

Пенсійний фонд України проведе плановий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Додаткові виплати почнуться з червня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки соціальної політики Марини Лазебної, яку вона зробила під час телемарафону.

"Зараз ми проводимо автоматичне перерахування пенсій працюючим пенсіонерам", - сказала вона.

За її словами, є складнощі щодо звітності роботодавців, де працюють пенсіонери. "Тому за травень Пенсійний фонд зробить перерахунок і працюючі пенсіонери починаючи з червня будуть отримувати перераховані пенсії, але виплати будуть йти і за квітень, і за травень. Тому що по законодавству автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться з квітня", - повідомила міністерка.

Читайте також: Членам сімей загиблих військових підвищили пенсії, - Мінсоцполітики

"З червня працюючі пенсіонери отримають підвищення", - додала Лазебна.

Після того, як Пенсійний фонд проведе плановий перерахунок, додаткові виплати зможуть отримати люди, які вийшли на пенсію впродовж останніх двох років і продовжують працювати.

Також читайте: Усі громадяни отримають пенсії, зарплати та соцвиплати, - міністр фінансів Марченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кардинал SoF
@sofnesk
·
54 хв
1. Різниця між "офіційним" курсом та реальним зараз - 25%. Вдумайтеся, 25% - це фантастично велика різниця.
Це потужний удар по експортерах. Це потужний удар по ринку який взагалі встав намертво. Це реальна інфляція, навіть більша ніж якби офіційно було б 35-36
показати весь коментар
30.05.2022 14:51 Відповісти
Офіційний 29, якщо порахувати різницю 25%, то десь 37 і буде реальний...
показати весь коментар
30.05.2022 15:01 Відповісти
Про заощадження на старість... https://youtu.be/aYsPOAA5Uks

Про Муху та Персика... https://youtu.be/ULbXDYHFI-0

Про складні стосунки ... https://youtu.be/7njef0y1vQE

Про органічне землеробство... https://youtu.be/AaHqrhDdCzg

Про Будулая, Васю та Ангеліну ... https://youtu.be/FYPg3pfhes0
показати весь коментар
30.05.2022 14:53 Відповісти
а не работающим пора ползти на кладбище, за 2 года добавили 200грн!!! это просто издевательство
показати весь коментар
30.05.2022 15:21 Відповісти
новая вовкина тыща?
показати весь коментар
30.05.2022 16:16 Відповісти
"Є"бабусю вже дали?
показати весь коментар
30.05.2022 17:18 Відповісти
 
 