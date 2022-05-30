В России блокируют VPN-сервисы, дающие доступ к запрещенным сайтам
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти РФ испытывают блокировку сервисов, которые давали россиянам возможность посещать запретные Facebook, Instagram и другие сервисы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание The Insider.
Проблемы с доступом к VPN возникли у пользователей в Сибири, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Там недоступны серверы на протоколах L2TP и IPsec. При этом в сетях "Ростелекома" и других операторов подключение не производится даже между сервером и клиентом в России.
Таким образом, выход в интернет без цензуры становится для россиян все менее доступным.
Напомним, за независимое освещение войны в РФ уже заблокировано более 1000 сайтов. От российских СМИ требуется называть войну исключительно "специальной операцией", а все несогласные попадают в черный список.
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