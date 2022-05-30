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Новости За рубежом
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В России блокируют VPN-сервисы, дающие доступ к запрещенным сайтам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

vpn

Власти РФ испытывают блокировку сервисов, которые давали россиянам возможность посещать запретные Facebook, Instagram и другие сервисы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание The Insider.

Проблемы с доступом к VPN возникли у пользователей в Сибири, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Там недоступны серверы на протоколах L2TP и IPsec. При этом в сетях "Ростелекома" и других операторов подключение не производится даже между сервером и клиентом в России.

Таким образом, выход в интернет без цензуры становится для россиян все менее доступным.

Напомним, за независимое освещение войны в РФ уже заблокировано более 1000 сайтов. От российских СМИ требуется называть войну исключительно "специальной операцией", а все несогласные попадают в черный список.

Также читайте: ЕС согласовал эмбарго на нефть из РФ. Но не по трубопроводам, - Reuters
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Топ комментарии
+15
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30.05.2022 15:58
+12
Можно подумать,что VPN сильно влияет на мнение кацапских нелюдей.
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30.05.2022 15:47
+9
Поддерживаю. Там почти все пооддерживают Ху...ло, так что пусть помогают выстраивать забор.
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30.05.2022 15:47
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otlichno - ja toljko za ! ibo nefig shastatj
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30.05.2022 15:45 Ответить
Поддерживаю. Там почти все пооддерживают Ху...ло, так что пусть помогают выстраивать забор.
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30.05.2022 15:47 Ответить
Можно подумать,что VPN сильно влияет на мнение кацапских нелюдей.
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30.05.2022 15:47 Ответить
А на Цензорі хоть греблю гати
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30.05.2022 15:47 Ответить
мабуть, ФСБшним тролям дають вільний вихід у мережу "для служебного пользованія" )
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30.05.2022 16:54 Ответить
На Ютубе шарятся,здесь шарятся.
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30.05.2022 15:48 Ответить
Ух чєго задумалі халопи. Думалі на заморскіх сайтах русафобію паддєрживать? Всєх забрать в піанєри, а патом в чебурнєт.
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30.05.2022 15:49 Ответить
"КПРФ в ходе торжественной церемонии на Красной площади приняла в пионеры примерно пять тысяч школьников" Я подумал это шутка такая... Открыл новости, смотрю НИХРА, НЕ ШУТКА, ВСЕ НАТУРАЛЬНО!!! 5 тыс. новых "ублюдков" появилось в кацапии.. Ну как этот народ назвать? Что они курят, или едят, или колят??
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30.05.2022 15:57 Ответить
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30.05.2022 16:06 Ответить
курят навоз едят навоз колят бояру
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30.05.2022 16:24 Ответить
Дайош Чебурнет!

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30.05.2022 15:54 Ответить
В хрюсии надо вообще интернет запретить. Дилды без всяких тырнэтов жили и не бухтели.
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30.05.2022 15:55 Ответить
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30.05.2022 15:56 Ответить
Да здравствует российский чебурнет! Это настоящий экономический прорыв экономики рф в севернокорейском направлении!
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30.05.2022 15:56 Ответить
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30.05.2022 15:58 Ответить
недоработка. В фильме "Убить дракона" (1988 год) окна заколачивали деревянными щитами. Очень эффективно, и от осколков может защитить
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30.05.2022 16:26 Ответить
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30.05.2022 17:03 Ответить
Private Internet Access (PIA) забороняє пропаганду
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14.09.2022 10:46 Ответить
 
 