В России блокируют VPN-сервисы, дающие доступ к запрещенным сайтам

Власти РФ испытывают блокировку сервисов, которые давали россиянам возможность посещать запретные Facebook, Instagram и другие сервисы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание The Insider.

Проблемы с доступом к VPN возникли у пользователей в Сибири, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Там недоступны серверы на протоколах L2TP и IPsec. При этом в сетях "Ростелекома" и других операторов подключение не производится даже между сервером и клиентом в России.

Таким образом, выход в интернет без цензуры становится для россиян все менее доступным.

Напомним, за независимое освещение войны в РФ уже заблокировано более 1000 сайтов. От российских СМИ требуется называть войну исключительно "специальной операцией", а все несогласные попадают в черный список.

Также читайте: ЕС согласовал эмбарго на нефть из РФ. Но не по трубопроводам, - Reuters