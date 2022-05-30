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Росія (47144) цензура (325)

В Росії блокують VPN-сервіси, що дають доступ до заборонених сайтів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

vpn

Влада РФ випробовує блокування сервісів, які давали росіянам можливість відвідувати заборонені Facebook, Instagram та інші сервіси.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання The Insider.

Проблеми з доступом до VPN виникли у користувачів в Сибіру, краснодарі та Ростові-на-Дону. Там недоступні сервери на протоколах L2TP і IPsec. При цьому в мережах "Ростелекома" та інших операторів підключення не здійснюється навіть між сервером та клієнтом в Росії.

Таким чином вихід в інтернет без цензури стає для росіян все менш доступним.

Нагадаємо, за незалежне висвітлення війни в РФ вже заблокували понад 1000 сайтів. Від російських ЗМІ вимагають називати війну виключно "спеціальною операцією", а всі незгодні потрапляють в чорний список.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
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30.05.2022 15:58
+12
Можно подумать,что VPN сильно влияет на мнение кацапских нелюдей.
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30.05.2022 15:47
+9
Поддерживаю. Там почти все пооддерживают Ху...ло, так что пусть помогают выстраивать забор.
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30.05.2022 15:47
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otlichno - ja toljko za ! ibo nefig shastatj
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30.05.2022 15:45 Відповісти
Поддерживаю. Там почти все пооддерживают Ху...ло, так что пусть помогают выстраивать забор.
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30.05.2022 15:47 Відповісти
Можно подумать,что VPN сильно влияет на мнение кацапских нелюдей.
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30.05.2022 15:47 Відповісти
А на Цензорі хоть греблю гати
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30.05.2022 15:47 Відповісти
мабуть, ФСБшним тролям дають вільний вихід у мережу "для служебного пользованія" )
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30.05.2022 16:54 Відповісти
На Ютубе шарятся,здесь шарятся.
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30.05.2022 15:48 Відповісти
Ух чєго задумалі халопи. Думалі на заморскіх сайтах русафобію паддєрживать? Всєх забрать в піанєри, а патом в чебурнєт.
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30.05.2022 15:49 Відповісти
"КПРФ в ходе торжественной церемонии на Красной площади приняла в пионеры примерно пять тысяч школьников" Я подумал это шутка такая... Открыл новости, смотрю НИХРА, НЕ ШУТКА, ВСЕ НАТУРАЛЬНО!!! 5 тыс. новых "ублюдков" появилось в кацапии.. Ну как этот народ назвать? Что они курят, или едят, или колят??
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30.05.2022 15:57 Відповісти
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30.05.2022 16:06 Відповісти
курят навоз едят навоз колят бояру
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30.05.2022 16:24 Відповісти
Дайош Чебурнет!

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30.05.2022 15:54 Відповісти
В хрюсии надо вообще интернет запретить. Дилды без всяких тырнэтов жили и не бухтели.
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30.05.2022 15:55 Відповісти
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30.05.2022 15:56 Відповісти
Да здравствует российский чебурнет! Это настоящий экономический прорыв экономики рф в севернокорейском направлении!
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30.05.2022 15:56 Відповісти
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30.05.2022 15:58 Відповісти
недоработка. В фильме "Убить дракона" (1988 год) окна заколачивали деревянными щитами. Очень эффективно, и от осколков может защитить
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30.05.2022 16:26 Відповісти
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30.05.2022 17:03 Відповісти
Private Internet Access (PIA) забороняє пропаганду
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14.09.2022 10:46 Відповісти
 
 