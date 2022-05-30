В Росії блокують VPN-сервіси, що дають доступ до заборонених сайтів

Влада РФ випробовує блокування сервісів, які давали росіянам можливість відвідувати заборонені Facebook, Instagram та інші сервіси.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання The Insider.

Проблеми з доступом до VPN виникли у користувачів в Сибіру, краснодарі та Ростові-на-Дону. Там недоступні сервери на протоколах L2TP і IPsec. При цьому в мережах "Ростелекома" та інших операторів підключення не здійснюється навіть між сервером та клієнтом в Росії.

Таким чином вихід в інтернет без цензури стає для росіян все менш доступним.

Нагадаємо, за незалежне висвітлення війни в РФ вже заблокували понад 1000 сайтів. Від російських ЗМІ вимагають називати війну виключно "спеціальною операцією", а всі незгодні потрапляють в чорний список.

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