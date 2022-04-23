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Новини Війна
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В РФ масово видаляють "некоректні згадки" з підручників видавництва "Просвещение": "Сказали зробити так, ніби України просто немає"

історія

24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок так званої "спецоперації" і російські війська вторглися в Україну. Відразу після цього співробітників російської групи компаній "Просвещение" — одного з найбільших та найстаріших видавництв навчальної та педагогічної літератури в країні — наполегливо попросили усунути "некоректні" згадки про Україну та Київ з усіх шкільних підручників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медіазону". Видання поговорило з редакторами видавництва про те, як відбувається "вичистка" історії, географії та літератури.

Після початку війни в Україні співробітники "Просвещения" отримали від керівництва негласне розпорядження звести до мінімуму згадку України та Києва у російських шкільних підручниках. Про це "Медіазоні" розповіли троє редакторів видавництва. Усі вони попросили про анонімність; прохання прибрати "некоректні" згадки України начальство донесло до підлеглих на "конфіденційній" зустрічі. Крім того, як пояснюють співрозмовники "Медіазони", кожен співробітник "Просвещения" під час прийому на роботу підписує "величезну кількість документів про нерозголошення службової інформації" — порушення таких угод загрожує їм миттєвим звільненням.

За словами редакторів видавництва, після початку війни звільнення загрожує також за будь-який прояв антивоєнної позиції — підписи під петиціями, пости у соцмережах, участь у акціях протесту.

"Ми видавництво, яке випускає літературу, що впливає на уми підростаючого покоління. Утримайтеся від висловлювання у соціальних мережах погляду, відмінного від офіційного", - переказує слова керівництва один із співробітників "Просвещения".

Усне розпорядження звести до мінімуму згадки України та Києва редактори "Просвещения" отримали першого ж дня війни, 24 лютого.

При цьому курс на "вичистку" України та Києва з підручників було взято набагато раніше, згадують співрозмовники "Медіазони" - після 2014 року автори підручників та редактори намагалися згадувати Україну якомога рідше та обережніше. Але навіть з урахуванням "вичистки", яка тривала протягом останніх років, після 24 лютого, за словами редакторів, їм довелося "почеркати близько 15% текстів".

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Так, із параграфів, у яких наводяться приклади геральдики різних держав, зокрема прапори, ще кілька років тому наполегливо рекомендували прибрати прапор України та замінити його прапором будь-якої іншої країни. Якщо в главі необхідно навести приклад столиці, Київ заміняли іншою столицею.

"Кілька разів доводилося прибирати і прапор США, але там простіше, у нас у програмі мало уваги приділено світовій історії", - розповідає один із співробітників "Просвещения". Тепер редактори повинні прибрати згадки про Україну скрізь, де це можливо.

"Тобто перед нами постає завдання - зробити так, начебто України просто немає, - каже його колега. - Це набагато гірше, коли у підручнику просто не йдеться про якусь країну. Людина виростає без бази знань про якусь країну, і їй тоді набагато простіше повірити в те, що розповідають про неї з телевізора".

Найважче доводиться тим, хто працює над підручниками історії: часто прибрати згадки про Україну та Києв без шкоди для змісту просто неможливо, тоді доводиться змінювати формулювання на "безпечніші".

"Але якщо є можливість, то краще не згадувати про Україну в принципі. Київ зазвичай зараз згадується у розрізі того, що він був столицею Київської Русі, і що ми звільняли Київ", - розповідає редактор.

За його словами, важливий контекст: "Можна згадувати, як ми рятували Київ, але говорити про будь-яку самостійність України як країни вже не можна".

"Лише раз згадуємо, що була утворена Київська Русь, а далі називаємо її просто Русь, немає більше Київської Русі. А Київ — її столиця, — пояснює один із співробітників "Просвещения". — Хоч би як це дивно не звучало, але в ідеалі [потрібно] замінити рядок про те, що "Володимир хрестив Київ" на слова, що він "хрестив столицю".

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Іноді редактор може сам вигадати нові формулювання для згадки України, але часто начальство просто спускає готові зразки: "Ми можемо лише трохи коригувати у такому разі, щоб це не було зовсім канцеляризмом".

Так, наприклад, із деяких підручників вилучено фразу, що Нестор Літописець писав "Повість временних літ" у Києво-Печерській лаврі через побоювання, що їх можуть вилучити. То ж стало так: чернець Нестор просто написав "Повість временних літ". На цьому все.

Крім того, планується, що наступного навчального року один із підручників видавництво випустить без прізвища автора на обкладинці, оскільки автор — громадянин України, а його прізвище "відверто натякає" на це. "Усередині, на звороті, де дрібним шрифтом написано, автора ми, звичайно, називаємо, але з обкладинки про всяк випадок забрали", — розповідає співробітник видавництва.

На початку квітня співробітники видавництва отримали від начальства розсилку, в якій їх просили прибрати з підписів у робочому листуванні посилання на сторінки в Facebook та Instagram, а також прибрати згадки про заблоковані соцмережі з підручників, з якими вони працюють. Заборонено згадувати і компанію Meta, визнану Росією "екстремістською організацією".

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історія (1071) Київ (19520) росія (65316) підручники (94) цензура (363)


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Топ коментарі
+38
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23.04.2022 13:59
+24
Бо їх мета - знищення України. Це фашизм.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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23.04.2022 13:55
+21
1933...Германия...
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23.04.2022 14:04
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Чем меньше они о нас знают, тем лучше.
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23.04.2022 13:55 Відповісти
Бо їх мета - знищення України. Це фашизм.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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23.04.2022 13:55 Відповісти
Бо їх мета -знищення України. На росіі фашизм.
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23.04.2022 13:56 Відповісти
Так, тотальне знищення українців під цифру 0 і заселення їх земель та житла орками і ще де-якими іншими національностями.
Перемога ще далеко, і проблем неміряно.
ВСУ дивом виживають при допомозі інших держав в умовах зрадницьких дій тіпа розблокування Криму.
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23.04.2022 14:34 Відповісти
*******…
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23.04.2022 13:59 Відповісти
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23.04.2022 13:59 Відповісти
Це 10 сторіччя, для них буде комплементом, бо кожен з московських археологів знає, що до 11 сторіччя нашої ери на місці столиці московитів взагалі нічого не було, не те що людей, можливо і ведмедів не було, як писав Геродот, за Доном життя немає, одне суцільне мерзле болото, на якому немає життя, а Геродот жив у 5 сторіччі до нашої ери. А от на захід від Дону, тобто на українських землях була держава Скіфія, згодом ці землі германці готи називали Гардарикою, тобто країною величезної кількості міст і фортець («градів»), це підтверджує археологія. Термін Гардарика з скандинавської епічної літератури Vinland Sagas при описувані слов'ян венедів та антів. Рутенія, Славія, Куявія, Артанія, Антській союз, держава Ойум, це все про стародавні держави на українських землях, це все пращури українців.
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23.04.2022 14:37 Відповісти
Прогресс дебелизма в новой острой фазе.
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23.04.2022 14:00 Відповісти
Ага❗А если вдруг "доброго вечера ми з украины"❓
То и сразу другие выделения начнутся💩
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23.04.2022 14:00 Відповісти
Настав час видалити роZZію як з історії, так і з мапи світу
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23.04.2022 14:02 Відповісти
процес запущено
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23.04.2022 17:56 Відповісти
Да и фуй на них,просто.
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23.04.2022 14:04 Відповісти
1933...Германия...
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23.04.2022 14:04 Відповісти
Та на московії в підручниках вже можна писати, що Володимир, Великий князь Київський, хрестив Русь у Москві-річці, під стінами Кремля. Те, що саме місто (навіть за радянських істориків) рахує свій вік з 1142 року, а Кремль було побудовано ще пізніше, це не викличе когнитивного дисонансу в жодній кацапській голові. Вони з тим дисонансом народжуються, як і з зайвою хромосомою.
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23.04.2022 14:05 Відповісти
Саме так воно і буде, бо вже до 2022р. московити-історики, вже в своїх роботах писали "россійськіє князья києвскіє крєстили россію". Тепер будуть писати, - "южно-російськіє вєлікіє князья крестілі россію". Яка їм різниця як брехати? Тим більше що ані Київ, ані Русь, взагалі не мають відношення до Залісся, як написано в "Задонщині" - Заліська Орда. Русь-Україна не хрестила московитів, але ж вони нібито вважаються як християни, от тільки християни бувають різні, вірмени також християни, але не нашої віри, між вірменським вченням християнства та візантійським православ'ям значно менше спільного ніж між римською та візантійкою церквами. Різниця між першою церквою московитів, так званих "старовєров" і римо-візантійским вченням ще більша, "старовєри" вони ж церква несторіанського вчення не признають Іісуса Христа за сина Бога, тобто не вірять в "Трійцю". Але християнство Руси-України проповідувало саме "Трійцю". Як так? А все просто, "несторіанство" було широко представлено у Азії, в Китаї, серед тюрків уйгурів, персів, ну і звісно серед так званих "татаро-монголів" до 15 сторіччя. Багато хто з родини Чингисхана були християнами "несторіанцями", точно відомо, що син Батия, Сартак, був несторіанцем, тому його побратим анда, - Алєксандр, так званий "невскій" також був не візантійської віри а "старовєром". Тобто Московію хрестили не кияни, а монголо-татари, чингізиди.
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23.04.2022 15:12 Відповісти
нічого нового, вже більше 300 років срана недоімперія намагається знищити Україну) Але самознищиться сама скоро.
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23.04.2022 14:06 Відповісти
Зсу здорово Цей процес пришвідшує
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23.04.2022 14:58 Відповісти
По утверждению Путина, история Украины начинается с того, что ее придумал Ленин. К этому событию и идет подгонка всех событий.
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23.04.2022 14:09 Відповісти
Коли саме Україна стала називатися Україною складно сказати, та само і коли Франція чи Іспанія стали так називатися, бо процес становлення нації розтягується у століттях, але коли московія стала росією можна сказати з точністю до дня, тобто її тупо придумали.
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23.04.2022 14:39 Відповісти
Кореїзація.
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23.04.2022 14:09 Відповісти
ні. Знищення населення України (тотально під 0) і заповнення їх земель та житла орками. Ніякої перемоги ще нема, пролема життя та смерті ВСІХ українців лишається відкритою.Для того упирі Чонгар відкривали і різали нафіг всім парламентом фінансування ЗСУ.
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23.04.2022 14:20 Відповісти
От дебилы. Киев, в его лице Украина, уже сущесвовали когда и села Москва еще в проекте не было. Т.е. на 1000 лет раньше.
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23.04.2022 14:22 Відповісти
Превращаются в Северную Корею.. Там тоже про Южную Корею сказки придумывают..
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23.04.2022 14:22 Відповісти
А що Земля - плоска , відкоректувати не забули ?
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23.04.2022 14:40 Відповісти
Допоки Українці не зрозуміють, що всі ми є спадкоємцями Русі Україна, буде ці столітні протистояння з московію !
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23.04.2022 14:22 Відповісти
Кацапи прагнуть остаточно звільнитись від совісті замінивши її шовінізмом з раннього шкільного віку. Наслідки будуть фатальними для них самих. Це по суті "гуманітарний сказ" і до кацапів доведеться ставитись відповідно як до скажених - зараза яку потрібно приспати.
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23.04.2022 14:36 Відповісти
Українцям давно вже треба почистити всі підручники, особливо з Історії, від кацапського пропагандонського мотлоху та "вяличия" кацапокультури, яке вбивалось українцям століттями .
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23.04.2022 14:39 Відповісти
Хуже всего в том что реально русская культура ничего практически не дала миру, если убрать условного Чайковского. Вся русская культура это банальные попытки сдирать с Запада и переводить это на русский. Наши украинские писатели впрочем в этом тоже отметились, но мы по крайней мере не гордимся тем что мы там великие.
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23.04.2022 14:56 Відповісти
Эти полудурки лишнехромосомные застряли в 16 веке, где вся информация была только в книгах . Они просто неполноценные, конченные животные...
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23.04.2022 14:43 Відповісти
Ще й скажені.
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23.04.2022 17:11 Відповісти
Для полного соответствия не хватает введения новояза
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23.04.2022 15:05 Відповісти
А що ж тоді таке "русскій язик"? Це і є "новояз" штучно створений німецькими академіками в 18 столітті.
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23.04.2022 16:11 Відповісти
І ці тварюки когось називають фашистами?
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23.04.2022 15:09 Відповісти
Под боком страна,а её оказывается нет. Так даже гитлеровцы своему населению мозги не убивали.Геббельс аплодирует стоя в котле по колено в смоле. Хотя про аномалии в умственной деятельности ",ванек,емель и хавроний" легенды ходят уже столетиями🤷
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23.04.2022 15:52 Відповісти
Хай напишуть що Чорне море починається одразу за Бєлгородською областю, і приїжджають сюди в купальних костюмах і з матрацами - гарантуємо гарячий прийом і море здивування.
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23.04.2022 15:59 Відповісти
Скоро на "великой и могучей" будут зачищать всех граждан с фамилией на -ко.
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23.04.2022 16:24 Відповісти
Пора мардваруму вернуть его скрепнотатарское название ё бань - моськов улус на путунхуе.
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23.04.2022 16:26 Відповісти
Чудова новина. А ще нам треба попрацювати на міжнародному інф. про історію Україні. Досить пір викладають історію нашу за концепцією СССР (Імерія) і в інтернеті є багато перекрученої інф..
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23.04.2022 16:34 Відповісти
Не родилось бы какое-то ***** и украинское из книг не удаляли.
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23.04.2022 21:10 Відповісти
 
 