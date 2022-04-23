В РФ масово видаляють "некоректні згадки" з підручників видавництва "Просвещение": "Сказали зробити так, ніби України просто немає"

24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок так званої "спецоперації" і російські війська вторглися в Україну. Відразу після цього співробітників російської групи компаній "Просвещение" — одного з найбільших та найстаріших видавництв навчальної та педагогічної літератури в країні — наполегливо попросили усунути "некоректні" згадки про Україну та Київ з усіх шкільних підручників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медіазону". Видання поговорило з редакторами видавництва про те, як відбувається "вичистка" історії, географії та літератури.

Після початку війни в Україні співробітники "Просвещения" отримали від керівництва негласне розпорядження звести до мінімуму згадку України та Києва у російських шкільних підручниках. Про це "Медіазоні" розповіли троє редакторів видавництва. Усі вони попросили про анонімність; прохання прибрати "некоректні" згадки України начальство донесло до підлеглих на "конфіденційній" зустрічі. Крім того, як пояснюють співрозмовники "Медіазони", кожен співробітник "Просвещения" під час прийому на роботу підписує "величезну кількість документів про нерозголошення службової інформації" — порушення таких угод загрожує їм миттєвим звільненням.

За словами редакторів видавництва, після початку війни звільнення загрожує також за будь-який прояв антивоєнної позиції — підписи під петиціями, пости у соцмережах, участь у акціях протесту.

"Ми видавництво, яке випускає літературу, що впливає на уми підростаючого покоління. Утримайтеся від висловлювання у соціальних мережах погляду, відмінного від офіційного", - переказує слова керівництва один із співробітників "Просвещения".

Усне розпорядження звести до мінімуму згадки України та Києва редактори "Просвещения" отримали першого ж дня війни, 24 лютого.

При цьому курс на "вичистку" України та Києва з підручників було взято набагато раніше, згадують співрозмовники "Медіазони" - після 2014 року автори підручників та редактори намагалися згадувати Україну якомога рідше та обережніше. Але навіть з урахуванням "вичистки", яка тривала протягом останніх років, після 24 лютого, за словами редакторів, їм довелося "почеркати близько 15% текстів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В школах РФ запроваджують вивчення історії з 1 класу, "щоб зберігалася історична пам'ять"

Так, із параграфів, у яких наводяться приклади геральдики різних держав, зокрема прапори, ще кілька років тому наполегливо рекомендували прибрати прапор України та замінити його прапором будь-якої іншої країни. Якщо в главі необхідно навести приклад столиці, Київ заміняли іншою столицею.

"Кілька разів доводилося прибирати і прапор США, але там простіше, у нас у програмі мало уваги приділено світовій історії", - розповідає один із співробітників "Просвещения". Тепер редактори повинні прибрати згадки про Україну скрізь, де це можливо.

"Тобто перед нами постає завдання - зробити так, начебто України просто немає, - каже його колега. - Це набагато гірше, коли у підручнику просто не йдеться про якусь країну. Людина виростає без бази знань про якусь країну, і їй тоді набагато простіше повірити в те, що розповідають про неї з телевізора".

Найважче доводиться тим, хто працює над підручниками історії: часто прибрати згадки про Україну та Києв без шкоди для змісту просто неможливо, тоді доводиться змінювати формулювання на "безпечніші".

"Але якщо є можливість, то краще не згадувати про Україну в принципі. Київ зазвичай зараз згадується у розрізі того, що він був столицею Київської Русі, і що ми звільняли Київ", - розповідає редактор.

За його словами, важливий контекст: "Можна згадувати, як ми рятували Київ, але говорити про будь-яку самостійність України як країни вже не можна".

"Лише раз згадуємо, що була утворена Київська Русь, а далі називаємо її просто Русь, немає більше Київської Русі. А Київ — її столиця, — пояснює один із співробітників "Просвещения". — Хоч би як це дивно не звучало, але в ідеалі [потрібно] замінити рядок про те, що "Володимир хрестив Київ" на слова, що він "хрестив столицю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імперські мрії Росії виросли у фашизм, і винні всі росіяни, передусім журналісти, - російська історикиня Таїрова-Яковлєва. ВIДЕО

Іноді редактор може сам вигадати нові формулювання для згадки України, але часто начальство просто спускає готові зразки: "Ми можемо лише трохи коригувати у такому разі, щоб це не було зовсім канцеляризмом".

Так, наприклад, із деяких підручників вилучено фразу, що Нестор Літописець писав "Повість временних літ" у Києво-Печерській лаврі через побоювання, що їх можуть вилучити. То ж стало так: чернець Нестор просто написав "Повість временних літ". На цьому все.

Крім того, планується, що наступного навчального року один із підручників видавництво випустить без прізвища автора на обкладинці, оскільки автор — громадянин України, а його прізвище "відверто натякає" на це. "Усередині, на звороті, де дрібним шрифтом написано, автора ми, звичайно, називаємо, але з обкладинки про всяк випадок забрали", — розповідає співробітник видавництва.

На початку квітня співробітники видавництва отримали від начальства розсилку, в якій їх просили прибрати з підписів у робочому листуванні посилання на сторінки в Facebook та Instagram, а також прибрати згадки про заблоковані соцмережі з підручників, з якими вони працюють. Заборонено згадувати і компанію Meta, визнану Росією "екстремістською організацією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь": Підручник з пропагандою "русского мира" може потрапити в школи наступного року