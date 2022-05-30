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Новости Война в Украине Война
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война (46615) обмен (1233) плен (2352) разведка (3999) СБУ (18666) пленные (1830) Верещук (470) Министерство реинтеграции (247)

В дальнейшем обмены военнопленными – совместная работа ГУР и СБУ, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені,обмін

Вопросами обмена пленных будут заниматься ГУР Минобороны и СБУ.

Об этом сообщила в телеграм-канале министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Свой функционал по обмену военнопленными передаю Главному управлению разведки Минобороны. Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы налажены. В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ", - отметила она.

По ее словам, Минреинтеграции остается ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.

Также читайте: Переговоры об обмене пленными между Украиной и РФ продолжаются, в других вопросах – застой, - Чавушоглу

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
То есть контору во главе с Верещук можно смело разгонять и не тратить больше деньги налогоплатильщиков
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30.05.2022 16:40
+19
Уже давно. Столько вреда, сколько сделала своим тупым языком Верещучка, сделал больше только Арестович.
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30.05.2022 16:54
+16
Що з азовцями та морпіхами з Азовсталі? Ми не забули і не забудемо!
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30.05.2022 16:54
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"це спільна робота ГУР та СБУ" - оце і погано
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30.05.2022 16:39 Ответить
Два чобота...кеди!!))
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30.05.2022 16:45 Ответить
ага, пора лінять, сказала... курва
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30.05.2022 17:16 Ответить
То есть контору во главе с Верещук можно смело разгонять и не тратить больше деньги налогоплатильщиков
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30.05.2022 16:40 Ответить
Уже давно. Столько вреда, сколько сделала своим тупым языком Верещучка, сделал больше только Арестович.
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30.05.2022 16:54 Ответить
двум нарцисам в одном тєлєвізєрє не бить, ага

Detector Media@DetectorMedia

Канали з пулу Порошенка вимкнули з цифрового ефіру через його нарцисизм.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
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30.05.2022 17:21 Ответить
Які канали вимкнути через нарцисізм ЗЕшобли? І хто це вирішує? У нас вже є Міннарціс???
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30.05.2022 17:45 Ответить
Боневтик пытается построить для себя в Украине мини Рашку. Зачищает инфополе от неугодных.
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30.05.2022 17:52 Ответить
Там описка. Повинно бути не «надалі», а «невдалі».
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30.05.2022 16:41 Ответить
Добре що не ти з ОП !!!
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30.05.2022 16:42 Ответить
О, и эта вылезла,а я писал пару часов назад,что после суки маляр выползет верещучка.Какие эти дебилы-слуги предсказуемы.К вечеру ждем Буданова!!!!!
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30.05.2022 16:43 Ответить
ага...охреневшего Буданова....который о том что он теперь в этом деле участвует узнал из Цензора
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30.05.2022 16:56 Ответить
Що з азовцями та морпіхами з Азовсталі? Ми не забули і не забудемо!
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30.05.2022 16:54 Ответить
Она прямым языком перебросила ответственность на ГУР и СБУ. После того, как родные не стали молчать, этот вопрос стал слишком "горячим" для властных холуев.
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30.05.2022 16:56 Ответить
На прошлой недели в рф двигали закон о терроризме по Азову - признать их террористами и расстрел. Сейчас ведётся следствие и раньше приговора переговоры об обмене вестись не будут - сказало лицо из рыфы. Там сейчас пресуют наших военных всеми жесточайшими методами фсб.
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30.05.2022 18:54 Ответить
про українських військовослужбовців, яких було взято у полон окупантами під Маріуполем Людмила Денісова https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/549555709859039
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30.05.2022 16:59 Ответить
Чому і на яких умовах влада Здала їх кацапам, без подальшого супроводу і контролю???
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30.05.2022 17:01 Ответить
от Денісову вже і знімають за розголошення секретної для народу інформації
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31.05.2022 00:40 Ответить
«Секретар РНБО запевнив, що бійців, евакуйованих з маріупольського комбінату "Азовсталь" в окуповану Оленівку, в даний час не катують. У майбутньому їх повинні обміняти на полонених росіян.»©
А є хоч одна людина в Україні, яка вірить цьому брехливому дегенерату уркагану з 90-х?
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30.05.2022 17:04 Ответить
Есть - верещук и люся с презедентом.
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30.05.2022 18:55 Ответить
Зелёная плесень срочно скидывает с себя ответственность за свои про***бы. Но вам никто не даст забыть ни саботаж эвакуации гражданских, ни про***ратый Херсон с Мариуполем, ни преданных вами кацапам ,,Азовцев". ЗЕшобла обмазана людской кровью с ног до головы
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30.05.2022 17:05 Ответить
Прикалуешся?Теперь будут заниматься этим Буданов и Баканов и возможно Демченко.Эти уроды работают на раху.Ожидаются обмены,которые,от которых офигеют все.
Эти черти зеленее всех зеленых
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30.05.2022 18:15 Ответить
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30.05.2022 17:12 Ответить
Відчула що кацапи їх кинули та попіаритися не вийде і з'їхала?
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30.05.2022 17:28 Ответить
Денісова заявила, що над нашими полоненими знущаються. Можна собі уявити як. Який нескінчений жах. Негайно треба піднімати світову спільноту.
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30.05.2022 17:43 Ответить
Родственники героев сегодня попытались прорвать завесу молчания зеленой шоблы.
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30.05.2022 17:54 Ответить
Мабуть Верещучка буде тепер просто верещати за гроши платників податків...
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30.05.2022 18:07 Ответить
Щось тут не те. Або Дрищук взяли за цугундер як одну з розміновувачів Чонгара, або....щось, про що нам не кажуть.
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30.05.2022 18:17 Ответить
А що там полк «Азов», якось все затихло?
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30.05.2022 18:45 Ответить
Сіла на свою улюблену зелену парасолю і "полетіла" далі, коли запахло "смаженим"! Крім язика в неї не має інших "робочих" органів.
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30.05.2022 19:14 Ответить
Слава богу эта балабалка Верещук перестанет звиздеть на экранах ТВ!!
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30.05.2022 20:04 Ответить
Це вже не вона, бо у неї залишились ще недов'язані шкарпетки, тому не винна. Неха інші відповідають, не царське це діло.

- Бачите! Тож ми й війну програли! У всьому винна наша розхлябана інтелігенція та євреї.

- І велосипедисти.

- До чого тут велосипедисти?

- А до чого тут євреї?
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31.05.2022 11:08 Ответить
 
 