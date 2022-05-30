УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14944 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 051 33
війна (56233) обмін (982) полон (1294) розвідка (3613) СБУ (10010) полонені (1938) Верещук (605) Міністерство реінтеграції (340)

Надалі обміни військовополоненими – спільна робота ГУР та СБУ, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені,обмін

Питаннями обміну полонених будуть займатися ГУР Міноборони та СБУ.

Про це повідомила у телеграм-каналі міністрерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Свій функціонал з обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони. Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено. Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ", - зауважила вона.

За її словами, Мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.

Також читайте: Наразі декілька тисяч наших людей перебувають у полоні. Ми маємо їх обміняти, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
То есть контору во главе с Верещук можно смело разгонять и не тратить больше деньги налогоплатильщиков
показати весь коментар
30.05.2022 16:40
+19
Уже давно. Столько вреда, сколько сделала своим тупым языком Верещучка, сделал больше только Арестович.
показати весь коментар
30.05.2022 16:54
+16
Що з азовцями та морпіхами з Азовсталі? Ми не забули і не забудемо!
показати весь коментар
30.05.2022 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"це спільна робота ГУР та СБУ" - оце і погано
показати весь коментар
30.05.2022 16:39 Відповісти
Два чобота...кеди!!))
показати весь коментар
30.05.2022 16:45 Відповісти
ага, пора лінять, сказала... курва
показати весь коментар
30.05.2022 17:16 Відповісти
То есть контору во главе с Верещук можно смело разгонять и не тратить больше деньги налогоплатильщиков
показати весь коментар
30.05.2022 16:40 Відповісти
Уже давно. Столько вреда, сколько сделала своим тупым языком Верещучка, сделал больше только Арестович.
показати весь коментар
30.05.2022 16:54 Відповісти
двум нарцисам в одном тєлєвізєрє не бить, ага

Detector Media@DetectorMedia

Канали з пулу Порошенка вимкнули з цифрового ефіру через його нарцисизм.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
показати весь коментар
30.05.2022 17:21 Відповісти
Які канали вимкнути через нарцисізм ЗЕшобли? І хто це вирішує? У нас вже є Міннарціс???
показати весь коментар
30.05.2022 17:45 Відповісти
Боневтик пытается построить для себя в Украине мини Рашку. Зачищает инфополе от неугодных.
показати весь коментар
30.05.2022 17:52 Відповісти
Там описка. Повинно бути не «надалі», а «невдалі».
показати весь коментар
30.05.2022 16:41 Відповісти
Добре що не ти з ОП !!!
показати весь коментар
30.05.2022 16:42 Відповісти
О, и эта вылезла,а я писал пару часов назад,что после суки маляр выползет верещучка.Какие эти дебилы-слуги предсказуемы.К вечеру ждем Буданова!!!!!
показати весь коментар
30.05.2022 16:43 Відповісти
ага...охреневшего Буданова....который о том что он теперь в этом деле участвует узнал из Цензора
показати весь коментар
30.05.2022 16:56 Відповісти
Що з азовцями та морпіхами з Азовсталі? Ми не забули і не забудемо!
показати весь коментар
30.05.2022 16:54 Відповісти
Она прямым языком перебросила ответственность на ГУР и СБУ. После того, как родные не стали молчать, этот вопрос стал слишком "горячим" для властных холуев.
показати весь коментар
30.05.2022 16:56 Відповісти
На прошлой недели в рф двигали закон о терроризме по Азову - признать их террористами и расстрел. Сейчас ведётся следствие и раньше приговора переговоры об обмене вестись не будут - сказало лицо из рыфы. Там сейчас пресуют наших военных всеми жесточайшими методами фсб.
показати весь коментар
30.05.2022 18:54 Відповісти
про українських військовослужбовців, яких було взято у полон окупантами під Маріуполем Людмила Денісова https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/549555709859039
показати весь коментар
30.05.2022 16:59 Відповісти
Чому і на яких умовах влада Здала їх кацапам, без подальшого супроводу і контролю???
показати весь коментар
30.05.2022 17:01 Відповісти
от Денісову вже і знімають за розголошення секретної для народу інформації
показати весь коментар
31.05.2022 00:40 Відповісти
«Секретар РНБО запевнив, що бійців, евакуйованих з маріупольського комбінату "Азовсталь" в окуповану Оленівку, в даний час не катують. У майбутньому їх повинні обміняти на полонених росіян.»©
А є хоч одна людина в Україні, яка вірить цьому брехливому дегенерату уркагану з 90-х?
показати весь коментар
30.05.2022 17:04 Відповісти
Есть - верещук и люся с презедентом.
показати весь коментар
30.05.2022 18:55 Відповісти
Зелёная плесень срочно скидывает с себя ответственность за свои про***бы. Но вам никто не даст забыть ни саботаж эвакуации гражданских, ни про***ратый Херсон с Мариуполем, ни преданных вами кацапам ,,Азовцев". ЗЕшобла обмазана людской кровью с ног до головы
показати весь коментар
30.05.2022 17:05 Відповісти
Прикалуешся?Теперь будут заниматься этим Буданов и Баканов и возможно Демченко.Эти уроды работают на раху.Ожидаются обмены,которые,от которых офигеют все.
Эти черти зеленее всех зеленых
показати весь коментар
30.05.2022 18:15 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2022 17:12 Відповісти
Відчула що кацапи їх кинули та попіаритися не вийде і з'їхала?
показати весь коментар
30.05.2022 17:28 Відповісти
Денісова заявила, що над нашими полоненими знущаються. Можна собі уявити як. Який нескінчений жах. Негайно треба піднімати світову спільноту.
показати весь коментар
30.05.2022 17:43 Відповісти
Родственники героев сегодня попытались прорвать завесу молчания зеленой шоблы.
показати весь коментар
30.05.2022 17:54 Відповісти
Мабуть Верещучка буде тепер просто верещати за гроши платників податків...
показати весь коментар
30.05.2022 18:07 Відповісти
Щось тут не те. Або Дрищук взяли за цугундер як одну з розміновувачів Чонгара, або....щось, про що нам не кажуть.
показати весь коментар
30.05.2022 18:17 Відповісти
А що там полк «Азов», якось все затихло?
показати весь коментар
30.05.2022 18:45 Відповісти
Сіла на свою улюблену зелену парасолю і "полетіла" далі, коли запахло "смаженим"! Крім язика в неї не має інших "робочих" органів.
показати весь коментар
30.05.2022 19:14 Відповісти
Слава богу эта балабалка Верещук перестанет звиздеть на экранах ТВ!!
показати весь коментар
30.05.2022 20:04 Відповісти
Це вже не вона, бо у неї залишились ще недов'язані шкарпетки, тому не винна. Неха інші відповідають, не царське це діло.

- Бачите! Тож ми й війну програли! У всьому винна наша розхлябана інтелігенція та євреї.

- І велосипедисти.

- До чого тут велосипедисти?

- А до чого тут євреї?
показати весь коментар
31.05.2022 11:08 Відповісти
 
 