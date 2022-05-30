Белорусские "мобилизационные учения" состоятся в конце июня неподалеку от Черниговщины.
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С 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, граничащей с Украиной в районе Черниговской области, состоятся плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на подконтрольное режиму Лукашенко издание БелТа.
"В период учений будет ограничено движение по отдельным территориям, примыкающим к объектам Вооруженных Сил. Кроме того, запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах, расположенных в Гомельской области", - сообщил военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов.
Издание отмечает, что учения проводятся для "повышения уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов, совершенствования военных знаний и практических навыков военнообязанных". Сборы охватывают все районы области.
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Кроме того, в Жлобинском районе области с 28 июня по 16 июля запланированы военные сборы с военнообязанными, назначенными в территориальные войска.
По словам Кривоносова, в этот период будут отрабатываться вопросы "организации охраны и обороны объектов территориальной обороны, выполнения мер военного положения, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами".
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У нас, к сожалению, сейчас Говноанекомандующий... Только при нем такое стало возможным. Ржачно, бобики? По приколу?
Суки ...
бульбу би краще садили