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Новости За рубежом
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Беларусь (7522) военные учения (3279)

Белорусские "мобилизационные учения" состоятся в конце июня неподалеку от Черниговщины.

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

білорусь

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, граничащей с Украиной в районе Черниговской области, состоятся плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на подконтрольное режиму Лукашенко издание БелТа.

"В период учений будет ограничено движение по отдельным территориям, примыкающим к объектам Вооруженных Сил. Кроме того, запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах, расположенных в Гомельской области", - сообщил военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов.

Издание отмечает, что учения проводятся для "повышения уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов, совершенствования военных знаний и практических навыков военнообязанных". Сборы охватывают все районы области.

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Кроме того, в Жлобинском районе области с 28 июня по 16 июля запланированы военные сборы с военнообязанными, назначенными в территориальные войска.

По словам Кривоносова, в этот период будут отрабатываться вопросы "организации охраны и обороны объектов территориальной обороны, выполнения мер военного положения, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами".
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Топ комментарии
+4
От проститутка усатая доиграется. К концу войны полк сябров вырастит жл бригады. А вот что потом? А нас тут нет, мы не в курсе кто ****** омон и откуда у них артиллерия и танки. В лесу нашли, с второй мировой остались.
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30.05.2022 19:20
+3
Бачили вже такий сценарій
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30.05.2022 17:46
+2
Из этих такие вояки, как с меня главнокомандующий. Не бойся, не нападут.
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30.05.2022 17:57
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Бачили вже такий сценарій
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30.05.2022 17:46 Ответить
Сейчас еще и бульбаши начнут атаку когда старый пердун Байден как и в 2014 заверил наших врагов что нам оружия не дадут чтобы не злить кремль
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30.05.2022 17:49 Ответить
Из этих такие вояки, как с меня главнокомандующий. Не бойся, не нападут.
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30.05.2022 17:57 Ответить
Та не переживай "Мобнавчання військових комісаріатів"? З"їдуться пузаті майори Приїде з міністерства генерал Зберуть їх десь в актовому залі Він з розумним виглядом пробалабанить чергову херню від Лукашенка Потім призначені "лектори" будуть розказувать їм, як треба правильно папірці перекладать Вивезуть на полігон Там постріляють з автоматів Покажуть майорам "страшну техніку білоруської армії"і як вона "перемагає" мішені на стрільбищі Потім майори виберуться на природу, влаштують велику пиятику і роз"їдуться по райцентрах!
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30.05.2022 18:01 Ответить
Бялоруzкие ***********, нападут так же как тот десант на Одессу. У них 4-й месяц стул слабый ,вот и не могут собраться напасть.Нападуны х@евы
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30.05.2022 18:00 Ответить
Там наши бригады, вновь сформированные, стоят плюс Нацгвардия и терроборона. И учения наши кстати тоже в Черниговской области проводят. Про артиллерийские учения точно писали.
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30.05.2022 18:07 Ответить
Вони не "стоять" Вони "в землю зариваються" З світання й дотемна лінії оборони будують Наступного "парадного маршу" з території БРСР не вийде! Бо наші хлопці міцно "вростають в землю"!
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30.05.2022 19:45 Ответить
Не мешало бы и Польше провести "взаимные учения" у границы с Беларусью в эти дни.
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30.05.2022 18:08 Ответить
На кордоні з Чернігівщиною? Вам території мало?
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30.05.2022 18:08 Ответить
Картоплею будуть кидатись через кордон
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30.05.2022 18:10 Ответить
іскандери і с-400 путлєрівські лукатарган у себе залишив, і підвіз к кордону з Україною, так що не картоплею кидати будуть
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30.05.2022 18:15 Ответить
Что там москалі говорили про упреждающий удар? И это чмо бульбашное какие карты хотело показать?
У нас, к сожалению, сейчас Говноанекомандующий... Только при нем такое стало возможным. Ржачно, бобики? По приколу?
Суки ...
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30.05.2022 18:29 Ответить
Лука - бацька з низькою соціальною відповідальністю, хлопчик за викликом для хйла
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30.05.2022 18:45 Ответить
bulbofjurera nado povesitj.....obizateljno.
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30.05.2022 18:51 Ответить
От проститутка усатая доиграется. К концу войны полк сябров вырастит жл бригады. А вот что потом? А нас тут нет, мы не в курсе кто ****** омон и откуда у них артиллерия и танки. В лесу нашли, с второй мировой остались.
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30.05.2022 19:20 Ответить
А я вотщас пакажу откуда готовилось нападение, я с собой карты принес.......
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30.05.2022 19:35 Ответить
шкода що далеко, стрельнути би їм туди, а то вже задовбали зі своїми навчаннями,
бульбу би краще садили
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31.05.2022 01:23 Ответить
 
 