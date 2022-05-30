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Новини За кордоном
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Білорусь (5965) військові навчання (2585)

Білоруські "мобілізаційні навчання" відбудуться наприкінці червня неподалік від Чернігівщини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

білорусь

З 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною в районі Чернігівської області, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на підконтрольне режиму Лукашенка видання БелТа.

"У період навчань буде обмежено рух окремими територіями, що прилягають до об'єктів Збройних Сил. Крім того, заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, розташованих у Гомельській області", - повідомив військовий комісар Гомельської області Андрій Кривоносов.

Видання зазначає, що навчання проводяться для "підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань та практичних навиків військовозобов'язаних". Збори акумулюють усі райони області.

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Крім того, у Жлобинському районі області з 28 червня по 16 липня заплановані військові збори з військовозобов'язаними, призначеними до територіальних військ.

За словами Кривоносова, у цей період відпрацьовуватимуться питання "організації охорони та оборони об'єктів територіальної оборони, виконання заходів військового стану, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними групами".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+4
От проститутка усатая доиграется. К концу войны полк сябров вырастит жл бригады. А вот что потом? А нас тут нет, мы не в курсе кто ****** омон и откуда у них артиллерия и танки. В лесу нашли, с второй мировой остались.
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30.05.2022 19:20
+3
Бачили вже такий сценарій
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30.05.2022 17:46
+2
Из этих такие вояки, как с меня главнокомандующий. Не бойся, не нападут.
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30.05.2022 17:57
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Бачили вже такий сценарій
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30.05.2022 17:46 Відповісти
Сейчас еще и бульбаши начнут атаку когда старый пердун Байден как и в 2014 заверил наших врагов что нам оружия не дадут чтобы не злить кремль
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30.05.2022 17:49 Відповісти
Из этих такие вояки, как с меня главнокомандующий. Не бойся, не нападут.
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30.05.2022 17:57 Відповісти
Та не переживай "Мобнавчання військових комісаріатів"? З"їдуться пузаті майори Приїде з міністерства генерал Зберуть їх десь в актовому залі Він з розумним виглядом пробалабанить чергову херню від Лукашенка Потім призначені "лектори" будуть розказувать їм, як треба правильно папірці перекладать Вивезуть на полігон Там постріляють з автоматів Покажуть майорам "страшну техніку білоруської армії"і як вона "перемагає" мішені на стрільбищі Потім майори виберуться на природу, влаштують велику пиятику і роз"їдуться по райцентрах!
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30.05.2022 18:01 Відповісти
Бялоруzкие ***********, нападут так же как тот десант на Одессу. У них 4-й месяц стул слабый ,вот и не могут собраться напасть.Нападуны х@евы
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30.05.2022 18:00 Відповісти
Там наши бригады, вновь сформированные, стоят плюс Нацгвардия и терроборона. И учения наши кстати тоже в Черниговской области проводят. Про артиллерийские учения точно писали.
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30.05.2022 18:07 Відповісти
Вони не "стоять" Вони "в землю зариваються" З світання й дотемна лінії оборони будують Наступного "парадного маршу" з території БРСР не вийде! Бо наші хлопці міцно "вростають в землю"!
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30.05.2022 19:45 Відповісти
Не мешало бы и Польше провести "взаимные учения" у границы с Беларусью в эти дни.
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30.05.2022 18:08 Відповісти
На кордоні з Чернігівщиною? Вам території мало?
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30.05.2022 18:08 Відповісти
Картоплею будуть кидатись через кордон
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30.05.2022 18:10 Відповісти
іскандери і с-400 путлєрівські лукатарган у себе залишив, і підвіз к кордону з Україною, так що не картоплею кидати будуть
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30.05.2022 18:15 Відповісти
Что там москалі говорили про упреждающий удар? И это чмо бульбашное какие карты хотело показать?
У нас, к сожалению, сейчас Говноанекомандующий... Только при нем такое стало возможным. Ржачно, бобики? По приколу?
Суки ...
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30.05.2022 18:29 Відповісти
Лука - бацька з низькою соціальною відповідальністю, хлопчик за викликом для хйла
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30.05.2022 18:45 Відповісти
bulbofjurera nado povesitj.....obizateljno.
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30.05.2022 18:51 Відповісти
От проститутка усатая доиграется. К концу войны полк сябров вырастит жл бригады. А вот что потом? А нас тут нет, мы не в курсе кто ****** омон и откуда у них артиллерия и танки. В лесу нашли, с второй мировой остались.
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30.05.2022 19:20 Відповісти
А я вотщас пакажу откуда готовилось нападение, я с собой карты принес.......
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30.05.2022 19:35 Відповісти
шкода що далеко, стрельнути би їм туди, а то вже задовбали зі своїми навчаннями,
бульбу би краще садили
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31.05.2022 01:23 Відповісти
 
 