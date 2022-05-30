Білоруські "мобілізаційні навчання" відбудуться наприкінці червня неподалік від Чернігівщини

З 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною в районі Чернігівської області, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на підконтрольне режиму Лукашенка видання БелТа.

"У період навчань буде обмежено рух окремими територіями, що прилягають до об'єктів Збройних Сил. Крім того, заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, розташованих у Гомельській області", - повідомив військовий комісар Гомельської області Андрій Кривоносов.

Видання зазначає, що навчання проводяться для "підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань та практичних навиків військовозобов'язаних". Збори акумулюють усі райони області.

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Крім того, у Жлобинському районі області з 28 червня по 16 липня заплановані військові збори з військовозобов'язаними, призначеними до територіальних військ.

За словами Кривоносова, у цей період відпрацьовуватимуться питання "організації охорони та оборони об'єктів територіальної оборони, виконання заходів військового стану, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними групами".