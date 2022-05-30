Еще одну партию САУ Caesar передаст Украине Франция, – глава МИД Колонна

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявляет, что ее страна передаст Украине еще одну партию самоходных гаубиц Caesar.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на совместной пресс-кофнеренции с главой МИД Дмитрием Кулебой.

"В этой связи мы уже давно имеем контакты с украинскими властями и постоянно знаем, какие есть потребности с украинской стороны и какие у нас есть возможности для того, чтобы ответить на эти заявки. ...Скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать сотрудничество в этом контексте", – отметила она.

Колонна напомнила, что Украина уже получала САУ Caesar, теперь будет доставлена ​​еще одна партия.

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