Еще одну партию САУ Caesar передаст Украине Франция, – глава МИД Колонна
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Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявляет, что ее страна передаст Украине еще одну партию самоходных гаубиц Caesar.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на совместной пресс-кофнеренции с главой МИД Дмитрием Кулебой.
"В этой связи мы уже давно имеем контакты с украинскими властями и постоянно знаем, какие есть потребности с украинской стороны и какие у нас есть возможности для того, чтобы ответить на эти заявки. ...Скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать сотрудничество в этом контексте", – отметила она.
Колонна напомнила, что Украина уже получала САУ Caesar, теперь будет доставлена еще одна партия.
Топ комментарии
+16 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+12 Виталий Смирнов cf047e2b
показать весь комментарий30.05.2022 18:45
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📍Сами ракеты, могут пролететь более 40 миль (64 км)
📍"Поставки Украине более мощных РСЗО изменят ход игры. рашистская артиллерия, дальность которой составляет всего около 50 км, «не приблизилась бы» к украинским городским центрам, если бы там были размещены системы РСЗО" - Джейсон Кроу
M30/M31 - 70 км (43 милі)GPS / INS
M30: 404 ************* M85 DPICM
M31: 90 кг (200 фунтів) унітарний ВО
а от сосисок одни только обещания
А "сказать" і я можу - щоб кацапня "самозаспокоїлася" і в паніці "не била яйцями об одвірок"!
А взагалі французи в політичних питаннях майже такі серуни як німци, але на відміну від останніх САУ дають...
Значит хорошие гаубицы, как и MLRS (РСЗО), о которых майор Пукин высказался, болит тема значит