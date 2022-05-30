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Еще одну партию САУ Caesar передаст Украине Франция, – глава МИД Колонна

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

caesar

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявляет, что ее страна передаст Украине еще одну партию самоходных гаубиц Caesar.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на совместной пресс-кофнеренции с главой МИД Дмитрием Кулебой.

"В этой связи мы уже давно имеем контакты с украинскими властями и постоянно знаем, какие есть потребности с украинской стороны и какие у нас есть возможности для того, чтобы ответить на эти заявки. ...Скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать сотрудничество в этом контексте", – отметила она.

Колонна напомнила, что Украина уже получала САУ Caesar, теперь будет доставлена ​​еще одна партия.

Читайте также: Франция готова стать посредником в открытом диалоге Украины с РФ, – глава МИД Колонна
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Топ комментарии
+16
От за це французам респект.Серливим німцям читати обов'язково...
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30.05.2022 18:40
+15
Цезар вже трощить московитів і це відчувається.
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30.05.2022 18:46
+12
Хотілось би по можливості більш ******* гаубиці Цезар на базі Татра шасі 8x8 з автоматичною подачею снаряду та які б'ють на 50 км з автоматичним наведенням. Більш швидкі у розгортанні та більш потужні. Подяка французам !
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30.05.2022 18:45
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От за це французам респект.Серливим німцям читати обов'язково...
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30.05.2022 18:40 Ответить
Как показывает опыт - скажем спасибо по факту их получения. А пока дипломатично улыбнемся.
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30.05.2022 18:50 Ответить
Наши козарлюги відправлят декілька плюх в помсту за загинувшего французького журналіста!!))
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30.05.2022 18:53 Ответить
Сподіваюся що не менше шести знову дадуть .
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30.05.2022 19:45 Ответить
merci beaucoup
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30.05.2022 18:40 Ответить
MLRS не передадуть навіть не великої дальності?
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30.05.2022 18:41 Ответить
Повинні передати. А чи передадуть подивимось. Повинні передати.
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30.05.2022 18:45 Ответить
M31 GMLRS - высокоточное оружие со спутниковым наведением.

📍Сами ракеты, могут пролететь более 40 миль (64 км)

📍"Поставки Украине более мощных РСЗО изменят ход игры. рашистская артиллерия, дальность которой составляет всего около 50 км, «не приблизилась бы» к украинским городским центрам, если бы там были размещены системы РСЗО" - Джейсон Кроу
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30.05.2022 18:49 Ответить
нет там 50 км, только на бумаге. Реально не больше 30 км.
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30.05.2022 18:52 Ответить
Берем из открытых источников...
M30/M31 - 70 км (43 милі)GPS / INS
M30: 404 ************* M85 DPICM
M31: 90 кг (200 фунтів) унітарний ВО
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30.05.2022 20:50 Ответить
Лет через 10...
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30.05.2022 18:42 Ответить
Ні. Французи то не німці. Перші ж передали САУ, а німці досі не передали.
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30.05.2022 18:46 Ответить
Спасибо
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30.05.2022 18:42 Ответить
Та невже? Мабуть тому що лавров уже і Францію назвав підтримувачами нацистського режиму і журналіста завалив французського.
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30.05.2022 18:44 Ответить
Да, Слава франкофашистам!
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30.05.2022 18:52 Ответить
Хотілось би по можливості більш ******* гаубиці Цезар на базі Татра шасі 8x8 з автоматичною подачею снаряду та які б'ють на 50 км з автоматичним наведенням. Більш швидкі у розгортанні та більш потужні. Подяка французам !
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30.05.2022 18:45 Ответить
Цезар вже трощить московитів і це відчувається.
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30.05.2022 18:46 Ответить
Дякуємо.
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30.05.2022 18:47 Ответить
даже французы и итальянцы хот что-то, да передают.
а от сосисок одни только обещания
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30.05.2022 18:50 Ответить
Прослушали новые перлы гаварящего коня?
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30.05.2022 18:51 Ответить
Причому тут Байден ? Хай зелебобики на мопедах по дорогам "великого крадівництва" хутко добираються до ворожих позицій і закидують їх гранатами
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30.05.2022 18:58 Ответить
Вот самолеты тоже не дали, а только запчасти к ним , которые тоже хорошо мочат русню
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30.05.2022 19:18 Ответить
За погибшего журналиста из Франции нужно около 5 артиллерийских дивизионов Caesar и это вполне оправданное действие.
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30.05.2022 18:55 Ответить
Щоб не було так як з американськими РСЗО
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30.05.2022 18:55 Ответить
Не "сучи ногами" завчасно! Те , що затверджено програмою поставок - або вже пливе, або вантажиться, або готується під завантаження Це вже як камінь, який штовхнули з бугра
А "сказать" і я можу - щоб кацапня "самозаспокоїлася" і в паніці "не била яйцями об одвірок"!
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30.05.2022 19:14 Ответить
гарно сказав, я б назвав цей вислів "атмосферним" ))) я про "...одвірок" )))
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30.05.2022 20:27 Ответить
В первой партии 12 шт, один взвод засветился в 55-й бригаде, следующая туда же, плиз).
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30.05.2022 21:00 Ответить
Не брешить - в першой було лишень шість. Ніхто окрім поляків (18 одиниць) досі нам не передав САУ у кількості більше 6 одиниць. Словакі пообіцяли вісім. Скількі буде паладинів наразі невідомо. Але знаючі розмах Штатів є надія не декілько десятків.
А взагалі французи в політичних питаннях майже такі серуни як німци, але на відміну від останніх САУ дають...
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31.05.2022 00:14 Ответить
Не знаешь - лучше промолчи). На вскидку САУ Дана больше 6 ед, PzH 2000 от ФРГ 7 ед. М 109 от Норвегии 8 ед. А вообще... строчите дальше).
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31.05.2022 00:42 Ответить
На снарядах буде написано: За 1812 рік.
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30.05.2022 23:29 Ответить
Унылая лошадь Лавров не доволен?

Значит хорошие гаубицы, как и MLRS (РСЗО), о которых майор Пукин высказался, болит тема значит
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08.06.2022 14:54 Ответить
 
 