Ще одну партію САУ Caesar передасть Україні Франція, - глава МЗС Колонна
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна заявляє, що її країна передасть Україні ще одну партію самохідних гаубиць Caesar.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила на спільній прескофнеренції з главою МЗС Дмитром Кулебою.
"У цьому зв'язку ми вже давно маємо контакти з українською владою і постійно знаємо, які є потреби з українського боку і які у нас є можливості для того, аби відповісти на ці заявки. ... Скоро будуть нові поставки САУ Caesar і ми будемо продовжувати співпрацю у цьому контексті", - зазначила вона.
Колонна нагадала, що Україна вже отримувала САУ Caesar, тепер буде доставлена ще одна партія.
Топ коментарі
+16 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар30.05.2022 18:40
+15 5 копійок
показати весь коментар30.05.2022 18:46
+12 Виталий Смирнов cf047e2b
показати весь коментар30.05.2022 18:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
📍Сами ракеты, могут пролететь более 40 миль (64 км)
📍"Поставки Украине более мощных РСЗО изменят ход игры. рашистская артиллерия, дальность которой составляет всего около 50 км, «не приблизилась бы» к украинским городским центрам, если бы там были размещены системы РСЗО" - Джейсон Кроу
M30/M31 - 70 км (43 милі)GPS / INS
M30: 404 ************* M85 DPICM
M31: 90 кг (200 фунтів) унітарний ВО
а от сосисок одни только обещания
А "сказать" і я можу - щоб кацапня "самозаспокоїлася" і в паніці "не била яйцями об одвірок"!
А взагалі французи в політичних питаннях майже такі серуни як німци, але на відміну від останніх САУ дають...
Значит хорошие гаубицы, как и MLRS (РСЗО), о которых майор Пукин высказался, болит тема значит