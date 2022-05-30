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Ще одну партію САУ Caesar передасть Україні Франція, - глава МЗС Колонна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

caesar

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна заявляє, що її країна передасть Україні ще одну партію самохідних гаубиць Caesar.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила на спільній прескофнеренції з главою МЗС Дмитром Кулебою.

"У цьому зв'язку ми вже давно маємо контакти з українською владою і постійно знаємо, які є потреби з українського боку і які у нас є можливості для того, аби відповісти на ці заявки. ... Скоро будуть нові поставки САУ Caesar і ми будемо продовжувати співпрацю у цьому контексті", - зазначила вона.

Колонна нагадала, що Україна вже отримувала САУ Caesar, тепер буде доставлена ще одна партія.

Також читайте: Франція готова стати посередником у відкритому діалозі України з РФ, - глава МЗС Колонна

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
От за це французам респект.Серливим німцям читати обов'язково...
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30.05.2022 18:40
+15
Цезар вже трощить московитів і це відчувається.
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30.05.2022 18:46
+12
Хотілось би по можливості більш ******* гаубиці Цезар на базі Татра шасі 8x8 з автоматичною подачею снаряду та які б'ють на 50 км з автоматичним наведенням. Більш швидкі у розгортанні та більш потужні. Подяка французам !
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30.05.2022 18:45
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От за це французам респект.Серливим німцям читати обов'язково...
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30.05.2022 18:40 Відповісти
Как показывает опыт - скажем спасибо по факту их получения. А пока дипломатично улыбнемся.
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30.05.2022 18:50 Відповісти
Наши козарлюги відправлят декілька плюх в помсту за загинувшего французького журналіста!!))
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30.05.2022 18:53 Відповісти
Сподіваюся що не менше шести знову дадуть .
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30.05.2022 19:45 Відповісти
merci beaucoup
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30.05.2022 18:40 Відповісти
MLRS не передадуть навіть не великої дальності?
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30.05.2022 18:41 Відповісти
Повинні передати. А чи передадуть подивимось. Повинні передати.
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30.05.2022 18:45 Відповісти
M31 GMLRS - высокоточное оружие со спутниковым наведением.

📍Сами ракеты, могут пролететь более 40 миль (64 км)

📍"Поставки Украине более мощных РСЗО изменят ход игры. рашистская артиллерия, дальность которой составляет всего около 50 км, «не приблизилась бы» к украинским городским центрам, если бы там были размещены системы РСЗО" - Джейсон Кроу
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30.05.2022 18:49 Відповісти
нет там 50 км, только на бумаге. Реально не больше 30 км.
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30.05.2022 18:52 Відповісти
Берем из открытых источников...
M30/M31 - 70 км (43 милі)GPS / INS
M30: 404 ************* M85 DPICM
M31: 90 кг (200 фунтів) унітарний ВО
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30.05.2022 20:50 Відповісти
Лет через 10...
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30.05.2022 18:42 Відповісти
Ні. Французи то не німці. Перші ж передали САУ, а німці досі не передали.
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30.05.2022 18:46 Відповісти
Спасибо
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30.05.2022 18:42 Відповісти
Та невже? Мабуть тому що лавров уже і Францію назвав підтримувачами нацистського режиму і журналіста завалив французського.
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30.05.2022 18:44 Відповісти
Да, Слава франкофашистам!
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30.05.2022 18:52 Відповісти
Хотілось би по можливості більш ******* гаубиці Цезар на базі Татра шасі 8x8 з автоматичною подачею снаряду та які б'ють на 50 км з автоматичним наведенням. Більш швидкі у розгортанні та більш потужні. Подяка французам !
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30.05.2022 18:45 Відповісти
Цезар вже трощить московитів і це відчувається.
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30.05.2022 18:46 Відповісти
Дякуємо.
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30.05.2022 18:47 Відповісти
даже французы и итальянцы хот что-то, да передают.
а от сосисок одни только обещания
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30.05.2022 18:50 Відповісти
Прослушали новые перлы гаварящего коня?
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30.05.2022 18:51 Відповісти
Причому тут Байден ? Хай зелебобики на мопедах по дорогам "великого крадівництва" хутко добираються до ворожих позицій і закидують їх гранатами
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30.05.2022 18:58 Відповісти
Вот самолеты тоже не дали, а только запчасти к ним , которые тоже хорошо мочат русню
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30.05.2022 19:18 Відповісти
За погибшего журналиста из Франции нужно около 5 артиллерийских дивизионов Caesar и это вполне оправданное действие.
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30.05.2022 18:55 Відповісти
Щоб не було так як з американськими РСЗО
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30.05.2022 18:55 Відповісти
Не "сучи ногами" завчасно! Те , що затверджено програмою поставок - або вже пливе, або вантажиться, або готується під завантаження Це вже як камінь, який штовхнули з бугра
А "сказать" і я можу - щоб кацапня "самозаспокоїлася" і в паніці "не била яйцями об одвірок"!
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30.05.2022 19:14 Відповісти
гарно сказав, я б назвав цей вислів "атмосферним" ))) я про "...одвірок" )))
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30.05.2022 20:27 Відповісти
В первой партии 12 шт, один взвод засветился в 55-й бригаде, следующая туда же, плиз).
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30.05.2022 21:00 Відповісти
Не брешить - в першой було лишень шість. Ніхто окрім поляків (18 одиниць) досі нам не передав САУ у кількості більше 6 одиниць. Словакі пообіцяли вісім. Скількі буде паладинів наразі невідомо. Але знаючі розмах Штатів є надія не декілько десятків.
А взагалі французи в політичних питаннях майже такі серуни як німци, але на відміну від останніх САУ дають...
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31.05.2022 00:14 Відповісти
Не знаешь - лучше промолчи). На вскидку САУ Дана больше 6 ед, PzH 2000 от ФРГ 7 ед. М 109 от Норвегии 8 ед. А вообще... строчите дальше).
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31.05.2022 00:42 Відповісти
На снарядах буде написано: За 1812 рік.
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30.05.2022 23:29 Відповісти
Унылая лошадь Лавров не доволен?

Значит хорошие гаубицы, как и MLRS (РСЗО), о которых майор Пукин высказался, болит тема значит
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08.06.2022 14:54 Відповісти
 
 