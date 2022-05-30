РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14424 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
5 381 19
пропаганда (3469) СМИ (3779) Херсонщина (3488) Никоненко Олег (142)

В МИДе призвали зарубежные СМИ не распространять российскую пропагандистскую лексику

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

reuters

Британское новостное агентство Reuters в своих публикациях называет оккупированные Россией украинские территории "промосковскими", а кражу украинского зерна - "экспортом".

На это указал в твиттере представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Reuters, не продвигайте российскую пропагандистскую лексику. Неправильно: "промосковская Херсонская область" – правильно: "Херсонская область, оккупированная Россией"; неправильно: "экспорт зерна" – правильно: "украденное зерно"; неправильно: "военно-гражданская администрация" – правильно: "российская оккупационная администрация"", - призвал он .

Николенко также добавил, что примечание в конце публикации о стандартах издания выглядит неубедительно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия пытается подстрекать Африку, Ближний Восток и Азию против Украины, - Кулеба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+35
показать весь комментарий
30.05.2022 19:04
+30
Чули нове виправдання від подоляка?
«Опозиційні канали закрили за нарцисизм Порошенка».
Ну, і книженція «Рєчі найвеличнішого під час війни» по 207 грн - не нарцисизм, ето другоє...
показать весь комментарий
30.05.2022 19:06
+13
інформацію про наш напрям Ройтерс звично тягнуть з московських пабліків - звідти і ворожа до України фразеологія
показать весь комментарий
30.05.2022 19:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.05.2022 19:04 Ответить
Чули нове виправдання від подоляка?
«Опозиційні канали закрили за нарцисизм Порошенка».
Ну, і книженція «Рєчі найвеличнішого під час війни» по 207 грн - не нарцисизм, ето другоє...
показать весь комментарий
30.05.2022 19:06 Ответить
Хотілось би дізнатися, як розуміє подляк термін "нарцисизм". Ну, і звісно приведе приклади нарцисизму на 5, Прямому та Еспресо.

показать весь комментарий
30.05.2022 20:13 Ответить
Я чогось подумала це жарт про книжку, а потім нагуглила її. Ппц дійсно продають таке👀 Цікаво чи там хоч вказали ім'я спічрайтера.
показать весь комментарий
30.05.2022 21:14 Ответить
інформацію про наш напрям Ройтерс звично тягнуть з московських пабліків - звідти і ворожа до України фразеологія
показать весь комментарий
30.05.2022 19:04 Ответить
вони що, вперше спотворюють? Раніше кулебині очі на оцих пропагандонсько-рашиських наративах не зупинялися, чи взагалі не читав?
показать весь комментарий
30.05.2022 19:04 Ответить
bleatj...i tut bez naezdov nesmogli oboitis......nu nu.....davaite bykuite dalshe......PRIDURKI.
показать весь комментарий
30.05.2022 19:05 Ответить
ПЕтицій РОзумного Зміста Більше потрібно ,,, правилене РІшення!!! кацапи вбивають,грабують та знищують ВСЕ Українське , а Влада Соплі- ЖУЄ, де РЕзультат що вони ходять на роботу у Верх. Раду ???де робота МІністерств??? Ви зверніть Увагу скільки ПЕтицій РОзумного Зміста від НЕ байдужих громадян,ось наприклад обхід санкцій !!! де єс+сша+британія ??? де наша Влада ???7 кацапи самі Зливають цінну інфу !!! twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA
показать весь комментарий
30.05.2022 19:07 Ответить
МИД может пора создать пул юристов адвокатов котоыре сразу будут подавать от имени Украины иски к газетам сайтам агенствам телеканалам политикам которые они публикуют наративы России создают видеопрогарммы с наративом рашизма идей русского мира поносят хаят Украинуунижают Украинув лучших традициях ксенофобии холокоста этноцида..и геноцида.. как некий друг Орбана подонок в Венгрии и судить их на миллионы... доказывая что они получали бабки от фашистов рашистов убийц России и Путина..с обосранными СМИ и политиками никто даже в туалет не пройдет рядом... -пардон и не сядет...а не то что их потом пригласят в приличное место или мероприятие... они будут прокаженными и изногоями и банкротами...их честь и деловая репутанция и реноме в США и приличном обществе стоит карьеры и капиталов... и помрут они подзаборными бомжами во всех смыслах...
показать весь комментарий
30.05.2022 19:09 Ответить
А у сраного суда є належний рівень доступу до держтаємниці,повноважень??? Запросити,щось за умов збереження
показать весь комментарий
30.05.2022 19:23 Ответить
А сдачу военнослужащих в плен не назвать спасательной операцией и эвакуацией.
показать весь комментарий
30.05.2022 19:12 Ответить
Рейтерс на завеликому підссосі
показать весь комментарий
30.05.2022 19:15 Ответить
Одне слово - журнашлюшки.
показать весь комментарий
30.05.2022 19:33 Ответить
"На це вказав у твітері речник....". Я вибачаюсь, а він про це тільки в твіттері сказав, чи і якось на більш офіційному рівні теж!?
показать весь комментарий
30.05.2022 19:35 Ответить
А нічого що цей Рейтерс з перших днів березня тусить в окупованому Маріуполі! То ви зелені ідіоти цього не помічали в упор? Відразу було зрозуміло, що вони прорашистські консерви як мінімум!
показать весь комментарий
30.05.2022 19:55 Ответить
певно редактори бабло отримують від параші,
як пропагандони на параші кажуть що це тільки бізнес
показать весь комментарий
31.05.2022 01:14 Ответить
 
 