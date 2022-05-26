Россия пытается подстрекнуть Африку, Ближний Восток и Азию против Украины, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о новых нарративах, которые Россия активно распространяет среди своих симпатиков против Украины. В частности, РФ пытается подстрекнуть Африку, Ближний Восток и отчасти Азию против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время включения в фейсбуке, рассказывая о впечатлениях от визита в Давос.
По словам министра, первый нарратив заключается в том, что "зря Украина сопротивляется и ей не надо на что-то надеяться, потому что все равно Запад бросит ее на произвол судьбы. И не надо Украине на что-то надеяться".
Второй нарратив о том, что "Украина отвлекла на себя внимание мира от решения других проблем, и Запад вместо того, чтобы решать все проблемы и одинаково относиться ко всем странам и народам, сосредоточился на помощи Украине. Таким образом россияне пытаются подстрекнуть Африку, подстрекнуть Близкий Восток, частично Азию против Украины, против наших партнеров и показать, что мы как-то дискриминационно к ним относимся".
Кулеба констатировал, что с этим аргументом власти будут работать очень серьезно, потому что, несмотря на его абсолютную безосновательность, "он заходит". В то же время это свидетельствует об эффективности Украины, которая смогла привлечь внимание к войне России и мобилизовать поддержку Запада.
Третьим нарративом России министр назвал то, что единственная проблема, почему в мире разворачивается продовольственный кризис, – это санкции, наложенные на Россию, говоря таким образом о снятии ограничений. На это, по словам главы МИД, Украина отвечает, что единственной причиной продовольственного кризиса является российская агрессия против Украины, а не санкции.
Кроме того, министр отметил, что очень четко почувствовал в разных разговорах тезис: "А зачем Украина так отчаянно сопротивляется, нанося такие неописуемые страдания своему собственному народу и своей стране? Если война так тяжела, если все настолько тяжело, то надо садиться и договариваться. Надо договариваться с Россией, какой бы ни была цена этой договоренности".
Он назвал этот комментарий очень болезненным, потому что не уважает жертву, которую приносит украинский народ в этой войне, воюя за свою свободу.
"Я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что это прямо доминирующие мейнстрим-мысли. Нет, это не мейнстрим. Это нарративы, которые Россия начинает раскручивать-раскручивать-раскручивать. Есть те, кто их подхватывают", - заметил Кулеба.
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вся нечисть пропадет !
сколько дивизий имеют эти континенты в войне против Украины ?
путин-ферштен
много они наголосуют с голодухи ?
Ваша команда теж над цим працює?
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Реєстрація: 16.03.2022
протидіяти:
написати офіційну ноту щоб параша розблокувала порти, може в африці не в курсі що війна
пояснювати на простих прикладах для тих хто в танку: що до тебе в хату прийшов злочинець, всіх убив крім тебе, набрав торбу грошей і каже тобі давай міріться
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В іншому випадку, Африка та Азія, можуть йти за кацапським кораблем.
До речі, крім Японії, жодна країна азії та африки, не засудила агресію проти України, та не ввела жодних санкцій проти кацапії.
Китай, взагалі підтримує парашу в її діях.
Крім того, найманці з африки воюють на Україні, хоч їх і небагато.
Тому, мені абсолютно начхати, на те, що думають про Україну азіати і африканці!
З африканських, здається, Алжир висловив якусь підтримку України?.. Багато країн Азії і Африки або не є демократичними (тобто рф і кнр для них ідейно свої), або невдоволені західною гегемонією, тому росія, яка знищує прозахідну країну, їм приємна. Читала такі аргументи в "Гардіан".
Звичайно, є Австрія, Угорщина, Італія, але є також Естонія, Литва, Латвія, Польща, Словаччина.
Шольц та його партія уже фактично програли вибори, а з вашою 2альтернативною історією", можуть просто щезнути.
І це стосується Макрона: хоч це його останній термін, як Президента, але він не горить бажанням просрати перспективи власної партії.
- себя уважать прежде всего . Хотят в Африке жрать - пусть наведут порядок на Черном море и мины кацапские соберут
- себя уважать и уважать своих партнеров - США БРИТАНИЮ ПОЛЬШУ СТРАНЫ БАЛТИИ СЛОВАКИЮ . Сегодня партнёры дерутся за Украину на всех фронтах
- себя уважать и помнить о погибших и зверски замученных . Во имя их РАШУ НАДО РАЗВАЛИТЬ , бо кровопролития не закончатся никогда
Розблокування українських портів дасть нам змогу вивезти зерно в ці країни.
Вже збираються!
(шуткую)
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал видео воронки от попадания одного из учебных блоков межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и написал, что с ядерным зарядом такая воронка "будет... очень большая и очень глубокая и радиоактивная".
"Причем не одна, а ровно столько, сколько самая мощная в мире ядерная ракета доставит до территории лютого врага. А таких "Сарматов" у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни. Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.