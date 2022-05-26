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Россия пытается подстрекнуть Африку, Ближний Восток и Азию против Украины, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о новых нарративах, которые Россия активно распространяет среди своих симпатиков против Украины. В частности, РФ пытается подстрекнуть Африку, Ближний Восток и отчасти Азию против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время включения в фейсбуке, рассказывая о впечатлениях от визита в Давос.

По словам министра, первый нарратив заключается в том, что "зря Украина сопротивляется и ей не надо на что-то надеяться, потому что все равно Запад бросит ее на произвол судьбы. И не надо Украине на что-то надеяться".

Второй нарратив о том, что "Украина отвлекла на себя внимание мира от решения других проблем, и Запад вместо того, чтобы решать все проблемы и одинаково относиться ко всем странам и народам, сосредоточился на помощи Украине. Таким образом россияне пытаются подстрекнуть Африку, подстрекнуть Близкий Восток, частично Азию против Украины, против наших партнеров и показать, что мы как-то дискриминационно к ним относимся".

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Кулеба констатировал, что с этим аргументом власти будут работать очень серьезно, потому что, несмотря на его абсолютную безосновательность, "он заходит". В то же время это свидетельствует об эффективности Украины, которая смогла привлечь внимание к войне России и мобилизовать поддержку Запада.

Третьим нарративом России министр назвал то, что единственная проблема, почему в мире разворачивается продовольственный кризис, – это санкции, наложенные на Россию, говоря таким образом о снятии ограничений. На это, по словам главы МИД, Украина отвечает, что единственной причиной продовольственного кризиса является российская агрессия против Украины, а не санкции.

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Кроме того, министр отметил, что очень четко почувствовал в разных разговорах тезис: "А зачем Украина так отчаянно сопротивляется, нанося такие неописуемые страдания своему собственному народу и своей стране? Если война так тяжела, если все настолько тяжело, то надо садиться и договариваться. Надо договариваться с Россией, какой бы ни была цена этой договоренности".

Он назвал этот комментарий очень болезненным, потому что не уважает жертву, которую приносит украинский народ в этой войне, воюя за свою свободу.

"Я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что это прямо доминирующие мейнстрим-мысли. Нет, это не мейнстрим. Это нарративы, которые Россия начинает раскручивать-раскручивать-раскручивать. Есть те, кто их подхватывают", - заметил Кулеба.

Автор: 

пропаганда (3665) россия (95308) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+35
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26.05.2022 22:23
+24
Но не сейчас. Немного позже. Потому что тарелки только тем, кто хорошо кушает!
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26.05.2022 22:29
+21
Ну пускай и бегут. А мы скажем Германия нам не дала гаубицы для разблокировки наших портов так что сосите лапу. И вообще Запад и ООН 9 лет умиротворяли ***** который захватывал Украину. Заверяли ***** что если он нападет на Украину то никто Украине не поможет и не даст оружия. И теперь они хотят чтобы разрушенная и вся в крови Украина отказалась от окупированных городов с миллионами людей и накормила бедных африканских мальчиков в трусиках
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26.05.2022 22:44
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Правила форума Совет форумчан
Дома завелись тараканы. Что делать?
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26.05.2022 22:14 Ответить
Верь в Бога и ЗСУ !

вся нечисть пропадет !
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26.05.2022 22:16 Ответить
Устраивать тараканьи бега. Галопом, наперегонки, с финишем на исторической уродине.
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26.05.2022 22:58 Ответить
підбурити Африку, Близький Схід та Азію проти України

сколько дивизий имеют эти континенты в войне против Украины ?
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26.05.2022 22:15 Ответить
Не тупи, беженцы в Европу, нет еды - голод, все побегут в Европу, дайте жрать
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26.05.2022 22:30 Ответить
Ну пускай и бегут. А мы скажем Германия нам не дала гаубицы для разблокировки наших портов так что сосите лапу. И вообще Запад и ООН 9 лет умиротворяли ***** который захватывал Украину. Заверяли ***** что если он нападет на Украину то никто Украине не поможет и не даст оружия. И теперь они хотят чтобы разрушенная и вся в крови Украина отказалась от окупированных городов с миллионами людей и накормила бедных африканских мальчиков в трусиках
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26.05.2022 22:44 Ответить
гансам не привыкать к массовым изнасилованиям их фрау по большим религиозным праздникам

путин-ферштен
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26.05.2022 22:58 Ответить
если смотреть на вещи реально то гаубицы дали США. а для разблокировки портов от мин нужны тральщики. Их порезали на металл. Ближайшая страна у которой есть тральщики - Турция.
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27.05.2022 00:44 Ответить
мають голоси у міжнародних установах
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26.05.2022 22:35 Ответить
а мы им хлебушку не дадим

много они наголосуют с голодухи ?
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26.05.2022 23:00 Ответить
Дуже багато наголосують. А ще будуть галасувати, і навіть інколи репетувати.
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26.05.2022 23:02 Ответить
Голосування голодних - завжди у напрямку шлунку. І найчастіше - свого шлунку.
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26.05.2022 23:00 Ответить
«Разделяй и властвуй». Ничего нового.
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26.05.2022 22:16 Ответить
Как-то всё равно. Следуй за деньгами. А деньги им дает Запад.
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26.05.2022 22:18 Ответить
"дарма Україна чинить спротив і їй не треба на щось сподіватися, тому що все одно Захід кине її напризволяще. І не треба Україні на щось сподіватися". Джерело:

Ваша команда теж над цим працює?
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26.05.2022 22:19 Ответить
Повний сюр від Зелебобів.
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26.05.2022 22:22 Ответить
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26.05.2022 22:23 Ответить
Но не сейчас. Немного позже. Потому что тарелки только тем, кто хорошо кушает!
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26.05.2022 22:29 Ответить
Тарілки будуть виготовлені десь в кінці липня, в наявності поки є 50 тарілок і вони потрібні собі.
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26.05.2022 22:44 Ответить
А ООН выразит озабоченность и выдаст резолюцию с сертификатами на ложки
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26.05.2022 22:33 Ответить
Ні не 5000, Німеччина зробила аудит і тільки 150 до яких є ложки. Інші в процесі комплектування
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26.05.2022 22:43 Ответить
Плювати на них, наче вони, ті країни, дуже вирішують щось або наче вони там нам чимось допомогли. Нехай звертаються до (уйла, щоб прийшов і їх нагодував ("врятував")
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26.05.2022 22:28 Ответить
Нам ні Африка, ні Близький Схід нічим не допомагають, тому якось пох, що про це все думатимуть в Гвінеї-Бісау чи Бангладеші. От реально пох! Їхня позиція ні на що не впливає!
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26.05.2022 22:28 Ответить
Чувак не тупи, правительства этих стран побегут к Европейцам и скажут давите на Украину иначе голодные беженцы.
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26.05.2022 22:33 Ответить
По моему Вы работаете на агрессора своими комментами


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Реєстрація: 16.03.2022
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26.05.2022 22:44 Ответить
А чого ми не можемо підбурити їх проти роіські?
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26.05.2022 22:31 Ответить
В посольствах сидят блатные , а не патриоты. Они даже мовы не знают
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26.05.2022 22:45 Ответить
https://mostitsky_universal.academic.ru/875/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9 блатной - тюрем. представитель высшей по статусу группы в неформальной иерархии заключенных; блатной обычно является профессиональным преступником. Кроме того, он должен признавать тюремный закон, следовать правильным понятиям (правильные понятия)
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27.05.2022 00:11 Ответить
Думаєте, ви індусів чи китайців підбурите?
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26.05.2022 22:47 Ответить
Так в чем дело, пускай приезжают продадим и загрузим им зерно. Хотя лично я не продалбы и килограмма зерна пока Запад и США не дадут обещанные нам дальнобойное оружие
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26.05.2022 22:31 Ответить
за газові гроші можуть робити пропаганду,
протидіяти:

написати офіційну ноту щоб параша розблокувала порти, може в африці не в курсі що війна

пояснювати на простих прикладах для тих хто в танку: що до тебе в хату прийшов злочинець, всіх убив крім тебе, набрав торбу грошей і каже тобі давай міріться
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26.05.2022 22:32 Ответить
вже не можуть

Акции Газпрома сегодня рухнули на 12,5% за 1 минуту.

Акции «Газпрома (MCX:GAZP)» резко обвалились на торгах Московской биржи. Бумаги упали сразу до 245 руб. за акцию. https://t.me/charter97_org/74017
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26.05.2022 22:43 Ответить
Захід зусередився на Україні, щоб не було голоду і Африці, на Сході і Азії, продовольча криза в Світі через санкції на рф? а рф що цілий Світ годувала? виглядає що навпаки, рф огромезний ринок збуту і тільки, вони себе прогодувати не можуть, постійно нападають на інших щоб пограбувати, то ж санкцій недостатньо. Україні дарма чинить спротив ... і далі по тексту? Спротив навіть глупа курка чинить, щоб до зупи не трапити. А нам не слід? З якого переляку це?!
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26.05.2022 22:33 Ответить
В кацапии и таких продуктов, как в Украине , никогда не было. Только гадкая водка
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26.05.2022 22:48 Ответить
Треба було в Африку Тарана відправити, замість Словенії... Зе-чудо!
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26.05.2022 22:33 Ответить
пуст Украина скажет подплывайте и заберите сами. и тогда вся Африка увидеть виновника.
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26.05.2022 22:35 Ответить
Те африканские и азиатские бабуины еще и воюют на стороне Рашки против Украины а мы должны оправдываться перед ними? Пускай у Рашки жрачку и просят. Ато им Рашка только оружие продает. Хотят жрать, пускай выстраиваются возле одесского порта будем менять их оружие на зерно
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26.05.2022 22:35 Ответить
Україна їм нічого не зобов'язана: в нас війна, всі претензії до параші.
В іншому випадку, Африка та Азія, можуть йти за кацапським кораблем.
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26.05.2022 22:37 Ответить
PS
До речі, крім Японії, жодна країна азії та африки, не засудила агресію проти України, та не ввела жодних санкцій проти кацапії.
Китай, взагалі підтримує парашу в її діях.
Крім того, найманці з африки воюють на Україні, хоч їх і небагато.
Тому, мені абсолютно начхати, на те, що думають про Україну азіати і африканці!
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26.05.2022 22:45 Ответить
Тайвань ввів санкції проти рф та засудив російське вторгнення (незважаючи на те, що Україна взагалі не визнає Тайвань і досі наш уряд активно намагається лягти під КНР). Південна Корея, не знаю точно, але скоріш за все засудила російську агресію.

З африканських, здається, Алжир висловив якусь підтримку України?.. Багато країн Азії і Африки або не є демократичними (тобто рф і кнр для них ідейно свої), або невдоволені західною гегемонією, тому росія, яка знищує прозахідну країну, їм приємна. Читала такі аргументи в "Гардіан".
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26.05.2022 23:41 Ответить
пусть вспоминают как поступали их диды. жрали друг дружку и были упитанными и здоровыми
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26.05.2022 22:38 Ответить
Не всі. Когось таки зжерли, як "упитанных и здоровых". Натуральний продукт, однако...
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26.05.2022 23:08 Ответить
********* колапсує 'нє па дням, а па часам'
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26.05.2022 22:46 Ответить
Одне ви не врахували: Шольц і Макрон не зможуть самостійно зняти санкції проти параші: вони приймаються консенсусно, так само і припиняються.
Звичайно, є Австрія, Угорщина, Італія, але є також Естонія, Литва, Латвія, Польща, Словаччина.
Шольц та його партія уже фактично програли вибори, а з вашою 2альтернативною історією", можуть просто щезнути.
І це стосується Макрона: хоч це його останній термін, як Президента, але він не горить бажанням просрати перспективи власної партії.
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26.05.2022 23:01 Ответить
Украина должна
- себя уважать прежде всего . Хотят в Африке жрать - пусть наведут порядок на Черном море и мины кацапские соберут
- себя уважать и уважать своих партнеров - США БРИТАНИЮ ПОЛЬШУ СТРАНЫ БАЛТИИ СЛОВАКИЮ . Сегодня партнёры дерутся за Украину на всех фронтах
- себя уважать и помнить о погибших и зверски замученных . Во имя их РАШУ НАДО РАЗВАЛИТЬ , бо кровопролития не закончатся никогда
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26.05.2022 22:53 Ответить
Нашим дипломатам потрібно висвітлювати дії ресурсії що до створення штучного голоду в країнах Африки та інших.
Розблокування українських портів дасть нам змогу вивезти зерно в ці країни.
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26.05.2022 22:55 Ответить
А МОЖЕТ СНАЧАЛА , пусть эти страны ( Азии и Африки) небо над Украиной от ракет закроют и акваторию Чёрного моря от мин расчистят , А ПОТОМ БУДУТ КРУАСАНЫ ИЗ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА ЕСТЬ
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26.05.2022 23:19 Ответить
А якого ж х..я ще й дружні ма-РСИЯНИ ще чухаються?
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26.05.2022 22:58 Ответить
а може вони піднімуть пяту точку і по працюють
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26.05.2022 23:00 Ответить
Ага, зараз.
Вже збираються!
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26.05.2022 23:02 Ответить
Ах тиж проклятий рабовласник! Куклукскланівець! Заставляти негрів працювати! Ану негайно вибачився!
(шуткую)
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26.05.2022 23:05 Ответить
Щас Буркина Фасо як розізлиться.. всім мало місця буде!
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26.05.2022 23:04 Ответить
Дурні голов охоче вірять русні. Тепер остаточно зрозуміло, що русню треба лише мочити! Все, вистачить!
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26.05.2022 23:06 Ответить
Вот Рогозин угрожает миру ядерной войной - неужели нельзя против него и его семьи ввести финансовые санкции и в интерпол на арест заявить ?

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал видео воронки от попадания одного из учебных блоков межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и написал, что с ядерным зарядом такая воронка "будет... очень большая и очень глубокая и радиоактивная".

"Причем не одна, а ровно столько, сколько самая мощная в мире ядерная ракета доставит до территории лютого врага. А таких "Сарматов" у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни. Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
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26.05.2022 23:16 Ответить
у них нет ракет "Сармат". Максимум "Тополя" и то немного.
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27.05.2022 00:46 Ответить
про російський аргумент проти африканців, який говорить, що Україна повинна припинити опір... нагадати африканцям, як вони випробували колоніалізм і врешті перемогли.
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27.05.2022 07:44 Ответить
Вот пусть голодные африканцы сами приедут и заберут, вывезут свое приобретенное у нас зерно!
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27.05.2022 07:59 Ответить
И ВСЕ ГОТОВЫ СТАТЬ ХЙЛОМ !?)
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27.05.2022 19:37 Ответить
 
 