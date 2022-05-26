Россия пытается подстрекнуть Африку, Ближний Восток и Азию против Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о новых нарративах, которые Россия активно распространяет среди своих симпатиков против Украины. В частности, РФ пытается подстрекнуть Африку, Ближний Восток и отчасти Азию против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время включения в фейсбуке, рассказывая о впечатлениях от визита в Давос.

По словам министра, первый нарратив заключается в том, что "зря Украина сопротивляется и ей не надо на что-то надеяться, потому что все равно Запад бросит ее на произвол судьбы. И не надо Украине на что-то надеяться".

Второй нарратив о том, что "Украина отвлекла на себя внимание мира от решения других проблем, и Запад вместо того, чтобы решать все проблемы и одинаково относиться ко всем странам и народам, сосредоточился на помощи Украине. Таким образом россияне пытаются подстрекнуть Африку, подстрекнуть Близкий Восток, частично Азию против Украины, против наших партнеров и показать, что мы как-то дискриминационно к ним относимся".

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Кулеба констатировал, что с этим аргументом власти будут работать очень серьезно, потому что, несмотря на его абсолютную безосновательность, "он заходит". В то же время это свидетельствует об эффективности Украины, которая смогла привлечь внимание к войне России и мобилизовать поддержку Запада.

Третьим нарративом России министр назвал то, что единственная проблема, почему в мире разворачивается продовольственный кризис, – это санкции, наложенные на Россию, говоря таким образом о снятии ограничений. На это, по словам главы МИД, Украина отвечает, что единственной причиной продовольственного кризиса является российская агрессия против Украины, а не санкции.

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Кроме того, министр отметил, что очень четко почувствовал в разных разговорах тезис: "А зачем Украина так отчаянно сопротивляется, нанося такие неописуемые страдания своему собственному народу и своей стране? Если война так тяжела, если все настолько тяжело, то надо садиться и договариваться. Надо договариваться с Россией, какой бы ни была цена этой договоренности".

Он назвал этот комментарий очень болезненным, потому что не уважает жертву, которую приносит украинский народ в этой войне, воюя за свою свободу.

"Я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что это прямо доминирующие мейнстрим-мысли. Нет, это не мейнстрим. Это нарративы, которые Россия начинает раскручивать-раскручивать-раскручивать. Есть те, кто их подхватывают", - заметил Кулеба.