УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4263 відвідувача онлайн
Новини
13 331 64

Росія намагається підбурити Африку, Близький Схід та Азію проти України, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про нові наративи, які Росія активно поширює серед своїх симпатиків проти України. Зокрема, РФ намагається підбурити Африку, Близький Схід та частково Азію проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час включення у фейсбуці, розповідаючи про враження від візиту в Давос.

За словами міністра, перший наратив полягає в тому, що "дарма Україна чинить спротив і їй не треба на щось сподіватися, тому що все одно Захід кине її напризволяще. І не треба Україні на щось сподіватися".

Другим є наратив про те, що "Україна відтягнула на себе увагу світу від вирішення інших проблем і Захід замість того, щоб вирішувати всі проблеми і однаково ставитися до всіх країн і народів, зосередився на допомозі Україні. Таким чином росіяни намагаються підбурити Африку, підбурити Близький Схід, частково Азію проти України, проти наших партнерів і показати, що ми якось дискримінаційно до них ставимося".

Читайте також: Жодного плану, що означає заморожування нинішньої ситуації, Україна не підтримає, - Кулеба

Кулеба констатував, що з цим аргументом влада працюватиме дуже серйозно, тому що попри його абсолютну безпідставність "він заходить". Водночас, на його думку, це свідчить про ефективність України, яка змогла привернути увагу до війни Росії і мобілізувати підтримку Заходу.

Третім наративом Росії міністр назвав те, що єдина проблема, чому у світі розгортається продовольча криза, – це санкції, які наклали на Росію, кажучи таким чином про зняття обмежень. На це, за словами глави МЗС, Україна відповідає, що єдиною причиною продовольчої кризи є російська агресія проти України, а не санкції.

Також читайте: Росія погодиться на переговори за крок до поразки, - Кулеба

Крім того, міністр відзначив, що дуже чітко відчув у різних розмовах тезу: "А навіщо Україна так відчайдушно чинить спротив, завдаючи таких невимовних страждань своєму власному народу і своїй країні? Якщо війна така важка, якщо все настільки тяжко, то треба сідати і домовлятися. Треба домовлятися з Росією, якою б не була ціна цієї домовленості".

Він назвав цей коментар дуже болісним, тому що він не поважає жертву, яку приносить український народ у цій війні, воюючи за свою свободу.

"Я не хочу, щоб у вас склалося враження, що це прямо домінуючі мейнстрім-думки. Ні, це не мейнстрім. Це наративи, які Росія починає розкручувати-розкручувати-розкручувати. Є ті, хто їх підхоплюють", - зауважив Кулеба.

Автор: 

пропаганда (2791) росія (64846) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+35
показати весь коментар
26.05.2022 22:23
+24
Но не сейчас. Немного позже. Потому что тарелки только тем, кто хорошо кушает!
показати весь коментар
26.05.2022 22:29
+21
Ну пускай и бегут. А мы скажем Германия нам не дала гаубицы для разблокировки наших портов так что сосите лапу. И вообще Запад и ООН 9 лет умиротворяли ***** который захватывал Украину. Заверяли ***** что если он нападет на Украину то никто Украине не поможет и не даст оружия. И теперь они хотят чтобы разрушенная и вся в крови Украина отказалась от окупированных городов с миллионами людей и накормила бедных африканских мальчиков в трусиках
показати весь коментар
26.05.2022 22:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дома завелись тараканы. Что делать?
показати весь коментар
26.05.2022 22:14 Відповісти
Верь в Бога и ЗСУ !

вся нечисть пропадет !
показати весь коментар
26.05.2022 22:16 Відповісти
Устраивать тараканьи бега. Галопом, наперегонки, с финишем на исторической уродине.
показати весь коментар
26.05.2022 22:58 Відповісти
підбурити Африку, Близький Схід та Азію проти України

сколько дивизий имеют эти континенты в войне против Украины ?
показати весь коментар
26.05.2022 22:15 Відповісти
Не тупи, беженцы в Европу, нет еды - голод, все побегут в Европу, дайте жрать
показати весь коментар
26.05.2022 22:30 Відповісти
Ну пускай и бегут. А мы скажем Германия нам не дала гаубицы для разблокировки наших портов так что сосите лапу. И вообще Запад и ООН 9 лет умиротворяли ***** который захватывал Украину. Заверяли ***** что если он нападет на Украину то никто Украине не поможет и не даст оружия. И теперь они хотят чтобы разрушенная и вся в крови Украина отказалась от окупированных городов с миллионами людей и накормила бедных африканских мальчиков в трусиках
показати весь коментар
26.05.2022 22:44 Відповісти
гансам не привыкать к массовым изнасилованиям их фрау по большим религиозным праздникам

путин-ферштен
показати весь коментар
26.05.2022 22:58 Відповісти
если смотреть на вещи реально то гаубицы дали США. а для разблокировки портов от мин нужны тральщики. Их порезали на металл. Ближайшая страна у которой есть тральщики - Турция.
показати весь коментар
27.05.2022 00:44 Відповісти
мають голоси у міжнародних установах
показати весь коментар
26.05.2022 22:35 Відповісти
а мы им хлебушку не дадим

много они наголосуют с голодухи ?
показати весь коментар
26.05.2022 23:00 Відповісти
Дуже багато наголосують. А ще будуть галасувати, і навіть інколи репетувати.
показати весь коментар
26.05.2022 23:02 Відповісти
Голосування голодних - завжди у напрямку шлунку. І найчастіше - свого шлунку.
показати весь коментар
26.05.2022 23:00 Відповісти
«Разделяй и властвуй». Ничего нового.
показати весь коментар
26.05.2022 22:16 Відповісти
Как-то всё равно. Следуй за деньгами. А деньги им дает Запад.
показати весь коментар
26.05.2022 22:18 Відповісти
"дарма Україна чинить спротив і їй не треба на щось сподіватися, тому що все одно Захід кине її напризволяще. І не треба Україні на щось сподіватися". Джерело:

Ваша команда теж над цим працює?
показати весь коментар
26.05.2022 22:19 Відповісти
Повний сюр від Зелебобів.
показати весь коментар
26.05.2022 22:22 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2022 22:23 Відповісти
Но не сейчас. Немного позже. Потому что тарелки только тем, кто хорошо кушает!
показати весь коментар
26.05.2022 22:29 Відповісти
Тарілки будуть виготовлені десь в кінці липня, в наявності поки є 50 тарілок і вони потрібні собі.
показати весь коментар
26.05.2022 22:44 Відповісти
А ООН выразит озабоченность и выдаст резолюцию с сертификатами на ложки
показати весь коментар
26.05.2022 22:33 Відповісти
Ні не 5000, Німеччина зробила аудит і тільки 150 до яких є ложки. Інші в процесі комплектування
показати весь коментар
26.05.2022 22:43 Відповісти
Плювати на них, наче вони, ті країни, дуже вирішують щось або наче вони там нам чимось допомогли. Нехай звертаються до (уйла, щоб прийшов і їх нагодував ("врятував")
показати весь коментар
26.05.2022 22:28 Відповісти
Нам ні Африка, ні Близький Схід нічим не допомагають, тому якось пох, що про це все думатимуть в Гвінеї-Бісау чи Бангладеші. От реально пох! Їхня позиція ні на що не впливає!
показати весь коментар
26.05.2022 22:28 Відповісти
Чувак не тупи, правительства этих стран побегут к Европейцам и скажут давите на Украину иначе голодные беженцы.
показати весь коментар
26.05.2022 22:33 Відповісти
По моему Вы работаете на агрессора своими комментами


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 16.03.2022
показати весь коментар
26.05.2022 22:44 Відповісти
А чого ми не можемо підбурити їх проти роіські?
показати весь коментар
26.05.2022 22:31 Відповісти
В посольствах сидят блатные , а не патриоты. Они даже мовы не знают
показати весь коментар
26.05.2022 22:45 Відповісти
https://mostitsky_universal.academic.ru/875/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9 блатной - тюрем. представитель высшей по статусу группы в неформальной иерархии заключенных; блатной обычно является профессиональным преступником. Кроме того, он должен признавать тюремный закон, следовать правильным понятиям (правильные понятия)
показати весь коментар
27.05.2022 00:11 Відповісти
Думаєте, ви індусів чи китайців підбурите?
показати весь коментар
26.05.2022 22:47 Відповісти
Так в чем дело, пускай приезжают продадим и загрузим им зерно. Хотя лично я не продалбы и килограмма зерна пока Запад и США не дадут обещанные нам дальнобойное оружие
показати весь коментар
26.05.2022 22:31 Відповісти
за газові гроші можуть робити пропаганду,
протидіяти:

написати офіційну ноту щоб параша розблокувала порти, може в африці не в курсі що війна

пояснювати на простих прикладах для тих хто в танку: що до тебе в хату прийшов злочинець, всіх убив крім тебе, набрав торбу грошей і каже тобі давай міріться
показати весь коментар
26.05.2022 22:32 Відповісти
вже не можуть

Акции Газпрома сегодня рухнули на 12,5% за 1 минуту.

Акции «Газпрома (MCX:GAZP)» резко обвалились на торгах Московской биржи. Бумаги упали сразу до 245 руб. за акцию. https://t.me/charter97_org/74017
показати весь коментар
26.05.2022 22:43 Відповісти
Захід зусередився на Україні, щоб не було голоду і Африці, на Сході і Азії, продовольча криза в Світі через санкції на рф? а рф що цілий Світ годувала? виглядає що навпаки, рф огромезний ринок збуту і тільки, вони себе прогодувати не можуть, постійно нападають на інших щоб пограбувати, то ж санкцій недостатньо. Україні дарма чинить спротив ... і далі по тексту? Спротив навіть глупа курка чинить, щоб до зупи не трапити. А нам не слід? З якого переляку це?!
показати весь коментар
26.05.2022 22:33 Відповісти
В кацапии и таких продуктов, как в Украине , никогда не было. Только гадкая водка
показати весь коментар
26.05.2022 22:48 Відповісти
Треба було в Африку Тарана відправити, замість Словенії... Зе-чудо!
показати весь коментар
26.05.2022 22:33 Відповісти
пуст Украина скажет подплывайте и заберите сами. и тогда вся Африка увидеть виновника.
показати весь коментар
26.05.2022 22:35 Відповісти
Те африканские и азиатские бабуины еще и воюют на стороне Рашки против Украины а мы должны оправдываться перед ними? Пускай у Рашки жрачку и просят. Ато им Рашка только оружие продает. Хотят жрать, пускай выстраиваются возле одесского порта будем менять их оружие на зерно
показати весь коментар
26.05.2022 22:35 Відповісти
Україна їм нічого не зобов'язана: в нас війна, всі претензії до параші.
В іншому випадку, Африка та Азія, можуть йти за кацапським кораблем.
показати весь коментар
26.05.2022 22:37 Відповісти
PS
До речі, крім Японії, жодна країна азії та африки, не засудила агресію проти України, та не ввела жодних санкцій проти кацапії.
Китай, взагалі підтримує парашу в її діях.
Крім того, найманці з африки воюють на Україні, хоч їх і небагато.
Тому, мені абсолютно начхати, на те, що думають про Україну азіати і африканці!
показати весь коментар
26.05.2022 22:45 Відповісти
Тайвань ввів санкції проти рф та засудив російське вторгнення (незважаючи на те, що Україна взагалі не визнає Тайвань і досі наш уряд активно намагається лягти під КНР). Південна Корея, не знаю точно, але скоріш за все засудила російську агресію.

З африканських, здається, Алжир висловив якусь підтримку України?.. Багато країн Азії і Африки або не є демократичними (тобто рф і кнр для них ідейно свої), або невдоволені західною гегемонією, тому росія, яка знищує прозахідну країну, їм приємна. Читала такі аргументи в "Гардіан".
показати весь коментар
26.05.2022 23:41 Відповісти
пусть вспоминают как поступали их диды. жрали друг дружку и были упитанными и здоровыми
показати весь коментар
26.05.2022 22:38 Відповісти
Не всі. Когось таки зжерли, як "упитанных и здоровых". Натуральний продукт, однако...
показати весь коментар
26.05.2022 23:08 Відповісти
********* колапсує 'нє па дням, а па часам'
показати весь коментар
26.05.2022 22:46 Відповісти
Одне ви не врахували: Шольц і Макрон не зможуть самостійно зняти санкції проти параші: вони приймаються консенсусно, так само і припиняються.
Звичайно, є Австрія, Угорщина, Італія, але є також Естонія, Литва, Латвія, Польща, Словаччина.
Шольц та його партія уже фактично програли вибори, а з вашою 2альтернативною історією", можуть просто щезнути.
І це стосується Макрона: хоч це його останній термін, як Президента, але він не горить бажанням просрати перспективи власної партії.
показати весь коментар
26.05.2022 23:01 Відповісти
Украина должна
- себя уважать прежде всего . Хотят в Африке жрать - пусть наведут порядок на Черном море и мины кацапские соберут
- себя уважать и уважать своих партнеров - США БРИТАНИЮ ПОЛЬШУ СТРАНЫ БАЛТИИ СЛОВАКИЮ . Сегодня партнёры дерутся за Украину на всех фронтах
- себя уважать и помнить о погибших и зверски замученных . Во имя их РАШУ НАДО РАЗВАЛИТЬ , бо кровопролития не закончатся никогда
показати весь коментар
26.05.2022 22:53 Відповісти
Нашим дипломатам потрібно висвітлювати дії ресурсії що до створення штучного голоду в країнах Африки та інших.
Розблокування українських портів дасть нам змогу вивезти зерно в ці країни.
показати весь коментар
26.05.2022 22:55 Відповісти
А МОЖЕТ СНАЧАЛА , пусть эти страны ( Азии и Африки) небо над Украиной от ракет закроют и акваторию Чёрного моря от мин расчистят , А ПОТОМ БУДУТ КРУАСАНЫ ИЗ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА ЕСТЬ
показати весь коментар
26.05.2022 23:19 Відповісти
А якого ж х..я ще й дружні ма-РСИЯНИ ще чухаються?
показати весь коментар
26.05.2022 22:58 Відповісти
а може вони піднімуть пяту точку і по працюють
показати весь коментар
26.05.2022 23:00 Відповісти
Ага, зараз.
Вже збираються!
показати весь коментар
26.05.2022 23:02 Відповісти
Ах тиж проклятий рабовласник! Куклукскланівець! Заставляти негрів працювати! Ану негайно вибачився!
(шуткую)
показати весь коментар
26.05.2022 23:05 Відповісти
Щас Буркина Фасо як розізлиться.. всім мало місця буде!
показати весь коментар
26.05.2022 23:04 Відповісти
Дурні голов охоче вірять русні. Тепер остаточно зрозуміло, що русню треба лише мочити! Все, вистачить!
показати весь коментар
26.05.2022 23:06 Відповісти
Вот Рогозин угрожает миру ядерной войной - неужели нельзя против него и его семьи ввести финансовые санкции и в интерпол на арест заявить ?

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал видео воронки от попадания одного из учебных блоков межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и написал, что с ядерным зарядом такая воронка "будет... очень большая и очень глубокая и радиоактивная".

"Причем не одна, а ровно столько, сколько самая мощная в мире ядерная ракета доставит до территории лютого врага. А таких "Сарматов" у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни. Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
показати весь коментар
26.05.2022 23:16 Відповісти
у них нет ракет "Сармат". Максимум "Тополя" и то немного.
показати весь коментар
27.05.2022 00:46 Відповісти
про російський аргумент проти африканців, який говорить, що Україна повинна припинити опір... нагадати африканцям, як вони випробували колоніалізм і врешті перемогли.
показати весь коментар
27.05.2022 07:44 Відповісти
Вот пусть голодные африканцы сами приедут и заберут, вывезут свое приобретенное у нас зерно!
показати весь коментар
27.05.2022 07:59 Відповісти
И ВСЕ ГОТОВЫ СТАТЬ ХЙЛОМ !?)
показати весь коментар
27.05.2022 19:37 Відповісти
 
 