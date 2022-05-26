Росія намагається підбурити Африку, Близький Схід та Азію проти України, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про нові наративи, які Росія активно поширює серед своїх симпатиків проти України. Зокрема, РФ намагається підбурити Африку, Близький Схід та частково Азію проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час включення у фейсбуці, розповідаючи про враження від візиту в Давос.

За словами міністра, перший наратив полягає в тому, що "дарма Україна чинить спротив і їй не треба на щось сподіватися, тому що все одно Захід кине її напризволяще. І не треба Україні на щось сподіватися".

Другим є наратив про те, що "Україна відтягнула на себе увагу світу від вирішення інших проблем і Захід замість того, щоб вирішувати всі проблеми і однаково ставитися до всіх країн і народів, зосередився на допомозі Україні. Таким чином росіяни намагаються підбурити Африку, підбурити Близький Схід, частково Азію проти України, проти наших партнерів і показати, що ми якось дискримінаційно до них ставимося".

Читайте також: Жодного плану, що означає заморожування нинішньої ситуації, Україна не підтримає, - Кулеба

Кулеба констатував, що з цим аргументом влада працюватиме дуже серйозно, тому що попри його абсолютну безпідставність "він заходить". Водночас, на його думку, це свідчить про ефективність України, яка змогла привернути увагу до війни Росії і мобілізувати підтримку Заходу.

Третім наративом Росії міністр назвав те, що єдина проблема, чому у світі розгортається продовольча криза, – це санкції, які наклали на Росію, кажучи таким чином про зняття обмежень. На це, за словами глави МЗС, Україна відповідає, що єдиною причиною продовольчої кризи є російська агресія проти України, а не санкції.

Також читайте: Росія погодиться на переговори за крок до поразки, - Кулеба

Крім того, міністр відзначив, що дуже чітко відчув у різних розмовах тезу: "А навіщо Україна так відчайдушно чинить спротив, завдаючи таких невимовних страждань своєму власному народу і своїй країні? Якщо війна така важка, якщо все настільки тяжко, то треба сідати і домовлятися. Треба домовлятися з Росією, якою б не була ціна цієї домовленості".

Він назвав цей коментар дуже болісним, тому що він не поважає жертву, яку приносить український народ у цій війні, воюючи за свою свободу.

"Я не хочу, щоб у вас склалося враження, що це прямо домінуючі мейнстрім-думки. Ні, це не мейнстрім. Це наративи, які Росія починає розкручувати-розкручувати-розкручувати. Є ті, хто їх підхоплюють", - зауважив Кулеба.