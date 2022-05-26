Росія намагається підбурити Африку, Близький Схід та Азію проти України, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про нові наративи, які Росія активно поширює серед своїх симпатиків проти України. Зокрема, РФ намагається підбурити Африку, Близький Схід та частково Азію проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час включення у фейсбуці, розповідаючи про враження від візиту в Давос.
За словами міністра, перший наратив полягає в тому, що "дарма Україна чинить спротив і їй не треба на щось сподіватися, тому що все одно Захід кине її напризволяще. І не треба Україні на щось сподіватися".
Другим є наратив про те, що "Україна відтягнула на себе увагу світу від вирішення інших проблем і Захід замість того, щоб вирішувати всі проблеми і однаково ставитися до всіх країн і народів, зосередився на допомозі Україні. Таким чином росіяни намагаються підбурити Африку, підбурити Близький Схід, частково Азію проти України, проти наших партнерів і показати, що ми якось дискримінаційно до них ставимося".
Кулеба констатував, що з цим аргументом влада працюватиме дуже серйозно, тому що попри його абсолютну безпідставність "він заходить". Водночас, на його думку, це свідчить про ефективність України, яка змогла привернути увагу до війни Росії і мобілізувати підтримку Заходу.
Третім наративом Росії міністр назвав те, що єдина проблема, чому у світі розгортається продовольча криза, – це санкції, які наклали на Росію, кажучи таким чином про зняття обмежень. На це, за словами глави МЗС, Україна відповідає, що єдиною причиною продовольчої кризи є російська агресія проти України, а не санкції.
Крім того, міністр відзначив, що дуже чітко відчув у різних розмовах тезу: "А навіщо Україна так відчайдушно чинить спротив, завдаючи таких невимовних страждань своєму власному народу і своїй країні? Якщо війна така важка, якщо все настільки тяжко, то треба сідати і домовлятися. Треба домовлятися з Росією, якою б не була ціна цієї домовленості".
Він назвав цей коментар дуже болісним, тому що він не поважає жертву, яку приносить український народ у цій війні, воюючи за свою свободу.
"Я не хочу, щоб у вас склалося враження, що це прямо домінуючі мейнстрім-думки. Ні, це не мейнстрім. Це наративи, які Росія починає розкручувати-розкручувати-розкручувати. Є ті, хто їх підхоплюють", - зауважив Кулеба.
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вся нечисть пропадет !
сколько дивизий имеют эти континенты в войне против Украины ?
путин-ферштен
много они наголосуют с голодухи ?
Ваша команда теж над цим працює?
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Реєстрація: 16.03.2022
протидіяти:
написати офіційну ноту щоб параша розблокувала порти, може в африці не в курсі що війна
пояснювати на простих прикладах для тих хто в танку: що до тебе в хату прийшов злочинець, всіх убив крім тебе, набрав торбу грошей і каже тобі давай міріться
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В іншому випадку, Африка та Азія, можуть йти за кацапським кораблем.
До речі, крім Японії, жодна країна азії та африки, не засудила агресію проти України, та не ввела жодних санкцій проти кацапії.
Китай, взагалі підтримує парашу в її діях.
Крім того, найманці з африки воюють на Україні, хоч їх і небагато.
Тому, мені абсолютно начхати, на те, що думають про Україну азіати і африканці!
З африканських, здається, Алжир висловив якусь підтримку України?.. Багато країн Азії і Африки або не є демократичними (тобто рф і кнр для них ідейно свої), або невдоволені західною гегемонією, тому росія, яка знищує прозахідну країну, їм приємна. Читала такі аргументи в "Гардіан".
Звичайно, є Австрія, Угорщина, Італія, але є також Естонія, Литва, Латвія, Польща, Словаччина.
Шольц та його партія уже фактично програли вибори, а з вашою 2альтернативною історією", можуть просто щезнути.
І це стосується Макрона: хоч це його останній термін, як Президента, але він не горить бажанням просрати перспективи власної партії.
- себя уважать прежде всего . Хотят в Африке жрать - пусть наведут порядок на Черном море и мины кацапские соберут
- себя уважать и уважать своих партнеров - США БРИТАНИЮ ПОЛЬШУ СТРАНЫ БАЛТИИ СЛОВАКИЮ . Сегодня партнёры дерутся за Украину на всех фронтах
- себя уважать и помнить о погибших и зверски замученных . Во имя их РАШУ НАДО РАЗВАЛИТЬ , бо кровопролития не закончатся никогда
Розблокування українських портів дасть нам змогу вивезти зерно в ці країни.
Вже збираються!
(шуткую)
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал видео воронки от попадания одного из учебных блоков межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и написал, что с ядерным зарядом такая воронка "будет... очень большая и очень глубокая и радиоактивная".
"Причем не одна, а ровно столько, сколько самая мощная в мире ядерная ракета доставит до территории лютого врага. А таких "Сарматов" у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни. Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.