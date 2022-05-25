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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія погодиться на переговори за крок до поразки, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що зараз росія зосереджена на війні і погодиться на припинення вогню лише тоді, коли буде за крок до поразки.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на брифінгу за підсумками участі у Всесвітньому економічному форумі.

"Ми погоджуємося, що припинення вогню необхідне, але я даю вам 100%, що коли росія погодиться на припинення вогню, це буде той момент, коли вона буде за крок від поразки у війні. І вони погодяться на припинення вогню з єдиною метою – врятуватися від поразки у війні. А до того війна триватиме", - наголосив Кулеба.

Він додав, що Київ щиро вітає будь-які зусилля, що ведуть до дипломатичного вирішення. Водночас міністр підкреслив: судячи з того, що бачимо на місцях, і з аналізу рішень кремля, росія зосереджена на війні, а не на дипломатії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після зустрічі в Стамбулі Росія різко почала втрачати інтерес до переговорів, - Кулеба

Автор: 

перемовини (2863) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
все вірно сказав...
русня тільки так і зможе собі щось виторгувати...за крок до поразки...
а поки в неї є сили і м"ясо і тихо в середині говені - вона буде перти хряком...поки не дадуть в рило
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25.05.2022 22:52
+7
Кулеба, ми знаємо, що ти один, проти всієї зекоманди.
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25.05.2022 22:47
+6
Припинення вогню необхідне . А до того війна триватиме , а коли погодяться , то не триватиме . Тобто , якщо погодяться , ми відразу заключимо угоду , врятуємо від поразки . Браво , можна аплодувати ?
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25.05.2022 22:52
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Тобто, невідомо коли..
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25.05.2022 22:44 Відповісти
Відомо. Ніколи.
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25.05.2022 22:46 Відповісти
когда будет нормалная полноценная 3 мировая и томагавки будет лететь по красной площади,вот реально тогда)
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25.05.2022 22:49 Відповісти
А с какой надеждой..."Пасматреть в глаза"?
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25.05.2022 22:47 Відповісти
Кулеба, ми знаємо, що ти один, проти всієї зекоманди.
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25.05.2022 22:47 Відповісти
Поки що його гарні слова ніяк не допомагають нашим військам переломити ситуацію на фронті.
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25.05.2022 22:56 Відповісти
...але злиняє в три дні, як у 1917 чи 1991
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25.05.2022 22:47 Відповісти
тема переговоров - капитуляция лаптеногих
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25.05.2022 22:49 Відповісти
Припинення вогню необхідне . А до того війна триватиме , а коли погодяться , то не триватиме . Тобто , якщо погодяться , ми відразу заключимо угоду , врятуємо від поразки . Браво , можна аплодувати ?
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25.05.2022 22:52 Відповісти
все вірно сказав...
русня тільки так і зможе собі щось виторгувати...за крок до поразки...
а поки в неї є сили і м"ясо і тихо в середині говені - вона буде перти хряком...поки не дадуть в рило
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25.05.2022 22:52 Відповісти
Тогда с ними уже говорить не будет.
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25.05.2022 22:53 Відповісти
Поки що цією поразкою рашистів і не пахне...
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25.05.2022 22:54 Відповісти
дима, это ермак тебе подсказывает как сохранить расее лицо, а у нас жопу?
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25.05.2022 22:55 Відповісти
За урок до поразки. Так то вже треба добивати.
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25.05.2022 23:03 Відповісти
Ідіть на HUY, брати мої(73%)! Так зрозуміло?
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25.05.2022 23:06 Відповісти
Проблема в тому що зеленський підпише мирний договір з орками за крок до їхньої поразки.
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25.05.2022 23:15 Відповісти
з цьомками і доховорє о вєчной дрюшьбє.
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25.05.2022 23:19 Відповісти
Так не надо им предлагать это прекращение

Какое смысл предлагать прекращение огня, если они вот-вот должны будут проиграть ?!
Я склоняюсь к другой формулировке - на пороге поражения обычно они не согласятся, а предложат прекращение огня.
Обычно прекращения предлагает сторона,и находящаяся в худшем положении.
Поправьте если не прав, будет интересно почитать другие мнения.
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26.05.2022 00:00 Відповісти
Зе клоун коли будем відвойовувати Південь України ? Запорізьку АЕС чи ти
важаєш що ти знову у КВН ?
Хто знає як владу передають у Військовий Стан до патріота України ?
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26.05.2022 00:10 Відповісти
А хто це збирається вести переговори з кацапами за крок до їхньої поразки ?!!! Тобто ви хочете спасти кацапню від поразки ? Що ви мелете ? Навіщо нам тоді якісь переговори ?
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26.05.2022 06:14 Відповісти
 
 