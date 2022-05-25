Росія погодиться на переговори за крок до поразки, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що зараз росія зосереджена на війні і погодиться на припинення вогню лише тоді, коли буде за крок до поразки.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на брифінгу за підсумками участі у Всесвітньому економічному форумі.
"Ми погоджуємося, що припинення вогню необхідне, але я даю вам 100%, що коли росія погодиться на припинення вогню, це буде той момент, коли вона буде за крок від поразки у війні. І вони погодяться на припинення вогню з єдиною метою – врятуватися від поразки у війні. А до того війна триватиме", - наголосив Кулеба.
Він додав, що Київ щиро вітає будь-які зусилля, що ведуть до дипломатичного вирішення. Водночас міністр підкреслив: судячи з того, що бачимо на місцях, і з аналізу рішень кремля, росія зосереджена на війні, а не на дипломатії.
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русня тільки так і зможе собі щось виторгувати...за крок до поразки...
а поки в неї є сили і м"ясо і тихо в середині говені - вона буде перти хряком...поки не дадуть в рило
Какое смысл предлагать прекращение огня, если они вот-вот должны будут проиграть ?!
Я склоняюсь к другой формулировке - на пороге поражения обычно они не согласятся, а предложат прекращение огня.
Обычно прекращения предлагает сторона,и находящаяся в худшем положении.
Поправьте если не прав, будет интересно почитать другие мнения.
важаєш що ти знову у КВН ?
Хто знає як владу передають у Військовий Стан до патріота України ?