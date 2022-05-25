Росія погодиться на переговори за крок до поразки, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що зараз росія зосереджена на війні і погодиться на припинення вогню лише тоді, коли буде за крок до поразки.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на брифінгу за підсумками участі у Всесвітньому економічному форумі.

"Ми погоджуємося, що припинення вогню необхідне, але я даю вам 100%, що коли росія погодиться на припинення вогню, це буде той момент, коли вона буде за крок від поразки у війні. І вони погодяться на припинення вогню з єдиною метою – врятуватися від поразки у війні. А до того війна триватиме", - наголосив Кулеба.

Він додав, що Київ щиро вітає будь-які зусилля, що ведуть до дипломатичного вирішення. Водночас міністр підкреслив: судячи з того, що бачимо на місцях, і з аналізу рішень кремля, росія зосереджена на війні, а не на дипломатії.

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