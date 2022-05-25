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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия согласится на переговоры в шаге от поражения, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что сейчас Россия сосредоточена на войне и согласится на прекращение огня только тогда, когда будет в шаге от поражения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на брифинге по итогам участия во Всемирном экономическом форуме.

"Мы соглашаемся, что прекращение огня необходимо, но я даю вам 100%, что когда Россия согласится на прекращение огня, это будет тот момент, когда она будет в шаге от поражения в войне. И они согласятся на прекращение огня с единственной целью – спастись от поражения в войне. А до этого война будет продолжаться", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Киев искренне приветствует любые усилия, ведущие к дипломатическому решению. В то же время, министр подчеркнул: "Судя по тому, что видим на местах, и по анализу решений Кремля, Россия сосредоточена на войне, а не на дипломатии".

Читайте также: После встречи в Стамбуле Россия резко начала терять интерес к переговорам, - Кулеба

Автор: 

переговоры (4926) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
все вірно сказав...
русня тільки так і зможе собі щось виторгувати...за крок до поразки...
а поки в неї є сили і м"ясо і тихо в середині говені - вона буде перти хряком...поки не дадуть в рило
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25.05.2022 22:52
+7
Кулеба, ми знаємо, що ти один, проти всієї зекоманди.
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25.05.2022 22:47
+6
Припинення вогню необхідне . А до того війна триватиме , а коли погодяться , то не триватиме . Тобто , якщо погодяться , ми відразу заключимо угоду , врятуємо від поразки . Браво , можна аплодувати ?
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25.05.2022 22:52
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Тобто, невідомо коли..
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25.05.2022 22:44 Ответить
Відомо. Ніколи.
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25.05.2022 22:46 Ответить
когда будет нормалная полноценная 3 мировая и томагавки будет лететь по красной площади,вот реально тогда)
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25.05.2022 22:49 Ответить
А с какой надеждой..."Пасматреть в глаза"?
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25.05.2022 22:47 Ответить
Кулеба, ми знаємо, що ти один, проти всієї зекоманди.
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25.05.2022 22:47 Ответить
Поки що його гарні слова ніяк не допомагають нашим військам переломити ситуацію на фронті.
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25.05.2022 22:56 Ответить
...але злиняє в три дні, як у 1917 чи 1991
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25.05.2022 22:47 Ответить
тема переговоров - капитуляция лаптеногих
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25.05.2022 22:49 Ответить
Припинення вогню необхідне . А до того війна триватиме , а коли погодяться , то не триватиме . Тобто , якщо погодяться , ми відразу заключимо угоду , врятуємо від поразки . Браво , можна аплодувати ?
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25.05.2022 22:52 Ответить
все вірно сказав...
русня тільки так і зможе собі щось виторгувати...за крок до поразки...
а поки в неї є сили і м"ясо і тихо в середині говені - вона буде перти хряком...поки не дадуть в рило
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25.05.2022 22:52 Ответить
Тогда с ними уже говорить не будет.
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25.05.2022 22:53 Ответить
Поки що цією поразкою рашистів і не пахне...
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25.05.2022 22:54 Ответить
дима, это ермак тебе подсказывает как сохранить расее лицо, а у нас жопу?
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25.05.2022 22:55 Ответить
За урок до поразки. Так то вже треба добивати.
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25.05.2022 23:03 Ответить
Ідіть на HUY, брати мої(73%)! Так зрозуміло?
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25.05.2022 23:06 Ответить
Проблема в тому що зеленський підпише мирний договір з орками за крок до їхньої поразки.
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25.05.2022 23:15 Ответить
з цьомками і доховорє о вєчной дрюшьбє.
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25.05.2022 23:19 Ответить
Так не надо им предлагать это прекращение

Какое смысл предлагать прекращение огня, если они вот-вот должны будут проиграть ?!
Я склоняюсь к другой формулировке - на пороге поражения обычно они не согласятся, а предложат прекращение огня.
Обычно прекращения предлагает сторона,и находящаяся в худшем положении.
Поправьте если не прав, будет интересно почитать другие мнения.
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26.05.2022 00:00 Ответить
Зе клоун коли будем відвойовувати Південь України ? Запорізьку АЕС чи ти
важаєш що ти знову у КВН ?
Хто знає як владу передають у Військовий Стан до патріота України ?
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26.05.2022 00:10 Ответить
А хто це збирається вести переговори з кацапами за крок до їхньої поразки ?!!! Тобто ви хочете спасти кацапню від поразки ? Що ви мелете ? Навіщо нам тоді якісь переговори ?
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26.05.2022 06:14 Ответить
 
 