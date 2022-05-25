Россия согласится на переговоры в шаге от поражения, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что сейчас Россия сосредоточена на войне и согласится на прекращение огня только тогда, когда будет в шаге от поражения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на брифинге по итогам участия во Всемирном экономическом форуме.
"Мы соглашаемся, что прекращение огня необходимо, но я даю вам 100%, что когда Россия согласится на прекращение огня, это будет тот момент, когда она будет в шаге от поражения в войне. И они согласятся на прекращение огня с единственной целью – спастись от поражения в войне. А до этого война будет продолжаться", - подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что Киев искренне приветствует любые усилия, ведущие к дипломатическому решению. В то же время, министр подчеркнул: "Судя по тому, что видим на местах, и по анализу решений Кремля, Россия сосредоточена на войне, а не на дипломатии".
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русня тільки так і зможе собі щось виторгувати...за крок до поразки...
а поки в неї є сили і м"ясо і тихо в середині говені - вона буде перти хряком...поки не дадуть в рило
Какое смысл предлагать прекращение огня, если они вот-вот должны будут проиграть ?!
Я склоняюсь к другой формулировке - на пороге поражения обычно они не согласятся, а предложат прекращение огня.
Обычно прекращения предлагает сторона,и находящаяся в худшем положении.
Поправьте если не прав, будет интересно почитать другие мнения.
важаєш що ти знову у КВН ?
Хто знає як владу передають у Військовий Стан до патріота України ?