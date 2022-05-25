Россия согласится на переговоры в шаге от поражения, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что сейчас Россия сосредоточена на войне и согласится на прекращение огня только тогда, когда будет в шаге от поражения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на брифинге по итогам участия во Всемирном экономическом форуме.

"Мы соглашаемся, что прекращение огня необходимо, но я даю вам 100%, что когда Россия согласится на прекращение огня, это будет тот момент, когда она будет в шаге от поражения в войне. И они согласятся на прекращение огня с единственной целью – спастись от поражения в войне. А до этого война будет продолжаться", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Киев искренне приветствует любые усилия, ведущие к дипломатическому решению. В то же время, министр подчеркнул: "Судя по тому, что видим на местах, и по анализу решений Кремля, Россия сосредоточена на войне, а не на дипломатии".

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