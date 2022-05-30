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У МЗС закликали закордонні ЗМІ не поширювати російську пропагандистську лексику
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Британське агентство новин Reuters у своїх публікаціях називає окуповані Росією українські території "промосковськими", а крадіжку українського зерна - "експортом".
На це вказав у твітері речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Reuters, не просувайте російську пропагандистську лексику. Неправильно: промосковська Херсонська область - правильно: Херсонська область, окупована Росією; неправильно: експорт зерна - правильно: украдене зерно; неправильно: військово-цивільна адміністрація - правильно: російська окупаційна адміністрація", - закликав він.
Ніколенко також додав, що примітка в кінці публікації про стандарти видання виглядає непереконливо.
Топ коментарі
+35 Павло ШОвте
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