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У МЗС закликали закордонні ЗМІ не поширювати російську пропагандистську лексику

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

reuters

Британське агентство новин Reuters у своїх публікаціях називає окуповані Росією українські території "промосковськими", а крадіжку українського зерна - "експортом".

На це вказав у твітері речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Reuters, не просувайте російську пропагандистську лексику. Неправильно: промосковська Херсонська область - правильно: Херсонська область, окупована Росією; неправильно: експорт зерна - правильно: украдене зерно; неправильно: військово-цивільна адміністрація - правильно: російська окупаційна адміністрація", - закликав він.

Ніколенко також додав, що примітка в кінці публікації про стандарти видання виглядає непереконливо.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+35
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30.05.2022 19:04
+30
Чули нове виправдання від подоляка?
«Опозиційні канали закрили за нарцисизм Порошенка».
Ну, і книженція «Рєчі найвеличнішого під час війни» по 207 грн - не нарцисизм, ето другоє...
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30.05.2022 19:06
+13
інформацію про наш напрям Ройтерс звично тягнуть з московських пабліків - звідти і ворожа до України фразеологія
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30.05.2022 19:04
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30.05.2022 19:04 Відповісти
Чули нове виправдання від подоляка?
«Опозиційні канали закрили за нарцисизм Порошенка».
Ну, і книженція «Рєчі найвеличнішого під час війни» по 207 грн - не нарцисизм, ето другоє...
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30.05.2022 19:06 Відповісти
Хотілось би дізнатися, як розуміє подляк термін "нарцисизм". Ну, і звісно приведе приклади нарцисизму на 5, Прямому та Еспресо.

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30.05.2022 20:13 Відповісти
Я чогось подумала це жарт про книжку, а потім нагуглила її. Ппц дійсно продають таке👀 Цікаво чи там хоч вказали ім'я спічрайтера.
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30.05.2022 21:14 Відповісти
інформацію про наш напрям Ройтерс звично тягнуть з московських пабліків - звідти і ворожа до України фразеологія
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30.05.2022 19:04 Відповісти
вони що, вперше спотворюють? Раніше кулебині очі на оцих пропагандонсько-рашиських наративах не зупинялися, чи взагалі не читав?
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30.05.2022 19:04 Відповісти
bleatj...i tut bez naezdov nesmogli oboitis......nu nu.....davaite bykuite dalshe......PRIDURKI.
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30.05.2022 19:05 Відповісти
ПЕтицій РОзумного Зміста Більше потрібно ,,, правилене РІшення!!! кацапи вбивають,грабують та знищують ВСЕ Українське , а Влада Соплі- ЖУЄ, де РЕзультат що вони ходять на роботу у Верх. Раду ???де робота МІністерств??? Ви зверніть Увагу скільки ПЕтицій РОзумного Зміста від НЕ байдужих громадян,ось наприклад обхід санкцій !!! де єс+сша+британія ??? де наша Влада ???7 кацапи самі Зливають цінну інфу !!! twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA
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30.05.2022 19:07 Відповісти
МИД может пора создать пул юристов адвокатов котоыре сразу будут подавать от имени Украины иски к газетам сайтам агенствам телеканалам политикам которые они публикуют наративы России создают видеопрогарммы с наративом рашизма идей русского мира поносят хаят Украинуунижают Украинув лучших традициях ксенофобии холокоста этноцида..и геноцида.. как некий друг Орбана подонок в Венгрии и судить их на миллионы... доказывая что они получали бабки от фашистов рашистов убийц России и Путина..с обосранными СМИ и политиками никто даже в туалет не пройдет рядом... -пардон и не сядет...а не то что их потом пригласят в приличное место или мероприятие... они будут прокаженными и изногоями и банкротами...их честь и деловая репутанция и реноме в США и приличном обществе стоит карьеры и капиталов... и помрут они подзаборными бомжами во всех смыслах...
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30.05.2022 19:09 Відповісти
А у сраного суда є належний рівень доступу до держтаємниці,повноважень??? Запросити,щось за умов збереження
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30.05.2022 19:23 Відповісти
А сдачу военнослужащих в плен не назвать спасательной операцией и эвакуацией.
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30.05.2022 19:12 Відповісти
Рейтерс на завеликому підссосі
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30.05.2022 19:15 Відповісти
Одне слово - журнашлюшки.
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30.05.2022 19:33 Відповісти
"На це вказав у твітері речник....". Я вибачаюсь, а він про це тільки в твіттері сказав, чи і якось на більш офіційному рівні теж!?
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30.05.2022 19:35 Відповісти
А нічого що цей Рейтерс з перших днів березня тусить в окупованому Маріуполі! То ви зелені ідіоти цього не помічали в упор? Відразу було зрозуміло, що вони прорашистські консерви як мінімум!
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30.05.2022 19:55 Відповісти
певно редактори бабло отримують від параші,
як пропагандони на параші кажуть що це тільки бізнес
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31.05.2022 01:14 Відповісти
 
 