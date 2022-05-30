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Евросоюз продолжит поддерживать Украину, - Мишель в разговоре с Зеленским

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мішель

Президент Европейского совета Шарль Мишель заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что ЕС продолжит укреплять способность страны защищаться, а также поможет в ее восстановлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter после завершения выступления Зеленского перед лидерами Европейского Союза в рамках специального заседания.

"Я поблагодарил президента Украины Зеленского за его искреннее обращение к членам Европейского совета. Мы повысим вашу ликвидность и поможем восстановить Украину. Мы продолжим укреплять вашу способность защищать свой народ и свою страну", - написал Мишель.

Обращение украинского президента состоялось в первой части обсуждения ситуации в Украине из-за войны, которую против нее ведет Россия. После этого лидеры ЕС продолжили обсуждение в формате 27 стран-членов Союза.

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киздити - не мішки носити
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30.05.2022 19:28 Ответить
Продовжить нічого не робити.
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30.05.2022 19:53 Ответить
 
 