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Євросоюз продовжить підтримувати Україну, - Мішель у розмові із Зеленським

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель запевнив президента України Володимира Зеленського у тому, що ЄС продовжить зміцнювати здатність країни захищатися, як і допоможе у її відновленні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері після завершення виступу Зеленського перед лідерами Європейського Союзу у межах спеціального засідання.

"Я подякував президентові України Зеленському за його щире звернення до членів Європейської ради. Ми підвищимо вашу ліквідність і допоможемо відновити Україну. Ми продовжимо зміцнювати вашу здатність захищати свій народ і свою країну", - написав Мішель.

Звернення українського президента відбулося у першій частині обговорення ситуації в Україні через війну, яку проти неї веде Росія. Після цього лідери ЄС продовжили обговорення у форматі 27 країн-членів Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Євроради Мішель впевнений, що ЄС до кінця місяця знайде рішення щодо нафтового ембарго

Автор: Роман Свиридович
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киздити - не мішки носити
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30.05.2022 19:28 Відповісти
Продовжить нічого не робити.
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30.05.2022 19:53 Відповісти
 
 