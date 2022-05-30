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Новости Политика Украины
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Создание в Раде группы "Відновлення України" опасно для нацбезопасности, - Черненко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

україни,група,відновлення

Самые одиозные народные депутаты отныне запретной ОПЗЖ пытаются отмежеваться от токсичной партии и продолжить политическую карьеру, как это делали регионалы в 2014 году.

Об этом написал бывший нардеп Александр Черненко в Facebook, комментируя создание в Верховной Раде группы "Відновлення України".

"Самые одиодные персонажи из этой партии (ОПЗЖ — ред.) очень быстро почувствовали настроения украинцев и отмежевались от ненавистной аббревиатуры. Но тут же начали создавать на ее обломках новую пророссийскую силу. Пока только в виде парламентской группы "Відновлення України". Нынешняя власть никаким образом не реагирует, поскольку уже договорено, что депутаты этой группы будут давать голоса для сомнительных инициатив Банковой", — написал Черненко.

В эту группу, в том числе вошли 17 депутатов, из них 11 — из бывшей фракции ОПЗЖ. Сопредседателем стал пророссийский олигарх Игорь Абрамович, уехавший из Украины накануне вторжения. В состав вошли партнер Медведчука и известный "кошелек" сепаратистов из "ЛДНР" Вадим Столар, Валерий Гнатенко, в 2014 году призвавший к референдуму за создание так называемой "ДНР", многолетняя помощница Сергея Кивалова Антонина Славицкая. В группу вошел также Александр Ковалев, известный тем, что вывозил из Киева "Беркут" после Евромайдана, а также скандальные "слуги народа": антиваксер Артем Дмитрук и подозреваемый во взяточничестве Александр Юрченко.

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По мнению Александра Черненко, образование такой парламентской группы крайне опасно, особенно в свете того, что Кремль не оставляет попыток влиять на украинскую политику изнутри, даже в условиях открытой войны. "И в очередной раз переобутая пятая колонна будет отравлять наш парламент, рассказывать украинцам, как им жить и что делать с оккупированными территориями, будет баллотироваться в местные советы.

Поэтому об этом нужно говорить и противодействовать этим процессам уже сейчас. Чтобы потом не было поздно", - написал эксперт.
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Топ комментарии
+38
Что-то требуем от Штатов и ЕС, а у самих в Парламенте многолетняя вакханалия договорняка. Даже война нас не учит
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30.05.2022 20:24
+30
Как он себя прекратит? Вот ты бы себя прекратил? Нет. Вот и Зеленский не может.
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30.05.2022 20:30
+13
А хто їх в Раду вибрав? Партія закрита,а це значить звільнити зал. Ах да,забула, зе потрібен кворум, партію тримають до кінця війни. Все для народу....
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30.05.2022 20:25
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Час вилазити і несостоявшемуся царьку мураєву? Володимир Олександрович, час остаточно припинити агентурі діяти в Україні
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30.05.2022 20:21 Ответить
Как он себя прекратит? Вот ты бы себя прекратил? Нет. Вот и Зеленский не может.
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30.05.2022 20:30 Ответить
Что-то требуем от Штатов и ЕС, а у самих в Парламенте многолетняя вакханалия договорняка. Даже война нас не учит
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30.05.2022 20:24 Ответить
во как а на Бутусова гнать могут
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30.05.2022 21:06 Ответить
А хто їх в Раду вибрав? Партія закрита,а це значить звільнити зал. Ах да,забула, зе потрібен кворум, партію тримають до кінця війни. Все для народу....
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30.05.2022 20:25 Ответить
Нова банда обркрадання України.Хтось буде вмирати за Україну,а в цей час вже інші думають,як з гуманітарною освітою та відсутності совісті прилаштуватися до потоків в майбутньому плані відбудови((Невже народ знову проспить,бо буде молитися.
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30.05.2022 20:27 Ответить
Это не новая банда а старая только название другое. Кстати что ОПЗЖ что эти "новые" тот самый кожух только навыворот ,что тогда всегда подголосывали ЗЕЛЁНОЙ САРАНЧЕ Коломойского то же будет и сейчас. Зелёные становятся всё больше похожими на ПР только ещё более мерзопакостней.
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30.05.2022 20:38 Ответить
Даже не навьіворот! Просто бирку поменяли.
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30.05.2022 20:44 Ответить
створюється бригада по організації робіт з денацифікації населення та ліквідації держави ліворуч на смайліку військові фронтовики та волонтери.
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30.05.2022 20:59 Ответить
і ціна, яку українці сплачують за їх гешефт, все дорожча і нестерпніша.
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30.05.2022 22:27 Ответить
Вони опжз сказало, що відтепер вірують у Зеленського, а йому більше і не треба, прийме будь кого, хто поцілує його в зад.
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30.05.2022 20:40 Ответить
Суки зелені проголосували за заборону опзж - опзж немає, тепер нова помійка створена.
І хто з зелених підарасів, чекав що ригі добровільно складуть мандати?
Але для дебілів, шоу зробили, від ригів гроші отримали і можна далі жити!
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30.05.2022 20:41 Ответить
так можна зробити демарш зі сторони фракції порошенка і бют,вони ж такі патріотичні!?і просто вигнати цю погань з ВРУ,якщо ВЛАДА курва!В ЧОМУ ДЄЛО і для БУТУСОВА це гарна робота! і для СВОБОДИ!
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30.05.2022 20:42 Ответить
Звідки впав у реальність? Тільки писати навчився,а рахувати мабуть ще ні.
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30.05.2022 20:48 Ответить
Свіженька ботва 26 травня вилупився
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30.05.2022 21:49 Ответить
Яки й же слушний момент зараз перечавити цих тарганів по одному… Користь державі та добрий урок наступним тарганам!
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30.05.2022 20:43 Ответить
Русняві навіть під час війни себе відчувають хозяєвами життя. Не виліковні йолопи.
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30.05.2022 20:45 Ответить
Будьте чесні хоча б з собою - не виліковні йолопи це переважна більшість українського суспільства, завдяки чому ось такі "керманичи" кермують ними вже 30 (повна зміна покоління) років.
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30.05.2022 20:55 Ответить
якби це було правдою, ми би ще триста років тому пропали би. Керманичі керують, тому що у нас олігархічна країна, а відтак кандидатом в Президенти може бути тільки той, хто заручився підтримкою олігарха або групи олігархів. І звісно ж не за дурно.
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30.05.2022 22:29 Ответить
А Україна стала олігархічною не завдяки батькам-йолопам цих сьогоднішніх йолопів.
Звичайно за 30 років їх кількість зменшилась, але як бачите тільки у межах, аби мати 8-10% дійсно національно свідомих громадян для чергової "революції" та армії, які вже вкотре мусять захищати решту "какая разніца" і намагатися змінити щось до кращого у державі.
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31.05.2022 01:53 Ответить
Живучие, как тараканы
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30.05.2022 20:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eA0LQJdIt2o

Ще в перші дні я так само розувірився в слова наших можновладців коли почув про відбудову країни.
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30.05.2022 20:51 Ответить
"Найодіозніші народні депутати віднині забороненої ОПЗЖ намагаються відмежуватися від токсичної партії і продовжити політичну кар'єру, як це робили регіонали у 2014 році." Українці підтримують лише героїв що б'ють орду на фронті. Тому навіть у Песикa Патронa, який допомагає рятувальникам розміновувати є більше шансів в парламенті, а якщо Патрон ще й покусає якусь москаляку, то може сміливо бaлотуватися в президенти.
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30.05.2022 20:58 Ответить
Да? Ти впевнений?
У звільнених від орків селах на півночі Харківської області залишається купа нєвсьотакоднозначників...
Два місяці просиділи у погребах під орками, зараз повилазили і знову за старе - нє всьо так однозначно...
Таких 10% завжди знайдеться, щоб проголосувати за ПР/ОПЗЖ/ "Відновлення України".
На жаль, такі люди в нас досі існують.
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30.05.2022 21:08 Ответить
А що каже штабс-капітан Бакланов? Він вже в нас за нацбезпеку тіпа відповідає?
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30.05.2022 21:01 Ответить
Хамелеони.
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30.05.2022 21:06 Ответить
Великий Лідор їх благословив...
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30.05.2022 21:09 Ответить
Ще песика виберіть.Вже одного вибрали по приколу.
Шо прикололись тепер думай ТЕ.
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30.05.2022 21:12 Ответить
это все ерунда. сосательные конфетки рошен на роиси продаются. вот где настоящая зрада, а вы все про опзж. вам не стыдно. люди очнитесь. давайте все по плану, сначала посадим пороха, потом этими займемся. он уже и личную армию набрал выдал им броники и купил автомобили JAK. и поговариют, что сам лично водит фуры на раисю, что больше денег было для своей чвк. короче барыга и жадина.
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30.05.2022 21:14 Ответить
Еге ж. І знов утік з двома валізами доларів...
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30.05.2022 21:20 Ответить
А де там найвеличніший? Нехай розпускає Верховну раду. Так само, як і попередній склад. Із таким самим забиванням на те, що написано у Конституції України. Юридичних підстав нема? Йому пофіг, як і у 19-му. Неможна, кажете під час війни вибори? Пофіг! Що кажете? Зараз йому не вигідно бо монобільшості не буде і ВР не буде "ручною"? Оце йому не пофіг! Бо тоді можуть пояснити, що він МАЄ робити за Конституцією, а що - зась.
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30.05.2022 21:18 Ответить
та був же "український вибір"! Нє, не синоніми?
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30.05.2022 21:27 Ответить
надо просто долго молчать "не на часі" как говорят некоторые. ДУМАЙ-ТЕ! Авось что нибудь надумаете , надумали ПРЕЗИДЕНТА.
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30.05.2022 22:15 Ответить
А хіба зміна назви їх "загону", (після заборони самої партії) одномоментно змінила їх погляди на подальші плани розвитку України? (Це більш схоже не на політичні погляди, а скоріше на пошуки де б тепліше і безпечніше свою дупу пристосувати! Бо зміна назви чи сутенера, аж ніяк не змінює вид праці повії !
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30.05.2022 22:18 Ответить
Зброю знайду, і ніхто не ********** в мою оселю, а ні зрусські, а ні комунал н ки, це мій газ, моє світло, я нікому нічого не маю бути платити
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31.05.2022 07:23 Ответить
С вот этим вот дерьмом сруцькимирным ЗЕбилы в ЕС хотят(для внутреннего озвучивания), на деле саботируя любые инициативы соответствию Копенгагенских критериев.
Убить всех! Искать и не найти неизвестных патриотов. В ЕС никто не возмутится.
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31.05.2022 09:07 Ответить
 
 