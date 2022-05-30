Создание в Раде группы "Відновлення України" опасно для нацбезопасности, - Черненко
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Самые одиозные народные депутаты отныне запретной ОПЗЖ пытаются отмежеваться от токсичной партии и продолжить политическую карьеру, как это делали регионалы в 2014 году.
Об этом написал бывший нардеп Александр Черненко в Facebook, комментируя создание в Верховной Раде группы "Відновлення України".
"Самые одиодные персонажи из этой партии (ОПЗЖ — ред.) очень быстро почувствовали настроения украинцев и отмежевались от ненавистной аббревиатуры. Но тут же начали создавать на ее обломках новую пророссийскую силу. Пока только в виде парламентской группы "Відновлення України". Нынешняя власть никаким образом не реагирует, поскольку уже договорено, что депутаты этой группы будут давать голоса для сомнительных инициатив Банковой", — написал Черненко.
В эту группу, в том числе вошли 17 депутатов, из них 11 — из бывшей фракции ОПЗЖ. Сопредседателем стал пророссийский олигарх Игорь Абрамович, уехавший из Украины накануне вторжения. В состав вошли партнер Медведчука и известный "кошелек" сепаратистов из "ЛДНР" Вадим Столар, Валерий Гнатенко, в 2014 году призвавший к референдуму за создание так называемой "ДНР", многолетняя помощница Сергея Кивалова Антонина Славицкая. В группу вошел также Александр Ковалев, известный тем, что вывозил из Киева "Беркут" после Евромайдана, а также скандальные "слуги народа": антиваксер Артем Дмитрук и подозреваемый во взяточничестве Александр Юрченко.
По мнению Александра Черненко, образование такой парламентской группы крайне опасно, особенно в свете того, что Кремль не оставляет попыток влиять на украинскую политику изнутри, даже в условиях открытой войны. "И в очередной раз переобутая пятая колонна будет отравлять наш парламент, рассказывать украинцам, как им жить и что делать с оккупированными территориями, будет баллотироваться в местные советы.
Поэтому об этом нужно говорить и противодействовать этим процессам уже сейчас. Чтобы потом не было поздно", - написал эксперт.
Пожалуйста, подождите...
І хто з зелених підарасів, чекав що ригі добровільно складуть мандати?
Але для дебілів, шоу зробили, від ригів гроші отримали і можна далі жити!
Звичайно за 30 років їх кількість зменшилась, але як бачите тільки у межах, аби мати 8-10% дійсно національно свідомих громадян для чергової "революції" та армії, які вже вкотре мусять захищати решту "какая разніца" і намагатися змінити щось до кращого у державі.
Ще в перші дні я так само розувірився в слова наших можновладців коли почув про відбудову країни.
У звільнених від орків селах на півночі Харківської області залишається купа нєвсьотакоднозначників...
Два місяці просиділи у погребах під орками, зараз повилазили і знову за старе - нє всьо так однозначно...
Таких 10% завжди знайдеться, щоб проголосувати за ПР/ОПЗЖ/ "Відновлення України".
На жаль, такі люди в нас досі існують.
Шо прикололись тепер думай ТЕ.
Убить всех! Искать и не найти неизвестных патриотов. В ЕС никто не возмутится.