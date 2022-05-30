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Оккупанты заявляют, что некоторым украинским военнопленным грозит смертная казнь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь,маріуполь

Некоторым украинским пленным, в том числе сдавшимся на "Азовстали", грозит высшая мера наказания - смертная казнь.

Об этом заявил Интерфаксу глава "министерства юстиции Донецкой народной республики" Юрий Сыроватко, передает Цензор.НЕТ.

"Справедливое решение по каждому конкретному случаю будет вынесено в правовом поле. Предварительно могу сказать, что среди находящихся под стражей есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР - это смертная казнь", - заявил Сыроватко.

Он добавил, что "все военнопленные содержатся в достойных условиях". "Им обеспечено трехразовое питание, медицинское обслуживание и все жизненно необходимое", - подчеркнул Сыроватко.

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Топ комментарии
+102
в таком случае вся лугандонская 3,14дота,что у нас будет порезана на ремни..
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30.05.2022 20:46
+86
То це і є геніальна операція влади з обміну полоненими?
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30.05.2022 20:50
+74
і це поверне життя героям яких здав на смерть гундосокомандуючий?
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30.05.2022 20:47
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В украинских сизо много пленных лугандят.Некторые из них после такого приговора упадут нечаяно со стула и сломают себе шею
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31.05.2022 01:30 Ответить
Почему они вообще в плену? На обменный фонд они не годятся. Какой смысл их содержать? Чтобы через несколько лет после отсидки наводили кацапскую арту или стали мэрами оккупированных городов?
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31.05.2022 11:09 Ответить
Зеленський гніда,його батьки суки, читала, щось там в кривому рогу розбобили, коли він своїх свинособак вивіз договорняк
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31.05.2022 06:26 Ответить
Де мій комент
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31.05.2022 06:27 Ответить
От тепер нічого нікому не подарую, непрошю, це життя моє, мого сина,таки знайду зброю і ніхто не зайде в мій дім
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31.05.2022 06:34 Ответить
Ви тут весело *******,а їх просто здали спецал но, здав гніда зеьенське
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31.05.2022 06:39 Ответить
він хоч розуміє, який вирок він підпише лугандонії та даунбасу
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31.05.2022 07:20 Ответить
Что на это ответят адепты "сдавайтесь в плен, сохраните жизни"?
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31.05.2022 11:07 Ответить
"кримінальний кодекс днр"-що це за херня?
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06.06.2022 09:07 Ответить
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