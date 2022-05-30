Оккупанты заявляют, что некоторым украинским военнопленным грозит смертная казнь

Некоторым украинским пленным, в том числе сдавшимся на "Азовстали", грозит высшая мера наказания - смертная казнь.

Об этом заявил Интерфаксу глава "министерства юстиции Донецкой народной республики" Юрий Сыроватко, передает Цензор.НЕТ.

"Справедливое решение по каждому конкретному случаю будет вынесено в правовом поле. Предварительно могу сказать, что среди находящихся под стражей есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР - это смертная казнь", - заявил Сыроватко.

Он добавил, что "все военнопленные содержатся в достойных условиях". "Им обеспечено трехразовое питание, медицинское обслуживание и все жизненно необходимое", - подчеркнул Сыроватко.

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