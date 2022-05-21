В Москве изучают возможность обмена Медведчука на украинских военнопленных

В Москве намерены изучить вопрос о возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины политика Виктора Медведчука на украинских пленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский Интерфакс, об этом заявил член переговорного процесса, глава комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы – ЛДПР, а те люди в Москве, у которых такие полномочия", – заявил Слуцкий в субботу на пресс-конференции в Донецке, отвечая на соответствующий вопрос.

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