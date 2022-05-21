У Москві вивчають можливість обміну Медведчука на українських військовополонених

У Москві мають намір вивчити питання можливості обміну затриманого Службою безпеки України політика Віктора Медведчука на українських полонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на російський Інтерфакс, про це заявив член переговорного процесу, голова комітету Держдуми з міжнародних справ та голова фракції ЛДПР Леонід Слуцький.

"Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на азовців. Не ми – ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження", – заявив Слуцький у суботу на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на відповідне запитання.

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