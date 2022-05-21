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У Москві вивчають можливість обміну Медведчука на українських військовополонених
У Москві мають намір вивчити питання можливості обміну затриманого Службою безпеки України політика Віктора Медведчука на українських полонених.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на російський Інтерфакс, про це заявив член переговорного процесу, голова комітету Держдуми з міжнародних справ та голова фракції ЛДПР Леонід Слуцький.
"Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на азовців. Не ми – ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження", – заявив Слуцький у суботу на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на відповідне запитання.
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А так все и так знали,что это плен .
Обозначились контуры "договориться посередине".
Мы им Крым и Донбасс, они нам пленных Азовцев. Плюс влияние Германии и Франции в вопросе Нобелевской премию мира для Зеленского.
Или мы им Крым, Донбасс, Херсонскую область и Приазовье, они нам - всех пленных, всех гражданских из фильтрационных лагерей, и даже от щедрот путинских всех желающих из числа депортированных на территорию РФ. Плюс Новелевка.
А чтоб гладко прошло, всё будет сделано "по просьбам трудящихся". Митинги, пикеты по всей стране "Зеленский, освободи героев!", "Зеленский, сколько можно мучать героев?!!", "Зеленский, действуй наконец!". Без всяких "не на часі".
Мы это кино видели уже. Оно называлось "Надя Савченко". Помните? Помните, конечно. Еще бы. Вся мощь кремлевской пропаганды из России и вся мощь кремлевской пропаганды из Украины была задействована. Митинги под АП без стеснения возглавлялись журналистами из российских изданий. Вся пропагандистская машина Коломойского тоже была задействована, потому что это все ослабляло ненавистного Порошенко. И Аваковские героические герои требовали от Порошенко срочно отпустить нашу Надю, нашу главную ценность, нашу героическую летчицу Наденьку Савченко. Ведь никакие территории не могут быть важнее наших живых героев! Ну живут там миллионы, так и хрен с ними, о них же не трубили месяцами во все трубы. Помните?
И я помню. Первый месяц я, как все, верила. В середине второго месяца надиной "голодовки" мысль, что так не бывает, начала пробиваться сквозь щедро льющуюся пропаганду. Помещение Нади в предвыборный список Тимошенко включил свет в мороке пиара. Дальше - больше.
Третий месяц "голодовки" превратил все в фарс. А начавшийся шабаш с митингами убрал последние крохи сомнений. Но писать об этом я тогда боялась, честно скажу. Страна пребывала в угаре. Но, когда Надя, приехав, начала работать на Медведчука, я дала себе слово, что как только снова увижу такое же кино, я об этом напишу.
Напишу, несмотря на плевки и проклятия, которые полетят со всех сторон. Я вижу кино, друзья. Кино о тысячах Надь Савченко. Пока только вторая серия, но скоро нам расскажут, что именно им мы всем обязаны, и мы должны. Нам в сотый раз расскажут, как Израиль отдал тысячу террористов за одного пленного солдата. При этом нам предложат отдать за пленных Азовцев не тысячи террористов, а миллионы наших людей, живущих на оккупированных территориях. И память всех тех, кто погиб за то, чтобы Украина была свободной. Вся Украина.
И эту мысль начнут вбивать всей пропагандистской мощью, которой не так давно вбивали "хуже не будет". И то кино, что нам покажут в этот раз, думаю, с лихвой переплюнет и сериал "Надя Савченко - 1" и "Слуга народа - 3". Цена вопроса неизмеримо выше, и, боюсь, предоплата уже внесена.
Порівнювати Азовцев с Савченко мабудь недоречно. Ця фраза перехрестила текст
Говорит Москва
Наши оголтелые требуют публичной казни.
А так ничего основной группировке не будет-"нациков" там немного ,может кто и пострадает по своей глупости из-за татуажа,явно подтверждающего кацапскую пропаганду ,но явно не все
Можливо Зе хотів бути миротворцем, і віддати схід без бою було його такий миротворчій крок, бо його Путін дуже сильно налякав ядерною зброєю. Але Пу пішов далі.
Так ЗЄбот подоляка?
Але складається враження, що розкручувати медведчука для нашої влади - це вистрілити собі в ногу.
Не позже, чем через 2 недели.
С Донецкого направления очень врядли реально.
...иначе, Хлопцам хана... и в бою, и в плену...
Других вариантов не вижу.
Если наступление на юг будет-то только на мелитополь и его развилку дорог.
Но пока ,скорее всего в пределах недели -двух будет еще и оперативное окружение Северодонецко-лисичанской группировки ВСУ,если не остановят наступление со стороны Попасной.
...иди в спам -- не тужься тут -- пукнешь... *)
РНБО та Кабінет міністрів закликали вилучити власність окупантів та її резидентів. Було представлено документ підприємств з переліком власників, аукціонерів та резидентами рф. Серед списку є такі популярні в Україні компанії, як: «Київстар», Миргородська, Моршинська, Альфа-Банк та інші.
Оператор має зв'язки з інвестиційною компанією LetterOne, якій належить майже половина акцій власника Київстар - телеком-групи VEON. Акціонерами LetterOne є відомі російські бізнесмени Петро Авен та Михайло Фрідман. З початком повномасштабної війни бізнесмени залишили наглядову раду LetterOne, але досі є акціонерами підприємства.
Проблему можна вирішити, перепродавши акції оператора. Важливо, щоб це не стало черговою спробою обійти санкції та від неї не постраждали українські абоненти. https://internetua.com/na-kiyivstar-csekauat-veliki-zmini
и ...сдача в плен АЗОВцев была спонтанной идеей, не подкрепленной никакими гарантиями????
Він свинопсам як скалка в сраці, бо може бути цінним свідком на Гаазькому трибуналі.
А накуя він їм там?
От і поміркуй.
Гарантії недоторканості бійців , в випадку здачі їх в полон і з подальшим обміном , Зелі надав генсек ООН , а йому ***** особисто . Хоча віри тому уйобку й немає ,, ніякої .
Подивимось .
Виведення з Азовсталі. Релігійні війни: МП і ПЦУ | Ірина Фаріон
https://youtu.be/PXG7LTCgR4w
Я могу и Вас приписать к фсбєшной группировке 🤣🤣🤣
Не хотят забирать своего братана?
https://t.me/kievreal1/22043
"Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещённого в РФ "Азова" быть не должно", - написал глава ЛДПР.
М Е Р Т В Е Ч У К И