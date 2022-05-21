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Новини Справа Медведчука
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У Москві вивчають можливість обміну Медведчука на українських військовополонених

сбу,медведчук

У Москві мають намір вивчити питання можливості обміну затриманого Службою безпеки України політика Віктора Медведчука на українських полонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на російський Інтерфакс, про це заявив член переговорного процесу, голова комітету Держдуми з міжнародних справ та голова фракції ЛДПР Леонід Слуцький.

"Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на азовців. Не ми – ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження", – заявив Слуцький у суботу на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на відповідне запитання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив Медведчука під арештом

Автор: 

військовополонені (910) Медведчук Віктор (1706) обмін (1149)


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Топ коментарі
+34
"Послє пабєди разбєрьомся... Ко-ко-ко... Нє нужно крітіковать власть... Ко-ко-ко... Нє іґрайтє на руку враґу... Нє раскачівайтє лодку... Ко-ко-ко... Нужно об'єдіняцца... Ко-ко-ко... Зєлєнскій - маладєц, дєлаєт всьо возможноє і нєвозможноє... Ко-ко-ко.... Страшно подумать, што било би, єслі би сєйчас прєзідєнтом бил Порошенко... Ку-ка-рє-ку-у-у!!!" © "Мудрий" нарід
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21.05.2022 20:25
+22
ти не розумієш, це перемога найвеличнішого стратега ********** - Зелеона Зеленопарта
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21.05.2022 20:21
+20
неначасi
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21.05.2022 20:17
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Разом з Маріуполем.
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21.05.2022 20:14 Відповісти
а можна перед обмiном мертвечуку у дупу гранату без кiльця вставити?
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21.05.2022 20:37 Відповісти
Как можно!? Лучше ее смазать для перетрации фугасом расейской стороной.
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21.05.2022 20:46 Відповісти
То есть -- все базары об уже договоренном обмене пленными -- лажа?
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21.05.2022 20:15 Відповісти
это не лажа,это просто виртуальная подмена понятий для "благопристойного" лица зе-наполеончика .
А так все и так знали,что это плен .
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21.05.2022 20:48 Відповісти
Но благопристойного лица не вышло почему-то...
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21.05.2022 21:04 Відповісти
Світлана Саборська

Обозначились контуры "договориться посередине".

Мы им Крым и Донбасс, они нам пленных Азовцев. Плюс влияние Германии и Франции в вопросе Нобелевской премию мира для Зеленского.

Или мы им Крым, Донбасс, Херсонскую область и Приазовье, они нам - всех пленных, всех гражданских из фильтрационных лагерей, и даже от щедрот путинских всех желающих из числа депортированных на территорию РФ. Плюс Новелевка.

А чтоб гладко прошло, всё будет сделано "по просьбам трудящихся". Митинги, пикеты по всей стране "Зеленский, освободи героев!", "Зеленский, сколько можно мучать героев?!!", "Зеленский, действуй наконец!". Без всяких "не на часі".

Мы это кино видели уже. Оно называлось "Надя Савченко". Помните? Помните, конечно. Еще бы. Вся мощь кремлевской пропаганды из России и вся мощь кремлевской пропаганды из Украины была задействована. Митинги под АП без стеснения возглавлялись журналистами из российских изданий. Вся пропагандистская машина Коломойского тоже была задействована, потому что это все ослабляло ненавистного Порошенко. И Аваковские героические герои требовали от Порошенко срочно отпустить нашу Надю, нашу главную ценность, нашу героическую летчицу Наденьку Савченко. Ведь никакие территории не могут быть важнее наших живых героев! Ну живут там миллионы, так и хрен с ними, о них же не трубили месяцами во все трубы. Помните?

И я помню. Первый месяц я, как все, верила. В середине второго месяца надиной "голодовки" мысль, что так не бывает, начала пробиваться сквозь щедро льющуюся пропаганду. Помещение Нади в предвыборный список Тимошенко включил свет в мороке пиара. Дальше - больше.

Третий месяц "голодовки" превратил все в фарс. А начавшийся шабаш с митингами убрал последние крохи сомнений. Но писать об этом я тогда боялась, честно скажу. Страна пребывала в угаре. Но, когда Надя, приехав, начала работать на Медведчука, я дала себе слово, что как только снова увижу такое же кино, я об этом напишу.

Напишу, несмотря на плевки и проклятия, которые полетят со всех сторон. Я вижу кино, друзья. Кино о тысячах Надь Савченко. Пока только вторая серия, но скоро нам расскажут, что именно им мы всем обязаны, и мы должны. Нам в сотый раз расскажут, как Израиль отдал тысячу террористов за одного пленного солдата. При этом нам предложат отдать за пленных Азовцев не тысячи террористов, а миллионы наших людей, живущих на оккупированных территориях. И память всех тех, кто погиб за то, чтобы Украина была свободной. Вся Украина.

И эту мысль начнут вбивать всей пропагандистской мощью, которой не так давно вбивали "хуже не будет". И то кино, что нам покажут в этот раз, думаю, с лихвой переплюнет и сериал "Надя Савченко - 1" и "Слуга народа - 3". Цена вопроса неизмеримо выше, и, боюсь, предоплата уже внесена.
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21.05.2022 22:05 Відповісти
«Кино о тысячах Надь Савченко»
Порівнювати Азовцев с Савченко мабудь недоречно. Ця фраза перехрестила текст
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21.05.2022 23:05 Відповісти
неначасi
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21.05.2022 20:17 Відповісти
"Послє пабєди разбєрьомся... Ко-ко-ко... Нє нужно крітіковать власть... Ко-ко-ко... Нє іґрайтє на руку враґу... Нє раскачівайтє лодку... Ко-ко-ко... Нужно об'єдіняцца... Ко-ко-ко... Зєлєнскій - маладєц, дєлаєт всьо возможноє і нєвозможноє... Ко-ко-ко.... Страшно подумать, што било би, єслі би сєйчас прєзідєнтом бил Порошенко... Ку-ка-рє-ку-у-у!!!" © "Мудрий" нарід
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21.05.2022 20:25 Відповісти
Якщо у вас Алексанлр є докази то теперішня влада буде вам дуже вдячна і ви зробите це разом.А від себе.якщо люди що мають ручний суд і прокурора нічого не знайшли в сотні справ то вам за кораблем.
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21.05.2022 22:15 Відповісти
ты свинья кацапская Петя так "дружил" с мертвечуком что тот его на всех своих тв-каналах мочил с утра до ночи все годы и особено перед выборами?
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21.05.2022 22:45 Відповісти
Так какой смысл Азову сдаваться?

Говорит Москва
Наши оголтелые требуют публичной казни.
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21.05.2022 20:18 Відповісти
ти не розумієш, це перемога найвеличнішого стратега ********** - Зелеона Зеленопарта
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21.05.2022 20:21 Відповісти
Все ж таки, я думаю, що якась користь від ваЗе!ліну є - можна тролити кацапів, що КВН *** КГБ.
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21.05.2022 20:39 Відповісти
і це чи не єдина користь ...
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21.05.2022 20:51 Відповісти
З язика зняв
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21.05.2022 21:11 Відповісти
ты идиот кто кого ***? это что у кгб разрушено половина городов и убито десятки тысяч мирных жителей? ты посмотри - они живут пока как ни в чем не бывало ходят на стадионы ездят на дачи в магазина полно еды ..
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21.05.2022 22:48 Відповісти
Азов и др.части ВСУ сдались просто ввиду бесперпективности -все противотанковые средства расстреляли,а стрелковкой воевать против бронетехники бесперспективно.
А так ничего основной группировке не будет-"нациков" там немного ,может кто и пострадает по своей глупости из-за татуажа,явно подтверждающего кацапскую пропаганду ,но явно не все
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21.05.2022 20:55 Відповісти
На Satcom-е,на любимой частоте руZZких холопов и пьяниц -255.55 Мгц,сначала появился украинец который доводил руZZких до белового каления,а теперь кто-то включил на этой частоте мощный передатчик с "Едины новины" Украины... Холопы пропали...
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21.05.2022 20:20 Відповісти
по-частям!
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21.05.2022 20:22 Відповісти
14 пунктів правди!!! Не на часі. Війна. Потім розберемось. Ось переможимо на 23 лютого!!!
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21.05.2022 20:32 Відповісти
Ні. Є ще така гіпотеза.
Можливо Зе хотів бути миротворцем, і віддати схід без бою було його такий миротворчій крок, бо його Путін дуже сильно налякав ядерною зброєю. Але Пу пішов далі.
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21.05.2022 20:33 Відповісти
за умови, що він щось вирішує, а не лише озвучує
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21.05.2022 20:52 Відповісти
ты долпайоп что ты несешь?
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21.05.2022 22:50 Відповісти
Боты тут на работе, все жду прихода к власти Гетьмана
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21.05.2022 20:36 Відповісти
І не треба уточнювати кому це адресовано
Так ЗЄбот подоляка?
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21.05.2022 20:42 Відповісти
ЗЄбот подоляка Медведчук - громадянин України. Як його міняти? А ще має постати перед судом і отримати вирок. Чи можливо це зробити швидко?
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21.05.2022 20:40 Відповісти
Більше того. Він ще має дати свідчення про діяльність його та його шобла. Як, з ким, хто фінансував, кого фінансували, за що, кому, скільки і т.д. Там же не тільки кремлівські ниточки. Тут в Україні ще купа осіб з ним пов'язаних, - тільки зачіпи.
Але складається враження, що розкручувати медведчука для нашої влади - це вистрілити собі в ногу.
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21.05.2022 21:14 Відповісти
Очевидно. Враховуючи той факт, що мертвечук бізнеспартнер бабломойського в багатьох галузях, включно з Г+Г, то правдиві свідчення зеленій владі ні до чого.
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21.05.2022 21:53 Відповісти
скорее всего ЗЕ сыграли втемную или больше всего просто нае........али,ну или полудурок или еще что в подобном стиле
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21.05.2022 20:57 Відповісти
его (зеленского) - имеют и играют в темную все время - но это зеленое падло постоянно прикрывается украинским народом и его жизнями
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21.05.2022 22:54 Відповісти
Я скажу -- а там посмотрим: Массированное наступление на Херсон, с дальнейшей целью пробиться в Мариуполь. Когда насыщение западным оружием позволит.
Не позже, чем через 2 недели.
С Донецкого направления очень врядли реально.

...иначе, Хлопцам хана... и в бою, и в плену...

Других вариантов не вижу.
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21.05.2022 20:26 Відповісти
не будет никакого наступления на правобережье Днепра-это полностью бесперспективная затея,впрочем как и кацапская оборона этих мест.
Если наступление на юг будет-то только на мелитополь и его развилку дорог.
Но пока ,скорее всего в пределах недели -двух будет еще и оперативное окружение Северодонецко-лисичанской группировки ВСУ,если не остановят наступление со стороны Попасной.
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21.05.2022 21:02 Відповісти
Кацапыч, 2022 года выпуска! -- ты такой вумный -- чего ж на Киев не наступаешь?
...иди в спам -- не тужься тут -- пукнешь... *)
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21.05.2022 21:37 Відповісти
На роботу мобільного оператора «Київстар» чекають серйозні зміни. Урядом було прийнято рішення націоналізувати оператора. Це пов'язано зі зв'язками з країною-агресором. Депутати вже внесли відповідний проєкт до Верховної Ради.

РНБО та Кабінет міністрів закликали вилучити власність окупантів та її резидентів. Було представлено документ підприємств з переліком власників, аукціонерів та резидентами рф. Серед списку є такі популярні в Україні компанії, як: «Київстар», Миргородська, Моршинська, Альфа-Банк та інші.

Оператор має зв'язки з інвестиційною компанією LetterOne, якій належить майже половина акцій власника Київстар - телеком-групи VEON. Акціонерами LetterOne є відомі російські бізнесмени Петро Авен та Михайло Фрідман. З початком повномасштабної війни бізнесмени залишили наглядову раду LetterOne, але досі є акціонерами підприємства.

Проблему можна вирішити, перепродавши акції оператора. Важливо, щоб це не стало черговою спробою обійти санкції та від неї не постраждали українські абоненти. https://internetua.com/na-kiyivstar-csekauat-veliki-zmini
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21.05.2022 20:40 Відповісти
абоненты пострадают в любом случае так как компания в госс-управлении не сможет конкурировать на рынке - смотри укртелеком
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21.05.2022 22:56 Відповісти
А то, що зв'язок контролює ворог , вас зовсім не засмучує ?
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21.05.2022 23:07 Відповісти
Мацгер не хоче з дружбанами Клоуна на першу лінію оборони? Чи відкат за кретит сепару дозволяє всіх купувати? Нам знову, як і з Бенєю, покривати збитки державного банку?
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21.05.2022 20:43 Відповісти
І гетьманцева
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21.05.2022 20:44 Відповісти
два вопроса - нахер он кому нужен?
и ...сдача в плен АЗОВцев была спонтанной идеей, не подкрепленной никакими гарантиями????
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21.05.2022 20:45 Відповісти
Знає докуя.
Він свинопсам як скалка в сраці, бо може бути цінним свідком на Гаазькому трибуналі.
А накуя він їм там?
От і поміркуй.
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21.05.2022 20:51 Відповісти
Ні , не спонтанною . Азовці виконали наказ командування , про що вони й заявили на відео . Їм наказали припинити бойові дії і вийти з підвалів Азовсталі , а так би - хто зна , чим би все скінчилось . . Можливо б вони всі загинули , навіть і прийнявши рішення здатись у полон - самостійно . Тому що кацапня їх в полон брати не збиралась , про що й наголошувала не раз , вустами ходаковського , стрєлкова , кадирОвців , та ін .
Гарантії недоторканості бійців , в випадку здачі їх в полон і з подальшим обміном , Зелі надав генсек ООН , а йому ***** особисто . Хоча віри тому уйобку й немає ,, ніякої .
Подивимось .
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21.05.2022 21:23 Відповісти
Цікава інфа

Виведення з Азовсталі. Релігійні війни: МП і ПЦУ | Ірина Фаріон

https://youtu.be/PXG7LTCgR4w
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21.05.2022 21:44 Відповісти
фарион многолетняя фсб-шная консерва - ее слушать моветон
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21.05.2022 22:58 Відповісти
Вам 03 03 22 нулевке не стоит учить других кого слушать и что такое моветон .
Я могу и Вас приписать к фсбєшной группировке 🤣🤣🤣
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21.05.2022 23:10 Відповісти
Слуцкий уже дал заднюю и заявил, что его не так поняли и обмена Медведчука на бойцов "Азова" быть не может.

Не хотят забирать своего братана?
https://t.me/kievreal1/22043
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21.05.2022 22:00 Відповісти
Медведчук сидит пожизненный срок! Пусть хоть всех пленных предлагают и что угодно! Не продается! Медведчук будет платить пожизненным сроком за все свои преступления!
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21.05.2022 20:52 Відповісти
От того что он будет сидеть никому легче не станет, а если за него можно срасти наших, то этот шанс нельзя упускать.
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21.05.2022 21:42 Відповісти
если его одного на всех поменять то да а если один на один то нет..
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21.05.2022 22:59 Відповісти
То нахера весь цей цирк з допросом на камеру? Сидів би й далі у ВІПкамері з усіма удобствами, пив би кохве.
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06.06.2022 18:34 Відповісти
Медведчук путину не друг, а слуга. Хотя хорошо оплачиваемый, но не настолько ценный, чтобы его менять. Притом он из той нации, которую путин страшно ненавидит.
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21.05.2022 21:00 Відповісти
чего чего? из какой кошерной нации мертветчук- что его хасид путин так не навилит?
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21.05.2022 23:00 Відповісти
Можно и поменять, но по частям, за ногу выменять 10 пленных, через день отдать ещё оду ногу за 10 пленных и т.д. до полной отправки этой твари в родную говень.
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21.05.2022 21:02 Відповісти
наш стратег... жабенятко
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21.05.2022 21:28 Відповісти
Слуцкий сдал назад, после криков Соловьева, и заявил, что его не так поняли и обмена Медведчука на бойцов "Азова" быть не может:

"Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещённого в РФ "Азова" быть не должно", - написал глава ЛДПР.
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21.05.2022 22:04 Відповісти
нашли кого спросить, говорящую жопу лдпр хотя он изначально и не говорил про обмен, просто сказал, что он этот вопрос не решает и все, а новость раструбили как будто вот-вот и будет обмен
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22.05.2022 00:26 Відповісти
если на всех то перемога а если на одного то зрада - но мертвечук знает про всех все расклады - он живой не выгоден никому - его бы с удовольствием замочили и шобла зеленского и путлер
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21.05.2022 23:03 Відповісти
М Е Р Т В Е Ч У К И
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21.05.2022 22:58 Відповісти
Якщо обняють - порушать закон. Втім, для Зе, це норма...
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22.05.2022 10:50 Відповісти
 
 