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Окупанти заявляють, що деяким українським військовополоненим загрожує смертна кара

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь,маріуполь

Деяким українським полоненим, у тому числі тим, хто здався на "Азовсталі", загрожує найвища міра покарання - смертна кара.

Про це заявив Интерфаксу голова "міністерства юстиції Донецької народної республіки" Юрій Сироватко, передає Цензор.НЕТ.

"Справедливе рішення щодо кожного конкретного випадку буде винесено у правовому полі. Попередньо можу сказати, що серед тих, хто перебуває під вартою, є такі особи, яким буде присуджено найвищий захід покарання. Згідно з Кримінальним кодексом ДНР - це смертна кара", - заявив Сироватко.

Він додав, що "всі військовополонені утримуються у гідних умовах". "Їм забезпечено триразове харчування, медичне обслуговування та все життєво необхідне", - наголосив Сироватко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Москві вивчають можливість обміну Медведчука на українських військовополонених

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+102
в таком случае вся лугандонская 3,14дота,что у нас будет порезана на ремни..
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30.05.2022 20:46
+86
То це і є геніальна операція влади з обміну полоненими?
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30.05.2022 20:50
+74
і це поверне життя героям яких здав на смерть гундосокомандуючий?
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30.05.2022 20:47
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В украинских сизо много пленных лугандят.Некторые из них после такого приговора упадут нечаяно со стула и сломают себе шею
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31.05.2022 01:30 Відповісти
Почему они вообще в плену? На обменный фонд они не годятся. Какой смысл их содержать? Чтобы через несколько лет после отсидки наводили кацапскую арту или стали мэрами оккупированных городов?
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31.05.2022 11:09 Відповісти
Зеленський гніда,його батьки суки, читала, щось там в кривому рогу розбобили, коли він своїх свинособак вивіз договорняк
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31.05.2022 06:26 Відповісти
Де мій комент
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31.05.2022 06:27 Відповісти
От тепер нічого нікому не подарую, непрошю, це життя моє, мого сина,таки знайду зброю і ніхто не зайде в мій дім
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31.05.2022 06:34 Відповісти
Ви тут весело *******,а їх просто здали спецал но, здав гніда зеьенське
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31.05.2022 06:39 Відповісти
він хоч розуміє, який вирок він підпише лугандонії та даунбасу
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31.05.2022 07:20 Відповісти
Что на это ответят адепты "сдавайтесь в плен, сохраните жизни"?
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31.05.2022 11:07 Відповісти
"кримінальний кодекс днр"-що це за херня?
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06.06.2022 09:07 Відповісти
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