Окупанти заявляють, що деяким українським військовополоненим загрожує смертна кара

Деяким українським полоненим, у тому числі тим, хто здався на "Азовсталі", загрожує найвища міра покарання - смертна кара.

Про це заявив Интерфаксу голова "міністерства юстиції Донецької народної республіки" Юрій Сироватко, передає Цензор.НЕТ.

"Справедливе рішення щодо кожного конкретного випадку буде винесено у правовому полі. Попередньо можу сказати, що серед тих, хто перебуває під вартою, є такі особи, яким буде присуджено найвищий захід покарання. Згідно з Кримінальним кодексом ДНР - це смертна кара", - заявив Сироватко.

Він додав, що "всі військовополонені утримуються у гідних умовах". "Їм забезпечено триразове харчування, медичне обслуговування та все життєво необхідне", - наголосив Сироватко.

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