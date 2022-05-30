Эрдоган и Зеленский обсудили создание мониторингового центра в Стамбуле
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое агентство Анадола.
"Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает особое значение проекту создания безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем.
Глава турецкого государства заявил, что Анкара положительно относится к присоединению к деятельности Мониторингового центра, который предполагается создать с участием Украины, РФ и ООН в Стамбуле", – отмечается в сообщении.
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Чую з цим "центром" теж не все чисто
Тим часом через саботаж самміту НАТО
США відмовилося постачати нам РСЗВ котрі вражають ворога на 300км
Туреччина, якраз, живе не лише туризмом. Там досить розвинутий й промисловий сектор, не кажучи вже про сільське господарство чи легку промисловість. Вони багато чого виробляють самі, ще й на експорт. Ті ж таки літаки, кораблі. Дуже розвинута будівельна галузь, інфраструктура. Та й ті ж таки туристи там - не лише з росії, а з країн ЄС більш ніж вдосталь. Так що, в цьому аспекті, стаття трохи дивна як на мене.
Опа, вже й міжнародне співробітництво налажуєцця!
Слідкуйте за руками.
І після цього хтось продовжує обурюватися "чому Україна ще не у ЄС та НАТО", "чому Захід так насторожений у питаннях які види озброєння можна дати Україні".
...і рахує майбутній великий ґешефт.
іпломвиразом обличчя скаже: «Ми як могли готувалися до війни, але треба зберегти країну. Альтернативи мінськимстамбульським домовленостям на даний момент не існує, тому мною було їх підписано.»
(Дай Боже, звісно, щоб все було не так, і дай сили і наснаги доблесним Збройним Силам України. На них зараз вся надія.)