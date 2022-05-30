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Эрдоган и Зеленский обсудили создание мониторингового центра в Стамбуле

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,ердоган

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое агентство Анадола.

"Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает особое значение проекту создания безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем.

Глава турецкого государства заявил, что Анкара положительно относится к присоединению к деятельности Мониторингового центра, который предполагается создать с участием Украины, РФ и ООН в Стамбуле", – отмечается в сообщении.

Читайте также: Эрдоган предложил Путину встречу делегаций РФ, Украины и ООН в Стамбуле
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Топ комментарии
+20
Клоун вже хлопців з Маріуполя евакуйовав .

Чую з цим "центром" теж не все чисто

Тим часом через саботаж самміту НАТО

США відмовилося постачати нам РСЗВ котрі вражають ворога на 300км
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30.05.2022 22:31
+17
Процес Стамбул(Мінськ-3) триває!!)))
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30.05.2022 22:46
+15
"...за участю України, РФ та ООН."

Опа, вже й міжнародне співробітництво налажуєцця!

Слідкуйте за руками.
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30.05.2022 22:38
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Клоун вже хлопців з Маріуполя евакуйовав .

Чую з цим "центром" теж не все чисто

Тим часом через саботаж самміту НАТО

США відмовилося постачати нам РСЗВ котрі вражають ворога на 300км
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30.05.2022 22:31 Ответить
не розводьте зраду, США все нам постачає и Порошенко сегодня выпустили на самит НАТО,
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31.05.2022 04:08 Ответить
тебя забыли спросить...
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31.05.2022 07:13 Ответить
з-за участі касапів будь-який моніторинг - безперспективний. Бо в усіх них є зайва хромосома їхньої імперської величі та здатності до наглої цинічної брехні.
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30.05.2022 22:34 Ответить
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30.05.2022 22:36 Ответить
Он сам к этому шел. Так что это его проблемы.
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30.05.2022 23:06 Ответить
Чувак годами разрушал развитую экономику своей исламонутостью. Талантливая молодежь мигрировала, законы и волюнтаризм привели к краху валюты. Теперь остается только паспорта раздавать арабам, так как местных на бред о величии не купишь. Повторяет путь Путина, который тоже с средней азией заигрывал.
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30.05.2022 23:08 Ответить
краху турецької економіки через брак русо-турісто? ну це вже явно перебільшення
Туреччина, якраз, живе не лише туризмом. Там досить розвинутий й промисловий сектор, не кажучи вже про сільське господарство чи легку промисловість. Вони багато чого виробляють самі, ще й на експорт. Ті ж таки літаки, кораблі. Дуже розвинута будівельна галузь, інфраструктура. Та й ті ж таки туристи там - не лише з росії, а з країн ЄС більш ніж вдосталь. Так що, в цьому аспекті, стаття трохи дивна як на мене.
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31.05.2022 00:06 Ответить
Кто-то из них собирается барыжить на войне. Или оба сразу. Но Мишико молчит...
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30.05.2022 22:37 Ответить
У кожному жарті лише доля жарту
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30.05.2022 22:44 Ответить
"...за участю України, РФ та ООН."

Опа, вже й міжнародне співробітництво налажуєцця!

Слідкуйте за руками.
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30.05.2022 22:38 Ответить
Процес Стамбул(Мінськ-3) триває!!)))
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30.05.2022 22:46 Ответить
процес знищення України триває.
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30.05.2022 22:50 Ответить
раб ніколи не хоче викорінити рабство, він саме хоче стати диктатором... пєтрушка коломойська
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30.05.2022 22:50 Ответить
Ердогану довіряти не варто! Він і нашим і вашим одночасно!
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30.05.2022 22:54 Ответить
Мені, чесно кажучи, не до вподоби дата Вашої реєстрації, так само, як і те, що робить Еродган з Північним Кіпром.
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30.05.2022 23:04 Ответить
Учора вимагав від інших визнати рф терористичною країною а сьогодні вже готовий до співпраці у "Моніторингового центру, який передбачається створити за участю України, РФ та ООН"
І після цього хтось продовжує обурюватися "чому Україна ще не у ЄС та НАТО", "чому Захід так насторожений у питаннях які види озброєння можна дати Україні".
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30.05.2022 22:59 Ответить
Эрдогана и Турцию найух. Они беспрепятственно пропускают ворованное украинское зерно через проливы. Соучастники бандитизма и терроризма.
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30.05.2022 23:02 Ответить
"Моніторингового центру, який передбачається створити за участю України, РФ та ООН у Стамбулі" - це ше шо за *****? Зєля знову вирішив собі в ногу вистрілити?
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30.05.2022 23:02 Ответить
Ні, просто бєня сидить собі у бункері і гирже.

...і рахує майбутній великий ґешефт.
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30.05.2022 23:09 Ответить
"Савмєснава центра па маніторінгу ріжіма прікрасчеєнія агня" на Донбасі за участі України, параші та ОБСЄ замало було, аби навчитися, до чого сумісні "моніторення"з кацапами призводять?
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30.05.2022 23:32 Ответить
Я одне не второпаю((А який результ може бути в результаті переговорів з ******?Ну ,припустимо кінець війни.Але я не про це.А що з ******?Якщо війну зупинять завтра,то післязавтра всі кримінальні справи та звинувачення в смітник?Чи як(((
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30.05.2022 23:45 Ответить
Ну що, поздоровляю вас, процес "замирення з ху"лом", а насправді - здачі України вийшов, по ходу, на фінішну пряму? І як ми після цього зможемо просити вводити й тримати проти росії санкції, ембарго? Просити потужну наступальну зброю? Ми ж вже з ними домовляємося щось "моніторити". Ми вже моніторили - на лінії "розгранічєнія", на Донбасі, нічого не нагадує? Ми вже в "спільній комісії" з геноцидником, вбивцею і гвалтівником. Нас урівняли. Розумієте?
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31.05.2022 00:13 Ответить
Звісно. Через кілька днів/тижнів Зеленський запише відосік, де з трагічно-дебілуватим іплом виразом обличчя скаже: «Ми як могли готувалися до війни, але треба зберегти країну. Альтернативи мінським стамбульським домовленостям на даний момент не існує, тому мною було їх підписано.»

(Дай Боже, звісно, щоб все було не так, і дай сили і наснаги доблесним Збройним Силам України. На них зараз вся надія.)
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31.05.2022 01:17 Ответить
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31.05.2022 07:15 Ответить
 
 