РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11844 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 679 17
Вилкул Александр (465) Днепропетровщина (2879) обстрел (20119)

Российские войска обстреливают оккупированные ими же населенные пункты, - Вилкул

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вілкул

Российские военные не только обстреливают громады Днепропетровской области, но ради пропагандистской "картинки" наносят удары по временно оккупированным ими населенным пунктам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Не имея ни тактического, ни стратегического успеха, враг продолжает подлые обстрелы по всей линии столкновения", - заявил он.

Вилкул также отметил, что в понедельник, 30 мая, оккупанты обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую громады Криворожского района. К счастью, никто не пострадал.

Также обстрелы получили Осокоровка, Нововоронцовка и другие населенные пункты. При этом Вилкул подчеркнул, что в Кривом Роге и в районе ситуация полностью контролируется ВСУ и военной администрацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога - уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц техники, - Вилкул

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
Брєд. Нема жодного села Дніпропетровщини яке окуповане. Дивно що на таку посаду обрали людину без елементарних знань шкільної географії
показать весь комментарий
31.05.2022 00:43
+9
і давно в них є "окуповані ними ж населені пункти на Дніпропетровщині"?
показать весь комментарий
31.05.2022 00:44
+8
Так це "гєніальні" редактори сайту вміють придумувати заголовки, які не відповідають самому тексту новини. Вілкул не казав про окуповані населені пункти Дніпропетровщини, бо таких не існує в природі.
Понабирали за пару гривень таджиків на сайт, а вони тепер і видають нам "чудєсаті" новини.

показать весь комментарий
31.05.2022 01:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брєд. Нема жодного села Дніпропетровщини яке окуповане. Дивно що на таку посаду обрали людину без елементарних знань шкільної географії
показать весь комментарий
31.05.2022 00:43 Ответить
Так це "гєніальні" редактори сайту вміють придумувати заголовки, які не відповідають самому тексту новини. Вілкул не казав про окуповані населені пункти Дніпропетровщини, бо таких не існує в природі.
Понабирали за пару гривень таджиків на сайт, а вони тепер і видають нам "чудєсаті" новини.

показать весь комментарий
31.05.2022 01:09 Ответить
А Вилкул и не говорил про Днепропетровщину "Более того, орки обстреливают и оккупированные ими же населенные пункты, видимо для картинки для своей пропаганды."
Это уже на сайте здесь перекрутили.
показать весь комментарий
31.05.2022 01:15 Ответить
Почитайте заяву Вілкула в оригіналі - там все нормально, це редактори чудять.
показать весь комментарий
31.05.2022 02:33 Ответить
і давно в них є "окуповані ними ж населені пункти на Дніпропетровщині"?
показать весь комментарий
31.05.2022 00:44 Ответить
Так хтів би уточнити у редакціі: які ж саме населені пункти андрофаги вже окупували? Мені це цікаво та важливо, бо сам мешкаю на Дніпропетровщині.
показать весь комментарий
31.05.2022 00:59 Ответить
А от про це Вілкул не сказав... Придумайте разом з писунами ЦН.
показать весь комментарий
31.05.2022 07:15 Ответить
Агов! Редактори! Ви там триперних х*їв обкурилися чи що?

Які блть "окуповані населені пункти" у нашій області?
показать весь комментарий
31.05.2022 01:32 Ответить
Невже орки й до Дніпропетровщини добрались, що обстрілюють свої ж окуповані території??? А влада мовчить.
показать весь комментарий
31.05.2022 01:45 Ответить
То у голові в когось гробаки завелися. От і пише дурню.
показать весь комментарий
31.05.2022 07:16 Ответить
А ВІН ЩЕ ЖИВИЙ !?)
показать весь комментарий
31.05.2022 04:05 Ответить
Живий. Але перевзувся у стрибку з подвійним сальто і піруетом
показать весь комментарий
31.05.2022 07:18 Ответить
Редактору мінус за те, що назва не відповідає змісту. Слово "Дніпропетровщини" в назві зайве
показать весь комментарий
31.05.2022 05:14 Ответить
Негайно звільніть писаку який написав цю нісенітницю. Війна в Країні не час для дурнуватих стажерів.
показать весь комментарий
31.05.2022 07:46 Ответить
А у Дніпрі, забитому біженцями, ...повертають платне паркування у середмісті (18 грн год.). Дуже приємний сюрприз для тисяч і так знедолених переселенців на автівках. Та і у місцевих з роботою - піз..ц!
І все з причини ...збільшення кількості авто у центрі?! Коли уже Ф і К нажруться?
Знову з'явиться ціла армія паркувальників з планшетиками, здоровенних биків, яким місце у ТРО чи ВСУ...
"Это не наши..."
показать весь комментарий
31.05.2022 09:15 Ответить
 
 