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Вілкул Олександр (303) Дніпропетровщина (2347) обстріл (21010)

Російські війська обстрілюють окуповані ними ж населені пункти, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вілкул

Російські військові не тільки обстрілюють громади Дніпропетровської області, а й заради пропагандистської "картинки" наносять удари по тимчасово окупованих ними населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Не маючи ні тактичного, ні стратегічного успіху, ворог продовжує підлі обстріли по всій лінії зіткнення", - заявив він.

Вілкул також зазначив, що в понеділок, 30 травня, окупанти обстріляли Зеленодольську і Апостолівську громади Криворізького району. На щастя, ніхто не постраждав.

Також обстрілів зазнали Осокорівка, Нововоронцовка та інші населені пункти. При цьому Вілкул підкреслив, що в Кривому Розі і районі ситуація повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли з артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Брєд. Нема жодного села Дніпропетровщини яке окуповане. Дивно що на таку посаду обрали людину без елементарних знань шкільної географії
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31.05.2022 00:43
+9
і давно в них є "окуповані ними ж населені пункти на Дніпропетровщині"?
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31.05.2022 00:44
+8
Так це "гєніальні" редактори сайту вміють придумувати заголовки, які не відповідають самому тексту новини. Вілкул не казав про окуповані населені пункти Дніпропетровщини, бо таких не існує в природі.
Понабирали за пару гривень таджиків на сайт, а вони тепер і видають нам "чудєсаті" новини.

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31.05.2022 01:09
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Брєд. Нема жодного села Дніпропетровщини яке окуповане. Дивно що на таку посаду обрали людину без елементарних знань шкільної географії
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31.05.2022 00:43 Відповісти
Так це "гєніальні" редактори сайту вміють придумувати заголовки, які не відповідають самому тексту новини. Вілкул не казав про окуповані населені пункти Дніпропетровщини, бо таких не існує в природі.
Понабирали за пару гривень таджиків на сайт, а вони тепер і видають нам "чудєсаті" новини.

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31.05.2022 01:09 Відповісти
А Вилкул и не говорил про Днепропетровщину "Более того, орки обстреливают и оккупированные ими же населенные пункты, видимо для картинки для своей пропаганды."
Это уже на сайте здесь перекрутили.
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31.05.2022 01:15 Відповісти
Почитайте заяву Вілкула в оригіналі - там все нормально, це редактори чудять.
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31.05.2022 02:33 Відповісти
і давно в них є "окуповані ними ж населені пункти на Дніпропетровщині"?
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31.05.2022 00:44 Відповісти
Так хтів би уточнити у редакціі: які ж саме населені пункти андрофаги вже окупували? Мені це цікаво та важливо, бо сам мешкаю на Дніпропетровщині.
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31.05.2022 00:59 Відповісти
А от про це Вілкул не сказав... Придумайте разом з писунами ЦН.
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31.05.2022 07:15 Відповісти
Агов! Редактори! Ви там триперних х*їв обкурилися чи що?

Які блть "окуповані населені пункти" у нашій області?
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31.05.2022 01:32 Відповісти
Невже орки й до Дніпропетровщини добрались, що обстрілюють свої ж окуповані території??? А влада мовчить.
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31.05.2022 01:45 Відповісти
То у голові в когось гробаки завелися. От і пише дурню.
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31.05.2022 07:16 Відповісти
А ВІН ЩЕ ЖИВИЙ !?)
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31.05.2022 04:05 Відповісти
Живий. Але перевзувся у стрибку з подвійним сальто і піруетом
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31.05.2022 07:18 Відповісти
Редактору мінус за те, що назва не відповідає змісту. Слово "Дніпропетровщини" в назві зайве
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31.05.2022 05:14 Відповісти
Негайно звільніть писаку який написав цю нісенітницю. Війна в Країні не час для дурнуватих стажерів.
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31.05.2022 07:46 Відповісти
А у Дніпрі, забитому біженцями, ...повертають платне паркування у середмісті (18 грн год.). Дуже приємний сюрприз для тисяч і так знедолених переселенців на автівках. Та і у місцевих з роботою - піз..ц!
І все з причини ...збільшення кількості авто у центрі?! Коли уже Ф і К нажруться?
Знову з'явиться ціла армія паркувальників з планшетиками, здоровенних биків, яким місце у ТРО чи ВСУ...
"Это не наши..."
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31.05.2022 09:15 Відповісти
 
 