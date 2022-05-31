Російські війська обстрілюють окуповані ними ж населені пункти, - Вілкул

Російські військові не тільки обстрілюють громади Дніпропетровської області, а й заради пропагандистської "картинки" наносять удари по тимчасово окупованих ними населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Не маючи ні тактичного, ні стратегічного успіху, ворог продовжує підлі обстріли по всій лінії зіткнення", - заявив він.

Вілкул також зазначив, що в понеділок, 30 травня, окупанти обстріляли Зеленодольську і Апостолівську громади Криворізького району. На щастя, ніхто не постраждав.

Також обстрілів зазнали Осокорівка, Нововоронцовка та інші населені пункти. При цьому Вілкул підкреслив, що в Кривому Розі і районі ситуація повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли з артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко