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Украина находится на передовой борьбы за свободу и демократию, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден связал национальный праздник День памяти, отмечаемый в Соединенных Штатах в понедельник, с вторжением России в Украину.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этот момент, когда Россия снова ведет агрессивную войну, чтобы уничтожить свободу и демократию, саму культуру и самобытность соседней Украины, так ясно видно все, что поставлено на карту, – свобода никогда не была свободной, демократия всегда нуждалась в защитниках, – сказал Байден во время выступления на Арлингтонском национальном кладбище.

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По словам президента, сегодня, в "вечной борьбе за демократию и свободу, Украина и ее народ находятся на передовой, борясь за спасение своей нации". В то же время, подчеркнул он, "их борьба – это часть более масштабной борьбы, которая объединяет всех людей".

Речь идет о борьбе "между демократией и автократией, между свободой и репрессиями, между аппетитами и амбициями тех немногих, которые вечно стремятся доминировать над жизнью и свободами многих", уточнил Байден. О борьбе за основные демократические принципы, за верховенство закона, свободные и честные выборы, свободу слова, собраний, вероисповеданий, печати – "принципы, которые необходимы для свободного общества", добавил он.

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Министр обороны США Ллойд Остин также отметил "силу граждан и солдат" демократической Украины, "бросивших вызов тирании, жестокости и угнетению".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Спасибо за помощь нашим братьям США!
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31.05.2022 01:11
+15
Лучше бы передал дальнобойные ракеты Украине вместо слов...
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31.05.2022 01:03
+13
цей "гад" вже дав Україні зброї на 50 млрд. долл. - мабуть стільки як військовий бюджет України за всі 30 років
так що помовч !!!
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31.05.2022 01:18
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Лучше бы передал дальнобойные ракеты Украине вместо слов...
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31.05.2022 01:03 Ответить
З язика зняли...
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31.05.2022 01:11 Ответить
"Все будет, бабоньки-голубоньки !"

не женіть лошадей!
Анаконда стискує кільця повільно і непомітно для жертви -
на ці американські системи залпового вогню можна ставити будь які ракети і згодом ми їх поставимо
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31.05.2022 01:15 Ответить
Невідомо хто кого там стискає, але Україні все гірше.
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31.05.2022 10:00 Ответить
Ленд-ліз - уже закон.
Чекаємо.
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31.05.2022 01:18 Ответить
а что, там в законе написано, что будут давать ракеты?
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31.05.2022 01:51 Ответить
А ти їй, гад, не хочеш зброю нормальну дати
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31.05.2022 01:07 Ответить
Гад здесь ты.
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31.05.2022 01:14 Ответить
Не гризітся,справа загальна. Всі акценти потрібні
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31.05.2022 01:36 Ответить
цей "гад" вже дав Україні зброї на 50 млрд. долл. - мабуть стільки як військовий бюджет України за всі 30 років
так що помовч !!!
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31.05.2022 01:18 Ответить
То, замало. Завершення,ще невидно
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31.05.2022 01:37 Ответить
Then conquer we must, when our cause it is just,
And this be our motto: "In God is our trust."
And the star-spangled banner in triumph shall wave
O'er the land of the free and the home of the brave!

Джо, чи ще маєш наснагу довести: це не просто слова, що їм віри не ймуть?
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31.05.2022 01:10 Ответить
Спасибо за помощь нашим братьям США!
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31.05.2022 01:11 Ответить
Поставки по лендлизу даже не начались, а поставлено уже немало.
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31.05.2022 01:15 Ответить
Америка не хочет уничтожить рф, ибо тогда ее территории станут Китаем, который станет сильнее Америки.
А это - для нее хуже.
рф в этом плане - в капкане... при любом исходе.
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31.05.2022 01:21 Ответить
Хоче,нехоче - третє. Розвал орди непередбачуваний,але безумовний
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31.05.2022 01:42 Ответить
***** у нас під самим носом творить zе-шобла, але ****** чомусь НАТО і Байден. "Байден - гад", а "НАТО *****", так? Люди, у вас із головою все норм?
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31.05.2022 01:21 Ответить
Зелю обізвали борцем за демократію! Швидко закрийте ще якесь СМІ і пересадіть з десяток патріотів!
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31.05.2022 01:27 Ответить
Бід,ми зним натерпілися. Скільки ще?
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31.05.2022 01:43 Ответить
Джо! Усвідомлюй, що кацапія нескінчається на кордоні України. Кацапи й в тебе під боком, й в Білому домі. Де кацап, там " хрюський мір"
Рюський це- смертельна небезпека!!!
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31.05.2022 01:31 Ответить
З допомогою Джо, незабувай ,що в кацапні 13000 танків на складах. Кожен танк потребує ПТУР. *****
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31.05.2022 01:33 Ответить
Україна та її народ перебувають на передовій, борючись за порятунок своєї нації". Водночас, підкреслив він, "їхня боротьба - це частина більш масштабної боротьби, яка об'єднує всіх людей".

І все ?
Україна бореться не лише за існування українського народу. Здається, це зрозуміло абсолютно всім. Бо західні імпотенти доумиротворялися до того, що світ стоїть на порозі ІІІ-ї світової війни (хоч можна говорити, що вона вже йде). І ядерна загроза нікуди не поділася.

Але ви далі базікаєте про =все хороше проти поганого=.
Про те, що Україною х**ло не обмежиться, не розуміє хіба що ідіот.

Ну, а те, яка =масштабна боротьба= ми бачимо. Підібгали хвости і втекли. Тоді повилазили з порадами і пропозиціями.

Щодо санкцій домовитися не можете. Ще інші "борці" взагалі їх не підтримують, правда, лізуть переговори влаштовувати.

Якби ви всі дійсно хотіли миру в Європі і на землі та поставити на місце цього психопата і кончену рашку - ви вже давно б це зробили, а не влаштовували свою гидотну словесну порнографію.
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31.05.2022 02:22 Ответить
це наша боротьба - і тільки нам самим належить рішенець: чи встоїмо й переможемо - а чи загинемо та впадемо в людську непам'ять

дайте спокій дідові Джо, хай робить те, що може та вміє

припиніть скиглити

або помріть як чоловіки

або підіть за сортир і сами вкоротіть власне нікчемне життя
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31.05.2022 02:45 Ответить
Подивіться значення слова скиглити, а тоді виступайте.
Не вказуйте іншим, що робити, і вам не скажуть, куди йти
Подбайте про своє життя, щоб не було таким нікчемним, як ваш недолугий коментар.
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31.05.2022 07:09 Ответить
ДІДУ ТО ДАЙ ГАРНІ ОЛІВЦІ...!)
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31.05.2022 04:04 Ответить
Это все пустые слова , где системы залпового огня , дальнего действия , и др. Тяжёлое вооружение . Самолёты, вертолёты, данные про генералов . И многое другое . Это все нужно, сейчас , завтра уже будет поздно.
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31.05.2022 07:25 Ответить
Так дай ***** нужние к РСЗО ракети, чтоби ********** ********** завила от боли и ****...сь из Украини!
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31.05.2022 08:03 Ответить
Спецзадание НАТО по утилизации рабZei idet uspeshno...
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31.05.2022 08:17 Ответить
Пентагон все
Сделать...
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31.05.2022 08:21 Ответить
... але дальноболйної зброї недамо. Вас гатять, я ви у відповідь щось вигадайте. Отакі от принципи.
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31.05.2022 08:44 Ответить
Спасибо деду за победу! (Байденку )
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31.05.2022 08:45 Ответить
Ой , тока не надо , пока еще Победы нет , вот когда отвоюем Марик и Херсон , тогда можно благодарить . И еще , Зеленский конечно ***** и подло поступил с Порошенко Но я думаю , они бы все равно не дали бы пока , ракетное оружие
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31.05.2022 09:26 Ответить
Закордонні трампісти-путіністи з Канади та Німеччини працюють проти нашого союзника та друга, аж гай шумить.
Кляті сцуки, перерахуйте мільйон доларів на ЗСУ , а потім гавкайте з-за океану.
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31.05.2022 09:27 Ответить
Знаєте, що Трамп сказав - навіщо Байден дає 40 млрд українцям, ці кошти треба передати на безпеку шкіл. ***** дітей і там вбив, а цей тріпач йому підгавкує.

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31.05.2022 09:32 Ответить
Всі трампісти це ті ж самі ***********, усвідомлюють вони це чи ні.
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31.05.2022 09:33 Ответить
***** пока, что крепко , Запад держит за яйца Объясню , когда Ирак напал на Кувейт , все было гораздо жестче А у нас ,Запад пока не раздуплился , какую опасность несет ***** . На словах да , на деле ссутся *****
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31.05.2022 09:31 Ответить
Якщо ми його не боїмося, то як Захід може боятися цього бункерного щура?

Ніхто ***** не «сситься», просто частина Європи відпрацьовує грощі кремлівські, а США діє за своїм планом, який поки не передбачає фізичне знищення раські фєдєраські.
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31.05.2022 09:49 Ответить
 
 