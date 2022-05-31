Украина находится на передовой борьбы за свободу и демократию, - Байден

Президент США Джо Байден связал национальный праздник День памяти, отмечаемый в Соединенных Штатах в понедельник, с вторжением России в Украину.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этот момент, когда Россия снова ведет агрессивную войну, чтобы уничтожить свободу и демократию, саму культуру и самобытность соседней Украины, так ясно видно все, что поставлено на карту, – свобода никогда не была свободной, демократия всегда нуждалась в защитниках, – сказал Байден во время выступления на Арлингтонском национальном кладбище.

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По словам президента, сегодня, в "вечной борьбе за демократию и свободу, Украина и ее народ находятся на передовой, борясь за спасение своей нации". В то же время, подчеркнул он, "их борьба – это часть более масштабной борьбы, которая объединяет всех людей".

Речь идет о борьбе "между демократией и автократией, между свободой и репрессиями, между аппетитами и амбициями тех немногих, которые вечно стремятся доминировать над жизнью и свободами многих", уточнил Байден. О борьбе за основные демократические принципы, за верховенство закона, свободные и честные выборы, свободу слова, собраний, вероисповеданий, печати – "принципы, которые необходимы для свободного общества", добавил он.

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Министр обороны США Ллойд Остин также отметил "силу граждан и солдат" демократической Украины, "бросивших вызов тирании, жестокости и угнетению".