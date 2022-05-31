Украина находится на передовой борьбы за свободу и демократию, - Байден
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Президент США Джо Байден связал национальный праздник День памяти, отмечаемый в Соединенных Штатах в понедельник, с вторжением России в Украину.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В этот момент, когда Россия снова ведет агрессивную войну, чтобы уничтожить свободу и демократию, саму культуру и самобытность соседней Украины, так ясно видно все, что поставлено на карту, – свобода никогда не была свободной, демократия всегда нуждалась в защитниках, – сказал Байден во время выступления на Арлингтонском национальном кладбище.
По словам президента, сегодня, в "вечной борьбе за демократию и свободу, Украина и ее народ находятся на передовой, борясь за спасение своей нации". В то же время, подчеркнул он, "их борьба – это часть более масштабной борьбы, которая объединяет всех людей".
Речь идет о борьбе "между демократией и автократией, между свободой и репрессиями, между аппетитами и амбициями тех немногих, которые вечно стремятся доминировать над жизнью и свободами многих", уточнил Байден. О борьбе за основные демократические принципы, за верховенство закона, свободные и честные выборы, свободу слова, собраний, вероисповеданий, печати – "принципы, которые необходимы для свободного общества", добавил он.
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Министр обороны США Ллойд Остин также отметил "силу граждан и солдат" демократической Украины, "бросивших вызов тирании, жестокости и угнетению".
Пожалуйста, подождите...
не женіть лошадей!
Анаконда стискує кільця повільно і непомітно для жертви -
на ці американські системи залпового вогню можна ставити будь які ракети і згодом ми їх поставимо
Чекаємо.
так що помовч !!!
And this be our motto: "In God is our trust."
And the star-spangled banner in triumph shall wave
O'er the land of the free and the home of the brave!
Джо, чи ще маєш наснагу довести: це не просто слова, що їм віри не ймуть?
А это - для нее хуже.
рф в этом плане - в капкане... при любом исходе.
Рюський це- смертельна небезпека!!!
І все ?
Україна бореться не лише за існування українського народу. Здається, це зрозуміло абсолютно всім. Бо західні імпотенти доумиротворялися до того, що світ стоїть на порозі ІІІ-ї світової війни (хоч можна говорити, що вона вже йде). І ядерна загроза нікуди не поділася.
Але ви далі базікаєте про =все хороше проти поганого=.
Про те, що Україною х**ло не обмежиться, не розуміє хіба що ідіот.
Ну, а те, яка =масштабна боротьба= ми бачимо. Підібгали хвости і втекли. Тоді повилазили з порадами і пропозиціями.
Щодо санкцій домовитися не можете. Ще інші "борці" взагалі їх не підтримують, правда, лізуть переговори влаштовувати.
Якби ви всі дійсно хотіли миру в Європі і на землі та поставити на місце цього психопата і кончену рашку - ви вже давно б це зробили, а не влаштовували свою гидотну словесну порнографію.
дайте спокій дідові Джо, хай робить те, що може та вміє
припиніть скиглити
або помріть як чоловіки
або підіть за сортир і сами вкоротіть власне нікчемне життя
Не вказуйте іншим, що робити, і вам не скажуть, куди йти
Подбайте про своє життя, щоб не було таким нікчемним, як ваш недолугий коментар.
Сделать...
Кляті сцуки, перерахуйте мільйон доларів на ЗСУ , а потім гавкайте з-за океану.
Ніхто ***** не «сситься», просто частина Європи відпрацьовує грощі кремлівські, а США діє за своїм планом, який поки не передбачає фізичне знищення раські фєдєраські.