США рассматривают передачу Украине РСЗО без дальнобойных ракет, - The Washington Post
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По данным The Washington Post, США рассматривают возможность передачи Украине универсальных реактивных систем залпового огня, но без дальнобойных ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет, что решение о передаче систем РСЗО для Украины еще не принято.
"Вопрос РСЗО находится на рассмотрении, но ничего не обсуждается, что касается возможностей дальнего удара", - отметил он.
Предполагается, что Вашингтон все же передаст универсальные РСЗО, но с боеприпасами меньшей дальности. То есть рассматривается передача реактивных снарядов, которые могут поражать цели на расстоянии до 70 километров. В то же время, американские системы способны бить дальнобойными ракетами на 300 километров.
Однако даже реактивные снаряды меньшей дальности более чем в два раза превышают огневую способность украинских РСЗО.
Пожалуйста, подождите...
Мне эта новость тоже не нравится, но даже на 70 км точная артиллерия - это уже неплохо.
Ну не хочется цивилизованным людям проверять, полностью ли сумасшедший карлик или только прикидывается.
Вопрос вообще в другом. Когда украинская армия перейдёт к освобождению оккупированных территорий, понадобится и бронетехника - танки, БТР, а также авиация. У нас это есть в достаточном количестве? Разве это не важнее, чем то, на 70 км бьёт эта фигня или на 300?
9М542 - коректований реактивний снаряд з осколково-фугасною або касетною головною частиною, що відокремлюється, з дальністю стрільби до 120 км.
Иксперди...
****, совок наверное передаётся с молоком матери, и народ застряёт в своём пиетете перед совковыми технологиями еще в двадцатом веке, которого даже не застал в сознательном возрасте. Это советское говно летит куда попало, и годится только для уничтожения мирняка по площадям и минирования в безумных масштабах.
Що я пропоную щодо перемоги? Тількі власне виробництво далекобійних ракет и снарядів. Літаки вже маєте, з них можете знищіти цей клятий міст - якщо побудуєте потужні ракети.
Зрозуміло, для прикриття такого виробницьтва треба закрити над ним небо (або сховати десь глибоко). Ваші літаки палять кацапів, можуть допомогти і в цим питанні.
Не чекайте на магічну зброю від партнерів. Будуйте її самі.
Слава воїнам України!
Якщо перевиришь мої інші коментарі, побачішь там польский прапор.
А могу не пойти.
Это поняли все нормальные государства,которые в НАТО.В одиночку экономика нашей страны оборонку не потянет.
а заодно и без вселенского подвывания про зраду
Всё просто, доходчиво и объективно.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWPFSxjAtCU&t=317s
А это видео для затравки:
https://www.youtube.com/watch?v=UzfUg7ahXd0
Как бонус
Раньше закупать надо было, а не рубить бабло на дорогах.
Частично или полность производство можно организовать в Польше (работники найдутся на месте или частично можно отправить с Украины), нельзя все время "с протянутой рукой" ждать подачки, нужно думать о БЛИЖАЙШЕМ будущем, 90 дней вполне достаточно чтоб организовать производство на новом месте и получить первую партию продукции!