РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4469 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
21 672 157
война (46661) оружие (9379) США (23161)

США рассматривают передачу Украине РСЗО без дальнобойных ракет, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рсзв

По данным The Washington Post, США рассматривают возможность передачи Украине универсальных реактивных систем залпового огня, но без дальнобойных ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет, что решение о передаче систем РСЗО для Украины еще не принято.

"Вопрос РСЗО находится на рассмотрении, но ничего не обсуждается, что касается возможностей дальнего удара", - отметил он.

Предполагается, что Вашингтон все же передаст универсальные РСЗО, но с боеприпасами меньшей дальности. То есть рассматривается передача реактивных снарядов, которые могут поражать цели на расстоянии до 70 километров. В то же время, американские системы способны бить дальнобойными ракетами на 300 километров.

Читайте также: США не будут направлять Украине ракетные системы, которые могут достать до России, - Байден

Однако даже реактивные снаряды меньшей дальности более чем в два раза превышают огневую способность украинских РСЗО.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+46
Вони б взагалі могли нічого не передавати якби хотіли, так що дякуємо за те що дають, в нас би була б далекобійня зброя якби зелупа 3 роки не закатував кошти на армія в асфальт
показать весь комментарий
30.05.2022 23:56
+34
Дадут М31GMLRS. И на том спасибо. На 70 км, управляемые, точность до двух метров.
показать весь комментарий
30.05.2022 23:59
+28
Потому что тогда был Рузвельт, а не Байден.
показать весь комментарий
30.05.2022 23:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Якби Коломойського Штатам віддали - може і дали б більше зброї.
показать весь комментарий
31.05.2022 00:33 Ответить
В нього інтелектуальна слабкість не лише щодо України.
показать весь комментарий
31.05.2022 02:08 Ответить
А мы уже "разогнались", что будем на 300 км пулять
Мне эта новость тоже не нравится, но даже на 70 км точная артиллерия - это уже неплохо.
Ну не хочется цивилизованным людям проверять, полностью ли сумасшедший карлик или только прикидывается.

Вопрос вообще в другом. Когда украинская армия перейдёт к освобождению оккупированных территорий, понадобится и бронетехника - танки, БТР, а также авиация. У нас это есть в достаточном количестве? Разве это не важнее, чем то, на 70 км бьёт эта фигня или на 300?
показать весь комментарий
31.05.2022 00:37 Ответить
Думаю сначала дадут на 70 через пару недель 120 потом и 300 всему свое время
показать весь комментарий
31.05.2022 00:47 Ответить
Трезво смотрите на вещи!
показать весь комментарий
31.05.2022 01:46 Ответить
когда дойдем до Львова нам с барского плеча дадут 300...Вы это имели в ввиду?
показать весь комментарий
31.05.2022 13:49 Ответить
70км - говно, тогда их надо столько, чтобы перекрыть все, что стреляет у русни ближе, чем на 70км. А у русни того, что стреляет дальше, чем на 70 гораздо больше, чем даст америка того, что стреляет на 70км. Охрененно помогли со своими 6ю залпами.
показать весь комментарий
31.05.2022 00:53 Ответить
Эти 6 залпов отстреляют эффективнее чем 2-3 пакета градов или смерчей. Они прекрасно могут крыть по площадям стирая города и села, но попасть в определенный обьект для них проблема в принципе.
показать весь комментарий
31.05.2022 00:57 Ответить
З якого це переляку вони ефективніше? 9М55К1 - реактивний снаряд з касетною ГЧ (КГЧ) 9Н142 з бойовими елементами, що самоприцілюються (СПБЕ). Касетна ГЧ несе 5 СПБЕ "Мотив-3М" (9Н349) , оснащених дводіапазонними інфрачервоними координаторами, що шукають ціль під кутом 30 °. Кожен їх здатний пробити під кутом в 30° з висоти 100 метрів броню в 70 мм.
9М542 - коректований реактивний снаряд з осколково-фугасною або касетною головною частиною, що відокремлюється, з дальністю стрільби до 120 км.
Иксперди...
показать весь комментарий
31.05.2022 09:28 Ответить
не сравнивайте современное оружие, суббоеприпас которого прилетает на дистанции 70 км адресно в каждую единицу бронетехники, с советским говном, которым можно крыть только по площадям.
показать весь комментарий
31.05.2022 02:01 Ответить
А подивитися які існують снаряди до Смерча в інтернеті, нє...?
показать весь комментарий
31.05.2022 09:29 Ответить
а почитать, что такое суббоеприпасы TGSM, ВАТ или SADARM для хаймарсовских ракет MFOM, нє...??
****, совок наверное передаётся с молоком матери, и народ застряёт в своём пиетете перед совковыми технологиями еще в двадцатом веке, которого даже не застал в сознательном возрасте. Это советское говно летит куда попало, и годится только для уничтожения мирняка по площадям и минирования в безумных масштабах.
показать весь комментарий
31.05.2022 12:12 Ответить
а нам по площадям тоже надо. У нас орков - площади!
показать весь комментарий
31.05.2022 13:50 Ответить
Дорогі українці. Щодо далекобійної зброї то я це бачу - Захід Вам її не надасть. Не тількі тому щоб не "провокувати" кацапів, а ще тому, що довіра до Зеленського може бути обмеженою, і Ви самі розумієте чому.
Що я пропоную щодо перемоги? Тількі власне виробництво далекобійних ракет и снарядів. Літаки вже маєте, з них можете знищіти цей клятий міст - якщо побудуєте потужні ракети.
Зрозуміло, для прикриття такого виробницьтва треба закрити над ним небо (або сховати десь глибоко). Ваші літаки палять кацапів, можуть допомогти і в цим питанні.
Не чекайте на магічну зброю від партнерів. Будуйте її самі.
Слава воїнам України!
показать весь комментарий
31.05.2022 00:47 Ответить
От яка ж ти розумна людина ! Уяви , у всій Україні не знайшлося людини щоб дійшла до такого висновку (( І чому тільки ти і досі Бундестаг не очолюєш , дивися може б нам організував постачання 5 тисяч Леопардів замість 5 тисяч касок ((
показать весь комментарий
31.05.2022 00:57 Ответить
Та я взагалі в Польщі, це моя робоча мережа VPN знаходиться в Німеччіні.
Якщо перевиришь мої інші коментарі, побачішь там польский прапор.
показать весь комментарий
31.05.2022 09:48 Ответить
хорошая попытка. Но идёшь вслед за шрёдером.
показать весь комментарий
31.05.2022 02:03 Ответить
Пойти могу волонтёрить для Ваших беженцев на Центральный вокзал в Варшаве.
А могу не пойти.
показать весь комментарий
31.05.2022 09:50 Ответить
Сами в военторге купим.
показать весь комментарий
31.05.2022 04:42 Ответить
У нас ракетами уничтожено производство ракет, например КБ Луч. Пока восстановим, пока запустим требуются годы. Нет столько времени.
показать весь комментарий
31.05.2022 10:29 Ответить
Если у нас будут американские РСЗВ это уже будет давление на рашу. Если че, можно будет быстро поставить припасы 300 км под эти установки.
показать весь комментарий
31.05.2022 00:48 Ответить
Бажаю тобі пережити один такий прильот за 70 км , потім напишеш які враження отримав ((
показать весь комментарий
31.05.2022 01:08 Ответить
Обидно конечно, но ничего. Потом подгонят с ленд лизом.) Нам сейчас любая арта как подарок. А высокоточная и на 70 км тем более. Главное чтоб побыстрее и побольше. В любом случае прогресс есть. Еще пару месяцев назад нам и гаубицы за фантастику были, а сейчас мы уже ракетами перебираем. Дадут. Хотелось бы сейчас и сразу, ну дык... Свое надо было иметь. Было бы и сейчас и сразу. Но мудрый нарит решил прикольнутся. П.С, ПВО нам бы еще нормальное(
показать весь комментарий
31.05.2022 00:55 Ответить
Были там ещё неуправляемые на 40 км. Думаю их дадут много, так как их инужно куда-то утелизировать. Все равно не плохо. А там дело пойдет и средний вариант 100 мильный появится. И да, если кто не в курсе, та что летит на 160-280км одна в пакете в место 6 тех что поменьше. Так что АТАКМом не навоюещся. Это как точка У с боевой частью в 2 раза меньше. Споры были лучше 100 хаймарсов или 500 паладинов с эскалибурами. Так что ответ не совсем очевиден. Западные эксперты склоняются с ствольной артелерии + активнореактивные снаряды (40-60км). А мы тут мечтаем о томагавках с 500кт и 2500км🧐
показать весь комментарий
31.05.2022 00:55 Ответить
Наступний Президент України має ОСТАТОЧНО ПІСЛАТИ НАФУЙ будапештський договірняк!!! (себто визнати його юридично нікчемним і таким що більше не підлягає його виконанню нашою країною) А потім - за деякий час( у відповідності до необхідних термінів для проведення певних технологічних процесів), за прикладом того самого Ізраїлю сказати :"У нас нема ніякої ядерної зброЇ!!😉 Але якщо якась падлюка буде критично загрожувати нашій національній безпеці - МИ ЇБ@NЕМО ПО НІЙ ПЕРШИМИ!" 🤨А ще Україна має повне право - СКОРІШ ОБОВ'ЯЗОК, створити свій власний ОТРК із ТТХ ще крутішими (за дальністю враження та можливістю нести Я.З. )аніж у досі експериментального "Сапсану",бо тепер маємо право не дотримуватись обмежень щодо РСМД - за прикладом тих самих США та й параші, які підтерлись тим договором про рсмд. Тоді нам не доведеться нікому заглядати у рота і ше й "клянчити" ту зброю що дасть нам можливість ДІСТАТИ БУДЬ-ЯКУ ПАДЛЮКУ що сховавшись у бункері буде погрожувати нам "радіаактівнимпєплам"
показать весь комментарий
31.05.2022 00:59 Ответить
Еще Марс и Луну надо бы освоить.После послания будапештского договора-прощай Украина навсегда.Прийдется под санкциями заниматься ракетными программами.А где деньги брать на все это?Твой воспаленный мозг не представляет,сколько нужно денег разработку вундервафлей и изготовление с лучшими ТТХ.
Это поняли все нормальные государства,которые в НАТО.В одиночку экономика нашей страны оборонку не потянет.
показать весь комментарий
31.05.2022 07:48 Ответить
А можно как-то передавать оружие без вселенского пи#дежа на всех углах?
показать весь комментарий
31.05.2022 01:10 Ответить
Ні. Це - одна з рис королівства кривих дзеркал: тріпологія в кубі.
показать весь комментарий
31.05.2022 02:06 Ответить
...А можно как-то передавать оружие без вселенского пи#дежа на всех углах?...
а заодно и без вселенского подвывания про зраду
показать весь комментарий
31.05.2022 03:35 Ответить
Вот именно сейчас зрады надо как можно больше, что-бы на демократов все журналюги показывали пальцем и обвиняли их в ссыкливости , а эта публика очень боится за свои рейтинги так что больше зрады в амерессе надо !
показать весь комментарий
31.05.2022 05:12 Ответить
Не понял, вам нужно больше зрады?
показать весь комментарий
31.05.2022 08:38 Ответить
зрада есть
показать весь комментарий
31.05.2022 13:53 Ответить
Ну это вы зря. А где ограничения для орков? Или им все можно???
показать весь комментарий
31.05.2022 01:30 Ответить
Три месяца назад нам ВООБЩЕ НИЧЕГО не обещали. Всему свое время.
показать весь комментарий
31.05.2022 01:31 Ответить
Вот вам, на вскидку, инфа с украинского канала ICTV. Всё, что, в принципе надо знать на данный момент об иностранной военной помощи Украине.
Всё просто, доходчиво и объективно.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWPFSxjAtCU&t=317s

А это видео для затравки:
https://www.youtube.com/watch?v=UzfUg7ahXd0

Как бонус
показать весь комментарий
31.05.2022 01:43 Ответить
Ну коли в нас усі наперебій, а особливо представники влади, починають голосно кудкудакати, що нам ось-ось дадуть чудо-зброю, в мене відразу зароджується великий сумнів, що з того щось вийде.
показать весь комментарий
31.05.2022 02:19 Ответить
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ, А РАКЕТОЧКИ, РАКЕТОЧКИ ПОТОМ !)
показать весь комментарий
31.05.2022 02:29 Ответить
ПУТИН ПЗДЛО ЗАБРЕХАЛСЯ ТВАРЬ ***** !!! ПОЛУЧАЙ ОТВЕТОЧКУ !)
показать весь комментарий
31.05.2022 02:30 Ответить
... таки на каждую "огнемётную Буратину" найдёться Karabas Barabas со стальным членищем
показать весь комментарий
31.05.2022 04:27 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2022 04:51 Ответить
А деякі казали, що ці комплекси вже в Україні. З ними подібна ситуація, як з літаками. Наші територію то випалюють,а надпотужної і далекобійної зброї не дають.
показать весь комментарий
31.05.2022 05:18 Ответить
Але тоді, будь ласка, снарядів в 10 раз більше. Дуже просимо
показать весь комментарий
31.05.2022 05:21 Ответить
70 км дальность, это быть с Рашкой на равных, а не превосходить. Плюс чем дальше от линии фронта тем больше эти системы в безопасности. У кацапов есть РСЗО "Торнадо" и "Смерч" до 120 км дальность стрельбы. Вопрос правда в их количестве на фронте. Но все же....Они тоже стреляют по нашим городам и ВСУ.
показать весь комментарий
31.05.2022 05:22 Ответить
ЗБС. Ковбасу найкраще їсти тонко нарізаною.
показать весь комментарий
31.05.2022 06:03 Ответить
Американцы как бы опять и опять говорят неразумным и тупым деткам, сигареты свои надо иметь, а не стрелять без конца.
показать весь комментарий
31.05.2022 06:50 Ответить
Гитлер бомбил Лондон и Ковентри страшными ракетами...кажись в 1940 году...а может и в 1939-м...не помню...
показать весь комментарий
31.05.2022 07:17 Ответить
Фау-2. Только в конце 1944 начали бить по Лондону.
показать весь комментарий
31.05.2022 08:01 Ответить
Прекрасный у нас главнокомандующий - когда угроза войны, он миллиарды на дороги пускает, а когда война, попрошайничеством занимается......

Раньше закупать надо было, а не рубить бабло на дорогах.
показать весь комментарий
31.05.2022 08:05 Ответить
нужны РСЗО с дальними ракетами и договориться, что б не стрелять вглубь территории рф
показать весь комментарий
31.05.2022 08:41 Ответить
А что по собственным разработкам и модернизациям РСЗО "Ольха"?
Частично или полность производство можно организовать в Польше (работники найдутся на месте или частично можно отправить с Украины), нельзя все время "с протянутой рукой" ждать подачки, нужно думать о БЛИЖАЙШЕМ будущем, 90 дней вполне достаточно чтоб организовать производство на новом месте и получить первую партию продукции!
показать весь комментарий
31.05.2022 09:55 Ответить
Странная логика США. Представим себе, что Украина уже изгнала сухопутную армию путинских террористов со всей своей территории. Что будет делать садист Путин? А вот же ради своего удовольствия продолжит бомбить украинские города, включая Киев, ракетами дальнего действия, если понадобится - и баллистическими, со своей территории, территории Лукашенко и с моря. Не пожалеет и украинский Крым. По американской логике Украине останется только считать руины и погибших.
показать весь комментарий
31.05.2022 15:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 