США розглядають передачу України РСЗВ без далекобійних ракет, - The Washington Post
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За даними The Washington Post, США розглядають можливість передачі Україні універсальних реактивних систем залпового вогню, але без далекобійних ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Видання з посиланням на високопоставленого чиновника пише, що рішення про передачу систем РСЗВ для України ще не прийнято.
"Питання РСЗВ знаходиться на розгляді, але нічого не обговорюється, що стосується можливостей дальнього удару", - зазначив він.
Передбачається, що Вашингтон все-таки передасть універсальні РСЗВ, але з боєприпасами меншої дальності. Тобто, розглядається передача реактивних снарядів, які можуть вражати цілі на відстані до 70 кілометрів. У той же час американські системи здатні бити далекобійними ракетами на 300 кілометрів.
Однак навіть реактивні снаряди меншої дальності більш ніж в два рази перевищують вогневу здатність українських РСЗВ.
Будь ласка, зачекайте...
Мне эта новость тоже не нравится, но даже на 70 км точная артиллерия - это уже неплохо.
Ну не хочется цивилизованным людям проверять, полностью ли сумасшедший карлик или только прикидывается.
Вопрос вообще в другом. Когда украинская армия перейдёт к освобождению оккупированных территорий, понадобится и бронетехника - танки, БТР, а также авиация. У нас это есть в достаточном количестве? Разве это не важнее, чем то, на 70 км бьёт эта фигня или на 300?
9М542 - коректований реактивний снаряд з осколково-фугасною або касетною головною частиною, що відокремлюється, з дальністю стрільби до 120 км.
Иксперди...
****, совок наверное передаётся с молоком матери, и народ застряёт в своём пиетете перед совковыми технологиями еще в двадцатом веке, которого даже не застал в сознательном возрасте. Это советское говно летит куда попало, и годится только для уничтожения мирняка по площадям и минирования в безумных масштабах.
Що я пропоную щодо перемоги? Тількі власне виробництво далекобійних ракет и снарядів. Літаки вже маєте, з них можете знищіти цей клятий міст - якщо побудуєте потужні ракети.
Зрозуміло, для прикриття такого виробницьтва треба закрити над ним небо (або сховати десь глибоко). Ваші літаки палять кацапів, можуть допомогти і в цим питанні.
Не чекайте на магічну зброю від партнерів. Будуйте її самі.
Слава воїнам України!
Якщо перевиришь мої інші коментарі, побачішь там польский прапор.
А могу не пойти.
Это поняли все нормальные государства,которые в НАТО.В одиночку экономика нашей страны оборонку не потянет.
а заодно и без вселенского подвывания про зраду
Всё просто, доходчиво и объективно.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWPFSxjAtCU&t=317s
А это видео для затравки:
https://www.youtube.com/watch?v=UzfUg7ahXd0
Как бонус
Раньше закупать надо было, а не рубить бабло на дорогах.
Частично или полность производство можно организовать в Польше (работники найдутся на месте или частично можно отправить с Украины), нельзя все время "с протянутой рукой" ждать подачки, нужно думать о БЛИЖАЙШЕМ будущем, 90 дней вполне достаточно чтоб организовать производство на новом месте и получить первую партию продукции!