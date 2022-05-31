Україна перебуває на передовій боротьби за свободу і демократію, - Байден

Президент США Джо Байден пов’язав національне свято День пам'яті, що відзначається у Сполучених Штатах у понеділок, із вторгненням Росії в Україну.

Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У цей момент, коли Росія знову веде агресивну війну, аби знищити свободу й демократію, саму культуру і самобутність сусідньої України, так ясно видно все, що поставлено на карту, - свобода ніколи не була вільною, демократія завжди потребувала захисників, - сказав Байден під час виступу на Арлінгтонському національному цвинтарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть дістати до Росії, - Байден

За словами президента, сьогодні, у "вічній боротьбі за демократію і свободу, Україна та її народ перебувають на передовій, борючись за порятунок своєї нації". Водночас, підкреслив він, "їхня боротьба - це частина більш масштабної боротьби, яка об'єднує всіх людей".

Ідеться про боротьбу "між демократією і автократією, між свободою і репресіями, між апетитами та амбіціями тих небагатьох, котрі вічно прагнуть домінувати над життям і свободами багатьох", уточнив Байден. Про боротьбу за основні демократичні принципи, за верховенство закону, вільні й чесні вибори, свободу слова, зібрань, віросповідань, преси – "принципи, які необхідні для вільного суспільства", додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть дістати до Росії, - Байден

Міністр оборони США Ллойд Остін також відзначив "силу громадян і солдатів" демократичної України, які "кинули виклик тиранії, жорстокості та гнобленню".