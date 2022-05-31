Україна перебуває на передовій боротьби за свободу і демократію, - Байден
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Президент США Джо Байден пов’язав національне свято День пам'яті, що відзначається у Сполучених Штатах у понеділок, із вторгненням Росії в Україну.
Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У цей момент, коли Росія знову веде агресивну війну, аби знищити свободу й демократію, саму культуру і самобутність сусідньої України, так ясно видно все, що поставлено на карту, - свобода ніколи не була вільною, демократія завжди потребувала захисників, - сказав Байден під час виступу на Арлінгтонському національному цвинтарі.
За словами президента, сьогодні, у "вічній боротьбі за демократію і свободу, Україна та її народ перебувають на передовій, борючись за порятунок своєї нації". Водночас, підкреслив він, "їхня боротьба - це частина більш масштабної боротьби, яка об'єднує всіх людей".
Ідеться про боротьбу "між демократією і автократією, між свободою і репресіями, між апетитами та амбіціями тих небагатьох, котрі вічно прагнуть домінувати над життям і свободами багатьох", уточнив Байден. Про боротьбу за основні демократичні принципи, за верховенство закону, вільні й чесні вибори, свободу слова, зібрань, віросповідань, преси – "принципи, які необхідні для вільного суспільства", додав він.
Міністр оборони США Ллойд Остін також відзначив "силу громадян і солдатів" демократичної України, які "кинули виклик тиранії, жорстокості та гнобленню".
Будь ласка, зачекайте...
не женіть лошадей!
Анаконда стискує кільця повільно і непомітно для жертви -
на ці американські системи залпового вогню можна ставити будь які ракети і згодом ми їх поставимо
Чекаємо.
так що помовч !!!
And this be our motto: "In God is our trust."
And the star-spangled banner in triumph shall wave
O'er the land of the free and the home of the brave!
Джо, чи ще маєш наснагу довести: це не просто слова, що їм віри не ймуть?
А это - для нее хуже.
рф в этом плане - в капкане... при любом исходе.
Рюський це- смертельна небезпека!!!
І все ?
Україна бореться не лише за існування українського народу. Здається, це зрозуміло абсолютно всім. Бо західні імпотенти доумиротворялися до того, що світ стоїть на порозі ІІІ-ї світової війни (хоч можна говорити, що вона вже йде). І ядерна загроза нікуди не поділася.
Але ви далі базікаєте про =все хороше проти поганого=.
Про те, що Україною х**ло не обмежиться, не розуміє хіба що ідіот.
Ну, а те, яка =масштабна боротьба= ми бачимо. Підібгали хвости і втекли. Тоді повилазили з порадами і пропозиціями.
Щодо санкцій домовитися не можете. Ще інші "борці" взагалі їх не підтримують, правда, лізуть переговори влаштовувати.
Якби ви всі дійсно хотіли миру в Європі і на землі та поставити на місце цього психопата і кончену рашку - ви вже давно б це зробили, а не влаштовували свою гидотну словесну порнографію.
дайте спокій дідові Джо, хай робить те, що може та вміє
припиніть скиглити
або помріть як чоловіки
або підіть за сортир і сами вкоротіть власне нікчемне життя
Не вказуйте іншим, що робити, і вам не скажуть, куди йти
Подбайте про своє життя, щоб не було таким нікчемним, як ваш недолугий коментар.
Сделать...
Кляті сцуки, перерахуйте мільйон доларів на ЗСУ , а потім гавкайте з-за океану.
Ніхто ***** не «сситься», просто частина Європи відпрацьовує грощі кремлівські, а США діє за своїм планом, який поки не передбачає фізичне знищення раські фєдєраські.