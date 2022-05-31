Армия РФ терпит сокрушительные потери из-за отсутствия "профессионализма и модернизации", - американский Институт изучения войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-за значительных потерь младшего состава и отсутствия профессионализма и модернизации русская армия теряет способность управлять личным составом и испытывает моральный упадок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
Военные аналитики ISW отмечают, что рост потерь среди младшего личного состава, вероятно, еще больше усугубит возможности российской армии и приведет к дальнейшему моральному упадку.
Министерство обороны Великобритании заявило 30 мая, что российские войска понесли сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего состава.
Также ведомство сообщило, что российские офицеры батальонов и бригад не отдают приказы с тыла, поскольку вынуждены контролировать действия подчиненных солдат.
Кроме того, Министерство обороны Великобритании отметило, что младшие офицеры отвечают за тактические операции низкого уровня из-за отсутствия профессионализма и модернизации в российской армии, и что растущие потери этих младших офицеров усложнят командование личным составом.
ISW отмечает и "внутреннее инакомыслие в российских военных кругах". При этом институт приводит слова экс-министра обороны так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), обвинившего Кремль в отказе от "идеологической основы" войны в Украине.
"Гиркин пожаловался, что кремлевские чиновники больше не ставят под сомнение легитимность существования Украины, а понятия "денацификация" и "демилитаризация" забыты", – говорится в сообщении института.
"Гиркин обвинил Кремль в политике умиротворения и заявил, что угроза поражения продолжает расти", – отмечает ISW.
Аналитики отмечают, что заявление Гиркина является признаком перемен в военных кругах РФ.
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орда виродків
Но итальянский журналист не растерялся и напомнил Соловьёву о 4 виллах, которые тот почему-то купил именно в «фашистской» Италии.
Правда, у нас тоже 13.5 миллиона тупого быдла поверили ТВ и выбрали ЗЕбанутого шута, который мечтал и кукарекал из каждого утюга, что он мечтает заглянуть в тухес фюреру репоедов и вылизать его.
Выбрали-бы Пороха, ***** не рискнуло-бы напасть на нас.
Ну то таке. Победа по любому будет за Украиной.
(Половина сержантського складу, прапорщиків та офіцерів Радянської армії були українцями та вихідцями з України - хоча українці складали всього п"яту частку від населення СРСР!)
Між іншим - в мої часи "гоблінами" в Радянській армії називали десантників!
Надо будет ***** за такое руководство лаптекопытной ордой грамотой наградить, поместить ее в рамочку и прибить гвоздями на его лысине.
Перше. Україна героїчним спротивом агресії РФ захищає Європу. Якщо Україна не витримає, то на кордонах ЄС з'явиться армія РФ кратно посилена військовою могутністю України, а людський ресурс України РФ не тільки не буде жаліти, а навпаки. Європа великих жертв не витримає.
Друге. Одна дама з правлячої верхівки заявила що з України виїхали близько двох мільйонів молоді і їх потрібно повернути. Вона не сказала, що в Україні будуть проведені реформи і буде робота, рівність всіх перед законом, європейські зарплати і медицина і молодь повернеться. Вона сказала що треба повернути, якщо я вірно зрозумів на мінімальну, а у дами і інших щоб по мільйону
Карма...