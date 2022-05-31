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Армия РФ терпит сокрушительные потери из-за отсутствия "профессионализма и модернизации", - американский Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,ліквідація

Из-за значительных потерь младшего состава и отсутствия профессионализма и модернизации русская армия теряет способность управлять личным составом и испытывает моральный упадок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Военные аналитики ISW отмечают, что рост потерь среди младшего личного состава, вероятно, еще больше усугубит возможности российской армии и приведет к дальнейшему моральному упадку.

Министерство обороны Великобритании заявило 30 мая, что российские войска понесли сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего состава.

Также ведомство сообщило, что российские офицеры батальонов и бригад не отдают приказы с тыла, поскольку вынуждены контролировать действия подчиненных солдат.

Кроме того, Министерство обороны Великобритании отметило, что младшие офицеры отвечают за тактические операции низкого уровня из-за отсутствия профессионализма и модернизации в российской армии, и что растущие потери этих младших офицеров усложнят командование личным составом.

ISW отмечает и "внутреннее инакомыслие в российских военных кругах". При этом институт приводит слова экс-министра обороны так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), обвинившего Кремль в отказе от "идеологической основы" войны в Украине.

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"Гиркин пожаловался, что кремлевские чиновники больше не ставят под сомнение легитимность существования Украины, а понятия "денацификация" и "демилитаризация" забыты", – говорится в сообщении института.

"Гиркин обвинил Кремль в политике умиротворения и заявил, что угроза поражения продолжает расти", – отмечает ISW.

Аналитики отмечают, что заявление Гиркина является признаком перемен в военных кругах РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
«Соловьиный помёт» заявил, что итальянцы - фашисты.

Но итальянский журналист не растерялся и напомнил Соловьёву о 4 виллах, которые тот почему-то купил именно в «фашистской» Италии.
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31.05.2022 06:48
+15
це не армія-орда мародерів і гвалтівників, вбивць дітей і жінок..
орда виродків
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31.05.2022 06:43
+12
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31.05.2022 08:08
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це не армія-орда мародерів і гвалтівників, вбивць дітей і жінок..
орда виродків
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31.05.2022 06:43 Ответить
«Соловьиный помёт» заявил, что итальянцы - фашисты.

Но итальянский журналист не растерялся и напомнил Соловьёву о 4 виллах, которые тот почему-то купил именно в «фашистской» Италии.
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31.05.2022 06:48 Ответить
Ну так це чудово. Чи треба поспівчувати "ванькам"? Дикуни вибрали свою долю.
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31.05.2022 06:51 Ответить
Без коментарів...

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31.05.2022 06:58 Ответить
Вона трішки запізнилася з висновком. Насправді, третя світова вже закінчується)
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31.05.2022 07:13 Ответить
Руссосвины притащили своего «патриарха» Курилу, чтобы «благословил» и «освятил» убийства украинцев; изрисовали свои корыта z-свастикой; позавезли в Украину бурятов и прочие дикие племена, но все равно остались, кем были: недоразвитым народом, претендующим на особый путь и исключительность
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31.05.2022 07:05 Ответить
Так кацапы и остальное быдло, населяющее эту выгребную яму расею и есть "недоразвитым народом, претендующим на особый путь и исключительность". Как еще можно назвать дикарей, которые не знают, что такое унитаз и на 100% верящих ТВ.

Правда, у нас тоже 13.5 миллиона тупого быдла поверили ТВ и выбрали ЗЕбанутого шута, который мечтал и кукарекал из каждого утюга, что он мечтает заглянуть в тухес фюреру репоедов и вылизать его.

Выбрали-бы Пороха, ***** не рискнуло-бы напасть на нас.
Ну то таке. Победа по любому будет за Украиной.
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31.05.2022 07:29 Ответить
В 2008 році був на зустрічі однокурсників І мій колишній одногрупник, що служив у кадрах ЗС РФ, сказав, добре випивши: "С уходом "хахлов" российская армия много потеряла и деградировала в интелектуальном и профессиональном плане!"
(Половина сержантського складу, прапорщиків та офіцерів Радянської армії були українцями та вихідцями з України - хоча українці складали всього п"яту частку від населення СРСР!)
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31.05.2022 07:05 Ответить
Слова «модернізація «, «професіоналізм» орки розуміють посвоєму. Навіть страшно подумати…
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31.05.2022 07:09 Ответить
"Гоблины, надо сказать, жестокие, злобные и скверные существа. Они не умеют делать красивых вещей, но зато отлично делают все злодейское. Они не хуже гномов, исключая наиболее искусных, умеют рыть туннели и разрабатывать рудники, когда захотят, но сами они всегда грязные и неопрятные. Молоты, топоры, мечи, кинжалы, мотыги, клещи и орудия пытки - все это они прекрасно делают сами или заставляют делать других. Другие это пленники, рабы, которые работают на них, пока не умрут от недостатка воздуха и света. Не исключено, что именно гоблины изобрели некоторые машины, которые доставляют неприятности человечеству, особенно те, которые предназначаются для уничтожения большого числа людей за один раз. Механизмы, моторы и взрывы всегда занимали и восхищали гоблинов". (Толкиен "Хоббит")
Між іншим - в мої часи "гоблінами" в Радянській армії називали десантників!
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31.05.2022 08:39 Ответить
...російська армія втрачає здатність керувати особовим складом і зазнає морального занепаду...
Надо будет ***** за такое руководство лаптекопытной ордой грамотой наградить, поместить ее в рамочку и прибить гвоздями на его лысине.
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31.05.2022 07:18 Ответить
Зроблю два зауваження.
Перше. Україна героїчним спротивом агресії РФ захищає Європу. Якщо Україна не витримає, то на кордонах ЄС з'явиться армія РФ кратно посилена військовою могутністю України, а людський ресурс України РФ не тільки не буде жаліти, а навпаки. Європа великих жертв не витримає.
Друге. Одна дама з правлячої верхівки заявила що з України виїхали близько двох мільйонів молоді і їх потрібно повернути. Вона не сказала, що в Україні будуть проведені реформи і буде робота, рівність всіх перед законом, європейські зарплати і медицина і молодь повернеться. Вона сказала що треба повернути, якщо я вірно зрозумів на мінімальну, а у дами і інших щоб по мільйону
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31.05.2022 07:25 Ответить
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31.05.2022 08:08 Ответить
Cсср сдох от дебилизма...рабZeя сдохне от повальной Шизофрении КГБшного полудурка...
Карма...
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31.05.2022 08:26 Ответить
Как эта "аналитика" от ISW коррелирует с тем, что сейчас происходит на Донбассе?
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31.05.2022 08:38 Ответить
Никаких "сокрушительных" потерь, это такой стиль. Дохнуть, страдать и гордиться, дохнуть, страдать и гордиться... В этом "великая" историческая миссия РО卐卐ИИ.
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31.05.2022 08:54 Ответить
 
 