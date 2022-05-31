Армія РФ зазнає нищівних втрат через відсутність "професіоналізму та модернізації", - американський Інститут вивчення війни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через значні втрати молодшого складу і відсутність професіоналізму та модернізації російська армія втрачає здатність керувати особовим складом і зазнає морального занепаду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.
Військові аналітики ISW зазначають, що зростання втрат серед молодшого особового складу, ймовірно, ще більше погіршить можливості російської армії та призведе до подальшого морального занепаду.
Міністерство оборони Великої Британії заявило 30 травня, що російські війська зазнали нищівних втрат серед офіцерів середнього та молодшого складу.
Також відомство повідомило, що російські офіцери батальйонів і бригад не віддають наказів з тилу, оскільки змушені контролювати дії підпорядкованих солдатів.
Крім того, Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що молодші офіцери відповідають за тактичні операції низького рівня через відсутність професіоналізму та модернізації в російській армії, і що втрати цих молодших офіцерів, які зростають, ускладнять командування особовим складом.
ISW відзначає і "внутрішнє інакомислення в російських військових колах". При цьому інститут наводить слова ексміністра оборони так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який звинуватив Кремль у відмові від "ідеологічної основи" війни в Україні.
"Гіркін поскаржився, що кремлівські чиновники більше не ставлять під сумнів легітимність існування України, а поняття "денацифікація" та "демілітаризація" забуті", – ідеться в повідомленні інституту.
"Гіркін звинуватив Кремль у політиці умиротворення і заявив, що загроза поразки продовжує зростати", – зазначає ISW.
Аналітики зауважують, що заява Гіркіна є ознакою змін у військових колах РФ.
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орда виродків
Но итальянский журналист не растерялся и напомнил Соловьёву о 4 виллах, которые тот почему-то купил именно в «фашистской» Италии.
Правда, у нас тоже 13.5 миллиона тупого быдла поверили ТВ и выбрали ЗЕбанутого шута, который мечтал и кукарекал из каждого утюга, что он мечтает заглянуть в тухес фюреру репоедов и вылизать его.
Выбрали-бы Пороха, ***** не рискнуло-бы напасть на нас.
Ну то таке. Победа по любому будет за Украиной.
(Половина сержантського складу, прапорщиків та офіцерів Радянської армії були українцями та вихідцями з України - хоча українці складали всього п"яту частку від населення СРСР!)
Між іншим - в мої часи "гоблінами" в Радянській армії називали десантників!
Надо будет ***** за такое руководство лаптекопытной ордой грамотой наградить, поместить ее в рамочку и прибить гвоздями на его лысине.
Перше. Україна героїчним спротивом агресії РФ захищає Європу. Якщо Україна не витримає, то на кордонах ЄС з'явиться армія РФ кратно посилена військовою могутністю України, а людський ресурс України РФ не тільки не буде жаліти, а навпаки. Європа великих жертв не витримає.
Друге. Одна дама з правлячої верхівки заявила що з України виїхали близько двох мільйонів молоді і їх потрібно повернути. Вона не сказала, що в Україні будуть проведені реформи і буде робота, рівність всіх перед законом, європейські зарплати і медицина і молодь повернеться. Вона сказала що треба повернути, якщо я вірно зрозумів на мінімальну, а у дами і інших щоб по мільйону
Карма...