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Армія РФ зазнає нищівних втрат через відсутність "професіоналізму та модернізації", - американський Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,ліквідація

Через значні втрати молодшого складу і відсутність професіоналізму та модернізації російська армія втрачає здатність керувати особовим складом і зазнає морального занепаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Військові аналітики ISW зазначають, що зростання втрат серед молодшого особового складу, ймовірно, ще більше погіршить можливості російської армії та призведе до подальшого морального занепаду.

Міністерство оборони Великої Британії заявило 30 травня, що російські війська зазнали нищівних втрат серед офіцерів середнього та молодшого складу.

Також відомство повідомило, що російські офіцери батальйонів і бригад не віддають наказів з тилу, оскільки змушені контролювати дії підпорядкованих солдатів.

Крім того, Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що молодші офіцери відповідають за тактичні операції низького рівня через відсутність професіоналізму та модернізації в російській армії, і що втрати цих молодших офіцерів, які зростають, ускладнять командування особовим складом.

ISW відзначає і "внутрішнє інакомислення в російських військових колах". При цьому інститут наводить слова ексміністра оборони так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який звинуватив Кремль у відмові від "ідеологічної основи" війни в Україні.

"Гіркін поскаржився, що кремлівські чиновники більше не ставлять під сумнів легітимність існування України, а поняття "денацифікація" та "демілітаризація" забуті", – ідеться в повідомленні інституту.

"Гіркін звинуватив Кремль у політиці умиротворення і заявив, що загроза поразки продовжує зростати", – зазначає ISW.

Аналітики зауважують, що заява Гіркіна є ознакою змін у військових колах РФ.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 350 осіб, 207 літаків, 174 гелікоптери, 1349 танків та 3282 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
«Соловьиный помёт» заявил, что итальянцы - фашисты.

Но итальянский журналист не растерялся и напомнил Соловьёву о 4 виллах, которые тот почему-то купил именно в «фашистской» Италии.
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31.05.2022 06:48
+15
це не армія-орда мародерів і гвалтівників, вбивць дітей і жінок..
орда виродків
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31.05.2022 06:43
+12
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31.05.2022 08:08
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це не армія-орда мародерів і гвалтівників, вбивць дітей і жінок..
орда виродків
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31.05.2022 06:43 Відповісти
«Соловьиный помёт» заявил, что итальянцы - фашисты.

Но итальянский журналист не растерялся и напомнил Соловьёву о 4 виллах, которые тот почему-то купил именно в «фашистской» Италии.
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31.05.2022 06:48 Відповісти
Ну так це чудово. Чи треба поспівчувати "ванькам"? Дикуни вибрали свою долю.
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31.05.2022 06:51 Відповісти
Без коментарів...

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31.05.2022 06:58 Відповісти
Вона трішки запізнилася з висновком. Насправді, третя світова вже закінчується)
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31.05.2022 07:13 Відповісти
Руссосвины притащили своего «патриарха» Курилу, чтобы «благословил» и «освятил» убийства украинцев; изрисовали свои корыта z-свастикой; позавезли в Украину бурятов и прочие дикие племена, но все равно остались, кем были: недоразвитым народом, претендующим на особый путь и исключительность
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31.05.2022 07:05 Відповісти
Так кацапы и остальное быдло, населяющее эту выгребную яму расею и есть "недоразвитым народом, претендующим на особый путь и исключительность". Как еще можно назвать дикарей, которые не знают, что такое унитаз и на 100% верящих ТВ.

Правда, у нас тоже 13.5 миллиона тупого быдла поверили ТВ и выбрали ЗЕбанутого шута, который мечтал и кукарекал из каждого утюга, что он мечтает заглянуть в тухес фюреру репоедов и вылизать его.

Выбрали-бы Пороха, ***** не рискнуло-бы напасть на нас.
Ну то таке. Победа по любому будет за Украиной.
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31.05.2022 07:29 Відповісти
В 2008 році був на зустрічі однокурсників І мій колишній одногрупник, що служив у кадрах ЗС РФ, сказав, добре випивши: "С уходом "хахлов" российская армия много потеряла и деградировала в интелектуальном и профессиональном плане!"
(Половина сержантського складу, прапорщиків та офіцерів Радянської армії були українцями та вихідцями з України - хоча українці складали всього п"яту частку від населення СРСР!)
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31.05.2022 07:05 Відповісти
Слова «модернізація «, «професіоналізм» орки розуміють посвоєму. Навіть страшно подумати…
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31.05.2022 07:09 Відповісти
"Гоблины, надо сказать, жестокие, злобные и скверные существа. Они не умеют делать красивых вещей, но зато отлично делают все злодейское. Они не хуже гномов, исключая наиболее искусных, умеют рыть туннели и разрабатывать рудники, когда захотят, но сами они всегда грязные и неопрятные. Молоты, топоры, мечи, кинжалы, мотыги, клещи и орудия пытки - все это они прекрасно делают сами или заставляют делать других. Другие это пленники, рабы, которые работают на них, пока не умрут от недостатка воздуха и света. Не исключено, что именно гоблины изобрели некоторые машины, которые доставляют неприятности человечеству, особенно те, которые предназначаются для уничтожения большого числа людей за один раз. Механизмы, моторы и взрывы всегда занимали и восхищали гоблинов". (Толкиен "Хоббит")
Між іншим - в мої часи "гоблінами" в Радянській армії називали десантників!
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31.05.2022 08:39 Відповісти
...російська армія втрачає здатність керувати особовим складом і зазнає морального занепаду...
Надо будет ***** за такое руководство лаптекопытной ордой грамотой наградить, поместить ее в рамочку и прибить гвоздями на его лысине.
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31.05.2022 07:18 Відповісти
Зроблю два зауваження.
Перше. Україна героїчним спротивом агресії РФ захищає Європу. Якщо Україна не витримає, то на кордонах ЄС з'явиться армія РФ кратно посилена військовою могутністю України, а людський ресурс України РФ не тільки не буде жаліти, а навпаки. Європа великих жертв не витримає.
Друге. Одна дама з правлячої верхівки заявила що з України виїхали близько двох мільйонів молоді і їх потрібно повернути. Вона не сказала, що в Україні будуть проведені реформи і буде робота, рівність всіх перед законом, європейські зарплати і медицина і молодь повернеться. Вона сказала що треба повернути, якщо я вірно зрозумів на мінімальну, а у дами і інших щоб по мільйону
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31.05.2022 07:25 Відповісти
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31.05.2022 08:08 Відповісти
Cсср сдох от дебилизма...рабZeя сдохне от повальной Шизофрении КГБшного полудурка...
Карма...
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31.05.2022 08:26 Відповісти
Как эта "аналитика" от ISW коррелирует с тем, что сейчас происходит на Донбассе?
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31.05.2022 08:38 Відповісти
Никаких "сокрушительных" потерь, это такой стиль. Дохнуть, страдать и гордиться, дохнуть, страдать и гордиться... В этом "великая" историческая миссия РО卐卐ИИ.
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31.05.2022 08:54 Відповісти
 
 