На 31 мая назначен один дополнительный эвакуационный поезд, - "Укрзализныця"
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"Укрзализныця" обнародовала график дополнительного эвакуационного поезда на вторник, 31 мая. Компания назначила сегодня один рейс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзалізницю".
Эвакуационный поезд на 31 мая:
16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов
В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому украинцам следует проверять информацию на сайте компании.
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