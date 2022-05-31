На 31 мая назначен один дополнительный эвакуационный поезд, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" обнародовала график дополнительного эвакуационного поезда на вторник, 31 мая. Компания назначила сегодня один рейс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзалізницю".

Эвакуационный поезд на 31 мая:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому украинцам следует проверять информацию на сайте компании.

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