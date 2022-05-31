На 31 травня призначено один додатковий евакуаційний поїзд, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" оприлюднила графік додаткового евакуаційного поїзда на вівторок, 31 травня. Компанія призначила на сьогодні один рейс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 31 травня:

16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому українцям слід перевіряти інформацію на сайті компанії.

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