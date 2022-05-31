УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9401 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
977 0
війна (56290) Укрзалізниця (2038) евакуація (1925)

На 31 травня призначено один додатковий евакуаційний поїзд, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

укрзалізниця

"Укрзалізниця" оприлюднила графік додаткового евакуаційного поїзда на вівторок, 31 травня. Компанія призначила на сьогодні один рейс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 31 травня:

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому українцям слід перевіряти інформацію на сайті компанії.

Також читайте: Близько 400 автівок у Василівці чекають проїзду до Запоріжжя, жінки та діти ночують під обстрілами

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 