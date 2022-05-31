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Украина ежедневно получает почти 4500 тонн гуманитарной помощи из-за границы, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

допомога,естонія

Украина ежедневно получает почти 4500 тонн гуманитарной помощи из-за границы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советницы заместителя главы Офиса Президента Украины Елены Симоненко в эфире телемарафона.

"Гуманитарная помощь, которая поступает в Украину из-за границы, уменьшилась на 10-15%. Если мы раньше получали 5-6 тысяч тонн гуманитарной помощи ежедневно, то сейчас - это 4-4,5 тысячи тонн помощи в сутки", - отметила Симоненко.

Она также заявила, что разоблачаются случаи злоупотребления гуманитарной помощью.

"Общественная организация получает помощь – матрасы, одеяла, транспортное средство. То есть сначала указано то, что действительно похоже на гуманитарную помощь, а дальше указаны автомобили. Бывает и легковые, и грузовые, а иногда даже мотоциклы. Но, понятно, что мотоциклы точно не направляются в ВСУ", - объяснила советница заместителя главы ОП.

Симоненко также заявила, что лучше всего, когда получатель гуманитарной помощи – это областные военные администрации, военные городские администрации или органы местного самоуправления, поскольку в случае чего с них потом можно будет спросить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон обещает "удвоить усилия" в предоставлении гуманитарной помощи Украине
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Топ комментарии
+11
скоро - во всех "эпицентрах" страны!
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31.05.2022 08:14
+9
ОП не казав,куди та гуманітарка зникає,й кого вже заарештовано за розкрадання ?
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31.05.2022 08:15
+7
Тільки у одному Запоріжжі вкрали 220 ж/д вагонів з гуманітаркою, 220ж/д вагонів! За гуманітарку у нас відповідає єрмак. У мене все.
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31.05.2022 08:18
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ЩИРА ДЯКА НАТО...
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31.05.2022 08:06 Ответить
Мені не подобається, що все так непрозоро. Хай детальніше розповідає, хай звітує. і про розподіл, і про викриті зловживання.
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31.05.2022 08:12 Ответить
Это не правильный заголовок . Вот правильный : Україна щодня отримує майже 4500 тонн гуманітарної допомоги з-за кордону, - ОП ее пиз...ит , не стесняясь .
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31.05.2022 09:29 Ответить
скоро - во всех "эпицентрах" страны!
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31.05.2022 08:14 Ответить
ОП не казав,куди та гуманітарка зникає,й кого вже заарештовано за розкрадання ?
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31.05.2022 08:15 Ответить
А у Дніпрі, забитому біженцями, ...повертають платне паркування у середмісті (18 грн год.). Дуже приємний сюрприз для тисяч і так знедолених переселенців на автівках. Та і у місцевих з роботою - піз..ц!
І все з причини ...збільшення кількості авто у центрі?! Коли уже Ф і К нажруться?
Знову з'явиться ціла армія паркувальників з планшетиками, здоровенних биків, яким місце у ТРО чи ВСУ...
"Это не наши..."
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31.05.2022 08:16 Ответить
Тільки у одному Запоріжжі вкрали 220 ж/д вагонів з гуманітаркою, 220ж/д вагонів! За гуманітарку у нас відповідає єрмак. У мене все.
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31.05.2022 08:18 Ответить
У 2014 коли волонтери збирали гроші для армії, то з усіх помийок вой стояв що армія гола боса і не накорилена а влада нічого не робить

Зараз же йдуть сотні тон гуманітарки, волонтери також купляють броніки, каски, оюувку та снарядження. Але тихо всі всім задоволені.
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31.05.2022 08:25 Ответить
Бо самі цю владу і обрали, тому все до дзеркала проговорюють тихенько
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31.05.2022 08:41 Ответить
"радниці заступника голови Офісу Президента України"-що це за посада?Що за цирк?
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31.05.2022 08:31 Ответить
Для президента така посада вигідна, якщо шо - це не я, це вона. Бо найвеличніший не може бути винним.
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31.05.2022 08:43 Ответить
Только что в АТБ видел немецкий стиральный порошок по 400 г. Такого у нас никогда не было. Ни цены, ни перевода на пачке. СтоИт и стоИт. Явно гуманитарка.
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31.05.2022 10:48 Ответить
То-то смотрю, Юзик с каждым днем все ширше и ширше😂
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31.05.2022 11:02 Ответить
чи вся вона контролюється і ефективно використовується,
якісь би звіти написали
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31.05.2022 13:25 Ответить
очень хорошо. зрады нет.
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01.06.2022 04:43 Ответить
 
 