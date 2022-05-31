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Шольца призывают к скорейшей поставке БМП Marder Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

marder

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн из Свободной демократической партии призвала федеральное правительство как можно быстрее доставить 50 боевых машин пехоты Marder в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Политик также призвала к прозрачному общению немецких служб с Украиной по соображениям безопасности после доставки, а также созданию должности специального координатора по поставке оружия.

Штрак-Циммерманн настаивает, что это должно произойти немедленно или перед парламентскими летними каникулами в июле.

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Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцелярия Олафа Шольца уже несколько недель блокирует доставку БМП Marder из промышленных запасов. Кроме того, согласно внутреннему отчету, у Бундесвера остались 32 машины, которые можно было бы поставить.

Представитель свободных демократов Александр Граф Ламбсдорф также поддержал требование поставки Marder.

"Это была бы первая западная боевая бронированная машина на Донбассе, но украинские вооруженные силы должны иметь возможность безопасно перевозить своих солдат. Это то, чего достигает Marder – и ее боевая мощь значительно ниже, чем у Gepard, поставки которых уже были утверждены федеральным правительством", – заявил он.

Федеральный Совет безопасности Германии больше месяца блокирует экспорт в Украину 100 боевых машин пехоты Marder, запрос на поставки которых подала компания-производитель Rheinmetall.

Bild также сообщил, что у Бундесвера есть свободная бронетехника, в том числе БМП Marder, которую, впрочем, не предоставляют Украине.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Шольц зараз знову: "я підтримую Україну всім серцем! Зброя - папiзже."
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31.05.2022 10:34
+8
Крісло під чортіШольцом хитається останнім часом, сподіваюсь, що наступним канцлером стане пані Бербок, вона послідовна у своїй підтримці України і не налаштована на кооперацію з рашкою.
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31.05.2022 10:40
+6
Гідний послідовник меркель...
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31.05.2022 10:31
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kakoi ta cirk na drote
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31.05.2022 10:28 Ответить
Гідний послідовник меркель...
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31.05.2022 10:31 Ответить
Шольц зараз знову: "я підтримую Україну всім серцем! Зброя - папiзже."
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31.05.2022 10:34 Ответить
"Це була б перша західна бойова броньована машина на Донбасі...
- Перша буде Piranha-2 від Литви!
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31.05.2022 10:38 Ответить
а америкосы которые уже давно катаются (в исполнении разных стран и оригиналы)?
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31.05.2022 10:43 Ответить
Крісло під чортіШольцом хитається останнім часом, сподіваюсь, що наступним канцлером стане пані Бербок, вона послідовна у своїй підтримці України і не налаштована на кооперацію з рашкою.
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31.05.2022 10:40 Ответить
Сильно вони прошені, ті німці. Мабуть було б краще організувати трастовий фонд для закупівлі озброєння. Тоді ті, хто "соромиться" давати зброю, можуть дати гроші. А де фонд придбає, то неважливо, аби тільки були поставки у ЗСУ в потрібній номенклатурі.
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31.05.2022 10:44 Ответить
Этой техники - 50 лет. А просто- саботаж.
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31.05.2022 10:45 Ответить
БМП-1,не моложе..
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31.05.2022 17:20 Ответить
Да он сразу скажет - " ДА ! Мы начинаем поставки техники уже сейчас ! " Но через два часа выскочит очередной "мадьяр" и скажет , что на технике закручены гайки " мадьярского происхождения " и они против поставок своей продукции ...
А потом Шольц , "такой расстроенный" - " Я сделал все что мог !..."
И эта история еще на 3 месяца .
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31.05.2022 11:42 Ответить
Цей шольц в молодості бігав з червоним прапором та боровся з імперіалізмом . Ці політичні повії такі, як він, стара шльондра Меркель та шредер служили і служать ***** за гроші та за компромат, що на них має *****. Тому-нх їх. Нічого цей смердючий шольц не дасть.
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31.05.2022 12:21 Ответить
німецька корумпована мерзота
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31.05.2022 12:33 Ответить
Мало этим фашистам дали в 1945 году!! что они стали забывать!! на первом месте у них бабло
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31.05.2022 12:59 Ответить
це ж любімих німцями москалів будуть мочити,
х!йло образиться на шольца
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31.05.2022 13:18 Ответить
 
 