Шольца закликають до якнайшвидшої поставки БМП Marder Україні
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Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з Вільної демократичної партії закликала федеральний уряд якнайшвидше доставити 50 бойових машин піхоти Marder в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Зокрема, вона закликала до прозорого спілкування німецьких служб з Україною з міркувань безпеки після доставки, а також до створення посади спеціального координатора з постачання зброї.
Штрак-Ціммерманн наполягає, що це має відбутися негайно або ж перед парламентськими літніми канікулами у липні.
Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що канцелярія Олафа Шольца вже кілька тижнів блокує доставку БМП Marder із промислових запасів. Крім того, згідно з внутрішнім звітом, у Бундесверу залишилися 32 машини, які можна було б поставити.
Представник вільних демократів Александр Граф Ламбсдорф також підтримав вимогу поставки Marder.
"Це була б перша західна бойова броньована машина на Донбасі, але українські збройні сили повинні мати можливість безпечно перевозити своїх солдатів. Це те, чого досягає Marder – і її бойова міць значно нижча, ніж у Gepard, постачання якого вже було ухвалене федеральним урядом", – заявив він.
Bild також повідомив, що Бундесвер має вільну бронетехніку, в тому числі БМП Marder, яку, втім, не надає Україні.
Будь ласка, зачекайте...
- Перша буде Piranha-2 від Литви!
А потом Шольц , "такой расстроенный" - " Я сделал все что мог !..."
И эта история еще на 3 месяца .
х!йло образиться на шольца