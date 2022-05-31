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Шольца закликають до якнайшвидшої поставки БМП Marder Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

marder

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з Вільної демократичної партії закликала федеральний уряд якнайшвидше доставити 50 бойових машин піхоти Marder в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Зокрема, вона закликала до прозорого спілкування німецьких служб з Україною з міркувань безпеки після доставки, а також до створення посади спеціального координатора з постачання зброї.

Штрак-Ціммерманн наполягає, що це має відбутися негайно або ж перед парламентськими літніми канікулами у липні.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що канцелярія Олафа Шольца вже кілька тижнів блокує доставку БМП Marder із промислових запасів. Крім того, згідно з внутрішнім звітом, у Бундесверу залишилися 32 машини, які можна було б поставити.

Представник вільних демократів Александр Граф Ламбсдорф також підтримав вимогу поставки Marder.

"Це була б перша західна бойова броньована машина на Донбасі, але українські збройні сили повинні мати можливість безпечно перевозити своїх солдатів. Це те, чого досягає Marder – і її бойова міць значно нижча, ніж у Gepard, постачання якого вже було ухвалене федеральним урядом", – заявив він.

Bild також повідомив, що Бундесвер має вільну бронетехніку, в тому числі БМП Marder, яку, втім, не надає Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти Росії залежатимуть від позиції України за умовами миру, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Шольц зараз знову: "я підтримую Україну всім серцем! Зброя - папiзже."
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31.05.2022 10:34
+8
Крісло під чортіШольцом хитається останнім часом, сподіваюсь, що наступним канцлером стане пані Бербок, вона послідовна у своїй підтримці України і не налаштована на кооперацію з рашкою.
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31.05.2022 10:40
+6
Гідний послідовник меркель...
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31.05.2022 10:31
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kakoi ta cirk na drote
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31.05.2022 10:28 Відповісти
Гідний послідовник меркель...
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31.05.2022 10:31 Відповісти
Шольц зараз знову: "я підтримую Україну всім серцем! Зброя - папiзже."
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31.05.2022 10:34 Відповісти
"Це була б перша західна бойова броньована машина на Донбасі...
- Перша буде Piranha-2 від Литви!
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31.05.2022 10:38 Відповісти
а америкосы которые уже давно катаются (в исполнении разных стран и оригиналы)?
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31.05.2022 10:43 Відповісти
Крісло під чортіШольцом хитається останнім часом, сподіваюсь, що наступним канцлером стане пані Бербок, вона послідовна у своїй підтримці України і не налаштована на кооперацію з рашкою.
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31.05.2022 10:40 Відповісти
Сильно вони прошені, ті німці. Мабуть було б краще організувати трастовий фонд для закупівлі озброєння. Тоді ті, хто "соромиться" давати зброю, можуть дати гроші. А де фонд придбає, то неважливо, аби тільки були поставки у ЗСУ в потрібній номенклатурі.
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31.05.2022 10:44 Відповісти
Этой техники - 50 лет. А просто- саботаж.
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31.05.2022 10:45 Відповісти
БМП-1,не моложе..
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31.05.2022 17:20 Відповісти
Да он сразу скажет - " ДА ! Мы начинаем поставки техники уже сейчас ! " Но через два часа выскочит очередной "мадьяр" и скажет , что на технике закручены гайки " мадьярского происхождения " и они против поставок своей продукции ...
А потом Шольц , "такой расстроенный" - " Я сделал все что мог !..."
И эта история еще на 3 месяца .
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31.05.2022 11:42 Відповісти
Цей шольц в молодості бігав з червоним прапором та боровся з імперіалізмом . Ці політичні повії такі, як він, стара шльондра Меркель та шредер служили і служать ***** за гроші та за компромат, що на них має *****. Тому-нх їх. Нічого цей смердючий шольц не дасть.
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31.05.2022 12:21 Відповісти
німецька корумпована мерзота
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31.05.2022 12:33 Відповісти
Мало этим фашистам дали в 1945 году!! что они стали забывать!! на первом месте у них бабло
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31.05.2022 12:59 Відповісти
це ж любімих німцями москалів будуть мочити,
х!йло образиться на шольца
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31.05.2022 13:18 Відповісти
 
 