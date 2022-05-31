Санкції проти Росії залежатимуть від позиції України за умовами миру, - Шольц
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Україна сама має вирішити, які умови миру з Росією вона прийме - саме від цих домовленостей, а не від нав'язаних ззовні умов, залежатиме подальший санкційний режим. Таку позицію висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ARD.
При цьому він знову підкреслив, що це не має бути "нав'язаний мир". За словами Шольца, "цілі, які Росія ставить перед собою, будуть недосяжні".
"Абсолютно ясно, що тільки угода, яку Україна сама вважатиме правильною, може привести до того, що масивні обмеження економічної стійкості Росії, пов'язані з санкціями, коли-небудь закінчаться", - сказав він.
Топ коментарі
+44 Rulya Kosh
показати весь коментар31.05.2022 01:03
+32 Y.M. Z.
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+25 Олександр Карін
показати весь коментар31.05.2022 01:12
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Будь ласка, зачекайте...
Нагадайте мені, що там з Альфа-банком і Одеськім нафтопереробним Лукойлом?
Вони вже Українські?
А значить, що можна почати знімати санкції, цього так хочуть деякі європолітики
ЗГИНЬ НЕЧИСТЕ....
"Якщо план Путіна полягає в тому, щоб «просто завоювати територію, а потім сподіватися, що коли зброя в якийсь момент замовкне, що він зможе володіти всім, то це помилкова надія», - сказав Шольц. У переговорах з Путіним він теж говорить те саме, що говорить публічно. «І знову і знову мій меседж дуже і дуже чіткий: цілі, які ставить перед собою Росія, не будуть досяжні». Ідея продиктованого Росією миру проти України не спрацює. Лише угода, яку сама Україна вважає правильною, може призвести до припинення санкцій у якийсь момент."
Погодьтеся це, має трохи інший смисл.
Как-то хитро он закрутил в этой фразе. В смысле того, что пониматься она может двояко.
Но основной посыл ясен - мы устали, и со снятием санкций пора уже что-то решать.
Т.е., как сочтёт наш Главный(или Ермак), так и начнём праздновать победу.
Вот где "собака" зарыта! Где поставит подпись, там и шашлыки будем кушать.
80% наших граждан за границей не вернуться назад, там нужны работящие руки и платят честно.
Ну убитых, понятно, достойно перезахороним. Кто остался? те кто под окупацией, так они там и останутся. Всё, развалины и бездомные собаки воют. Вот разве что воины вернутся...
Украина ничего не обязана подписывать - так как ни на кого не нападала
это ООН обязано востановить территориальную целостность страны любыми способами