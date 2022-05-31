Санкції проти Росії залежатимуть від позиції України за умовами миру, - Шольц

Україна сама має вирішити, які умови миру з Росією вона прийме - саме від цих домовленостей, а не від нав'язаних ззовні умов, залежатиме подальший санкційний режим. Таку позицію висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ARD.

При цьому він знову підкреслив, що це не має бути "нав'язаний мир". За словами Шольца, "цілі, які Росія ставить перед собою, будуть недосяжні".

"Абсолютно ясно, що тільки угода, яку Україна сама вважатиме правильною, може привести до того, що масивні обмеження економічної стійкості Росії, пов'язані з санкціями, коли-небудь закінчаться", - сказав він.

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