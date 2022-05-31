Страны ЕС должны координировать вопросы обороны, - Боррель

Из событий вокруг российской агрессии против Украины Европейский Союз сделал вывод о необходимости устранения недостатков в собственной системе безопасности и обороны, а также более тесной координации в этой сфере, которая относится к исключительной компетенции каждой из стран.

Об этом сегодня в Брюсселе перед началом второго дня работы специального заседания Европейского Совета заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы будем говорить об обороне, о том, как повысить оборонительную способность Европейского Союза и его стран. Как известно, оборона входит в компетенцию стран-членов, и страны-члены создали Европейское оборонное агентство, чтобы проводить обзор результатов. Понятно, что мы должны делать больше, но мы должны все это вместе делать", - сказал Жозеп Боррель.

Он отметил: даже если каждая из стран увеличит свои оборонные расходы и дополнит их на "икс" процентов по сравнению с существующим уровнем, это будет расточительностью денег, поскольку не скорректирует существующие сложности и дублирования и не устранит недостатки, которые существуют в сфере Европейской обороны.

"Да, мы должны увеличить наши военные расходы, но делать это следует скоординированным путем. Это не будет просто, потому что армия и военные способности являются основой для любого суверенного государства, поэтому попытка объединить усилия по развитию армии потребует хороших политических навыков", - подчеркнул Высокий представитель ЕС.

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Он напомнил, что совместно с Европейским оборонным агентством и Европейской Комиссией представил на рассмотрение лидеров стран ЕС доклад относительно уязвимости европейской обороны. Цель состоит в том, чтобы объединить усилия стран-членов в устранении слабых мест в военном строительстве и в оборонной промышленности, чтобы укрепить позиции ЕС в мире, в том числе - в военном измерении.

"То, что мы усвоили из войны в Украине – это то, что недостаточно вести торговлю, иметь верховенство права, недостаточно быть мощной гражданской силой. Нам необходимо также быть военной силой", – подчеркнул Жозеп Боррель.