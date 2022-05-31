Країни ЄС мають координувати питання оборони, – Боррель
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Із подій навколо російської агресії проти України Європейський Союзу виніс висновок щодо необхідності усунення недоліків у власній системі безпеки й оборони, а також тіснішої координації у цій сфері, яка належить до виключної компетенції кожної з країн.
Про це сьогодні у Брюсселі перед початком другого дня роботи спеціального засідання Європейської Ради заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні ми будемо говорити про оборону, про те, як підвищити оборонну спроможність Європейського Союзу та його країн. Як відомо, оборона належить до компетенції країн-членів, і країни-члени створили Європейське оборонне агентство, щоб проводити огляд результатів. Зрозуміло, що ми маємо робити більше, але ми маємо робити все це разом", - сказав Боррель.
Він зауважив: навіть якщо кожна з країн збільшить свої оборонні витрати та доповнить їх на "ікс" відсотків у порівнянні із існуючим рівнем, це буде марнотратством грошей, оскільки не скорегує існуючі складнощі та дублювання, та не усуне недоліків, які існують в сфері Європейської оборони.
"Так, ми маємо збільшити наші військові витрати, але робити це варто скоординованим шляхом. Це не буде просто, тому що армія та військові спроможності є основою для будь-якої суверенної держави, тож спроба поєднати зусилля з розвитку армії потребуватиме добрих політичних навичок", - наголосив Високий представник ЄС.
Він нагадав, що спільно з Європейським оборонним агентством та Європейською Комісією представив на розгляд лідерів країн ЄС доповідь щодо вразливостей європейської оборони. Метою є поєднати зусилля країн-членів в усуненні слабких місць у військовому будівництві та в оборонній промисловості, щоб зміцнити позиції ЄС у світі, в тому числі, - у військовому вимірі.
"Те, що ми вивчили з війни в Україні - це те, що недостатньо вести торгівлю, мати верховенство права, не достатньо бути потужною цивільною силою. Нам необхідно також бути військовою силою", - підкреслив Боррель.
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31.05.2022
До 2014 года отношение к России в Украине было неоднозначным. После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе - стало гораздо более негативным. С 24 февраля 2022 года все, что связано с РФ, включая русский язык, русскую литературу, русскую музыку и прочее "русское", у украинских лидеров мнений вызывает почти единодушную ненависть.
Нужно сделать одну важную оговорку: "русский" в данном тексте означает не столько этническую принадлежность, сколько гражданство, здесь это слово почти синонимично слову "россиянин". В украинском языке двум этим понятиям соответствует одно: "російський", это - и российский, и русский. Таким образом, русским для гражданина Украины оказывается любой обладатель паспорта РФ, будь то еврей, татарин, бурят или даже этнический украинец.
Удивительно, насколько русские интеллектуалы не понимают нынешних украинских настроений! Причин тому несколько. Во-первых, количество контактов, в том числе культурных, между россиянами и украинцами сократилось до минимума. Во-вторых, если украинцы свободно владеют русским, то русские почти не читают по-украински, зачастую не имеют доступа к украинским СМИ и не могут адекватно оценить тенденции, преобладающие в украинском социуме. В-третьих, нынешнее отношение украинцев к россиянам кажется последним настолько удручающим, что они… предпочитают его не замечать.
Более всего россиянам непонятно, почему между Путиным и Пушкиным в Украине теперь все чаще ставят знак равенства? Почему в украинских городах - Чернигове, Ужгороде, Тернополе, Николаеве и других, - один за другим демонтируют памятники главному русскому поэту? Почему в десятках украинских мэрий планируют переименовать сотни улиц и заведений, названных в честь Толстого и Достоевского, Лермонтова и Некрасова, Чайковского и Мусоргского, Сурикова и Репина? "Почему это так? Наши бабушки Гете Гитлером не считали", - удивляется один из ведущих российских литературных критиков.
А вот почему.
Первое. Германии в Украине было мало, а вот России - очень много. "Общая история", о которой любят напоминать кремлевские пропагандисты, в значительной мере является историей владычества и подавления. Это резня в Батурине и разгон Запорожской Сечи, Валуевский циркуляр и Эмский указ, Расстрелянное Возрождение 1930-х и разгром повстанческого движения 1940-х. Да, значительное количество украинцев, прежде всего на востоке и юге страны, где преобладал русский язык и этнические русские составляли немалый процент населения, относилась к России лояльно. Однако во многих украинских сердцах разгоревшаяся ныне ненависть тлела всегда.
Второе. Важной составляющей российской политической экспансии была экспансия языковая и культурная. На большей части территории УССР украинский язык считался непрестижным, сельским; для тех, кто говорил по-русски, социальный лифт был гораздо просторней и быстрее. В первое десятилетие после обретения Украиной независимости русская культура продолжала доминировать, оставляла украинскую на положении бедной родственницы. Украинофоны чувствовали себя чужими в собственной стране. Характерная деталь: если украинизация середины 1990-х - середины 2010-х вызывала сопротивление русскоязычных и порождала бурные общественные дискуссии, то после 2014-го, и тем более после февраля 2022-го ситуация в корне изменилась. Массовый переход с русского на украинский стал в Украине одним из основных общественно-культурных трендов нынешней весны.
Третье. Безусловно, обобщения по какому бы то ни было признаку - национальному, классовому, языковому, религиозному - дело сомнительное, а порой и дурно пахнущее. Вот только когда на тебя летят ракеты, бомбы и снаряды, когда города твоей страны ровняют с землей, когда слова "Буча" и "Мариуполь" становятся символом чудовищного, бесчеловечного, бессмысленного насилия, когда гибнут твои родные, друзья и добрые знакомые, - удержаться от обобщений трудно. Для многих украинцев любой русский теперь - безусловный враг. Принцип коллективной вины сомнениям у них более не подвергается.
Четвертое. Русские либералы наивно полагают, что быть противником Путина автоматически означает быть союзником украинцам, но сейчас это фатальная ошибка. С точки зрения большинства украинских интеллектуалов, представители российской политической и культурной оппозиции являются носителями неискоренимой имперской ментальности, несут прямую ответственность за происходящий кошмар и одним лишь фактом принадлежности к российскому государству покрыли себя несмываемым позором. Еще большую актуальность приобрела фраза "русский либерал заканчивается на украинском вопросе", приписываемая главе УНР (Украинской Народной Республики с декабря 1918-го по февраль 1919-го) Владимиру Винниченко. Украинские социальные сети заполонил саркастический мем "хорошие русские", означающий, что на самом деле хороших русских не существует.
Пятое. Теперь в Украине широко распространено мнение, что ответственность за войну несет не только нынешнее поколение российских культурных деятелей, но и вся русская культура. В первую очередь литература, по своему духу шовинистическая, высокомерная, депрессивная, чуждая украинской ментальности. Пушкину и Бродскому поминают печально знаменитые стихотворения, соответственно "Клеветникам России" и "На независимость Украины". Достоевского обвиняют в русском мессианстве. В список украинофобов на странице в Википедии, кроме тех же Достоевского и Бродского, занесены Горький, Булгаков, Солженицын. Все чаще раздаются требования тотальной отмены русской культуры в Украине и максимально возможного ограничения ее функционирования в мире.
Русские либералы утешают себя тем, что нынешняя ситуация проходяща, что со временем взгляды украинцев станут менее радикальными. Однако нужно понимать, что одного лишь прекращения боевых действий для таких перемен будет явно недостаточно. Необходимым условием для изменения отношения украинцев к россиянам является военное поражение России, крах нынешней российской власти, а в лучшем случае - распад российского государства, который положит конец его имперским амбициям. Пока этого не случится, на то, что украинские лидеры мнений изменят свое отношение к российским гражданам, русскому языку и русской культуре, рассчитывать не стоит.
Юрий Володарский - литературный критик, культурный обозреватель, публицист. До марта 2022 г. жил и работал в Киеве, после - в Хайфе.