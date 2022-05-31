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Прошу Запад отправить Украине как можно больше 155-мм пушек, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,гаубиця,fh70

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Запада предоставить Украине 155-мм пушки и системы залпового огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу еще раз попросить Запад прислать нам все 155-мм пушки и системы запуска ракет, которые они могут нам прислать", - отметил Кулеба.

По словам министра, украинские защитники воюют с войсками страны, чей президент ненавидит Украину, однако Украина никогда не сдастся.

"Если бы мы вовремя получили оружие от Запада, мы бы уже освободили Херсон и другие области. Время начать контрнаступление еще придет. Мы воюем со страной, в которой есть президент, который нас ненавидит и не хочет, чтобы мы существовали. Мы никогда не сдадимся" , – объяснил он.

Кулеба отметил, что украинская стратегия заключается в возвращении захваченных россией территорий как военным, так и дипломатическим путем.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы вернуть все, что мы можем, военными средствами, а остальное – дипломатическими. Нам нужно найти баланс между двумя путями", - подытожил глава МИД.

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Топ комментарии
+18
"Наша стратегія полягає в тому, щоб повернути все, що ми можемо, військовими засобами, а решту - дипломатичними. Нам потрібно знайти баланс між двома шляхами", - підсумував глава МЗС.
===============================================================
Может, с дипломатической точки зрения позиция правильная, но на мой диванный взгляд совершенно бесперспективная. Сколько там курилы дипломатическим путем возвращают? 70 лет? 80? Где ВСУ остановятся, там и будет Украина на ближайшие десятилетия. Остановятся под Херсонской областью, будет Украина до Херсонской области. Остановятся в Керчи, будет Украина до Керчи. Остановятся на Кубани, будет Украина до Кубани. Альтернативы военному пути не существует.
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31.05.2022 13:39
+18
Якби ви:

- не розмінували Чонгар і Перекоп;
- не заблокували у 10.02.22 виділення ЗСУ 50 млрд.;
- не провалили оборонні закупівлі (зброя, шоломи, бронежилети);
- не знищили і дискредитували зовнішню розвідку (Вагнергейт);
- не закрили в 2020 році ракетну програму "Вільха" і "Гром";
- не саджали до вязниці бойових генералів(Марченка, Павловського);
- не надали наказ на вiдвiд вiйськ з зони ООС на 10 км.;
- не забрали з "передової" контрснайперські підрозділи.;
- не заборонили в зоні ООС аеророзвідку;
- не ігнорували даних розвідки США, НАТО про вторгнення РФ;
- за 3-и роки хоч раз збільшили грошове забеспення солдату ЗСУ

то не треба було б звільняти Херсон
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31.05.2022 14:02
+11
"Наша стратегія полягає в тому, щоб повернути все, що ми можемо, військовими засобами, а решту - дипломатичними. Нам потрібно знайти баланс між двома шляхами", - підсумував глава МЗС.

-----

Трохи не так. Донецьку, Луганську області та Крим - військовими засобами, а Кубань та Бєлгород - дипломатичними
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31.05.2022 13:38
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Витрушуй з них зброю.
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31.05.2022 13:34 Ответить
"Наша стратегія полягає в тому, щоб повернути все, що ми можемо, військовими засобами, а решту - дипломатичними. Нам потрібно знайти баланс між двома шляхами", - підсумував глава МЗС.

-----

Трохи не так. Донецьку, Луганську області та Крим - військовими засобами, а Кубань та Бєлгород - дипломатичними
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31.05.2022 13:38 Ответить
Їх як репарації. Дипломатичним шляхом - Зелений клин
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31.05.2022 14:26 Ответить
"Наша стратегія полягає в тому, щоб повернути все, що ми можемо, військовими засобами, а решту - дипломатичними. Нам потрібно знайти баланс між двома шляхами", - підсумував глава МЗС.
===============================================================
Может, с дипломатической точки зрения позиция правильная, но на мой диванный взгляд совершенно бесперспективная. Сколько там курилы дипломатическим путем возвращают? 70 лет? 80? Где ВСУ остановятся, там и будет Украина на ближайшие десятилетия. Остановятся под Херсонской областью, будет Украина до Херсонской области. Остановятся в Керчи, будет Украина до Керчи. Остановятся на Кубани, будет Украина до Кубани. Альтернативы военному пути не существует.
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31.05.2022 13:39 Ответить
Все повернемо військовим шляхом з гарною зброєю, звичайно.

Бо військовий шлях більш ефективніший за дипломатичний.
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31.05.2022 13:40 Ответить
і снарядів проси побільше
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31.05.2022 13:42 Ответить
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31.05.2022 13:47 Ответить
Європа нічого не дасть якщо будут просити посіпаки Зелі. Просить повинни Зеркаль, Залужний, та на крайній випадок- Порошенко.
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31.05.2022 13:51 Ответить
Ти Подоляка вважаєш європейським аналітиком ?
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31.05.2022 17:17 Ответить
Основная выгода для Украины в переходе на натовский 155мм состоит в возможности получения нелимитированного потока снарядов. Стволов 152 мм у нас хватает, но сильная нехватка снарядов. Но пока что снарядов поставили мало - 2-3 тыс.на ствол. Возможно это метод политического давления.
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31.05.2022 13:54 Ответить
США точно используют поставки оружия в своих интересах. А у нас со старыми калибрами 152 мм и боеприпасами полный швах. ЗСУ моментально освоила 155 мм именно поэтому.
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31.05.2022 14:06 Ответить
Якби ви:

- не розмінували Чонгар і Перекоп;
- не заблокували у 10.02.22 виділення ЗСУ 50 млрд.;
- не провалили оборонні закупівлі (зброя, шоломи, бронежилети);
- не знищили і дискредитували зовнішню розвідку (Вагнергейт);
- не закрили в 2020 році ракетну програму "Вільха" і "Гром";
- не саджали до вязниці бойових генералів(Марченка, Павловського);
- не надали наказ на вiдвiд вiйськ з зони ООС на 10 км.;
- не забрали з "передової" контрснайперські підрозділи.;
- не заборонили в зоні ООС аеророзвідку;
- не ігнорували даних розвідки США, НАТО про вторгнення РФ;
- за 3-и роки хоч раз збільшили грошове забеспення солдату ЗСУ

то не треба було б звільняти Херсон
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31.05.2022 14:02 Ответить
мирного договора хотят на оркских условиях-вот и посольства вернули и с оружием тянут
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31.05.2022 14:09 Ответить
"Якби ми вчасно отримали зброю із Заходу, ми б уже звільнили Херсон та інші області. Час почати контрнаступ ще прийде. Ми воюємо з країною, в якій є президент, який нас ненавидить і не хоче, щоб ми існували. Ми ніколи не здамося", - пояснив він. - якби три роки с"зе асвальтоукладчики" займалися зброєю для ЗСУ і їхнім грошовим забезпеченням, то війна з рашистом би закінчилась там ,де рашист би її розпочав.На границі України і не було би тієї кількості смертей руйнувань ,та окупованих земель.
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31.05.2022 14:14 Ответить
Уже понятно что запад дал заднюю как и в принципе и США, сейчас будут склонять Украину к переговора
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31.05.2022 14:50 Ответить
Ні , ну це ж логічно : чим більше гармат - тим більше ЗСУ знищать і покалічені москалів . А отже швидше закінчиться війна і настане мир і процвітання . Тим швидше світ людей отримає перемогу над світом виродків . Це ж як табличка множення . Мали б всі розуміти .
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31.05.2022 14:58 Ответить
відправили 100шт,і все а треба 400-700!
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31.05.2022 16:27 Ответить
Замість того, щоб готуватись до війни, ви під ********** жрали шашлики, зараз згортаєте всі ознаки демократії і нагло ще щось вимагаєте.
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31.05.2022 18:03 Ответить
 
 