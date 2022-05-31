Прошу Захід відправити Україні якомога більше 155-мм гармат, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни Заходу надати Україні 155-мм гармати та системи залпового вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Хочу ще раз попросити Захід надіслати нам усі 155-мм гармати та системи запуску ракет, які вони можуть нам надіслати", - зазначив Кулеба.
За словами міністра, українські захисники воюють з військами країни, чий президент ненавидить Україну, проте Україна ніколи не здасться.
"Якби ми вчасно отримали зброю із Заходу, ми б уже звільнили Херсон та інші області. Час почати контрнаступ ще прийде. Ми воюємо з країною, в якій є президент, який нас ненавидить і не хоче, щоб ми існували. Ми ніколи не здамося", - пояснив він.
Кулеба зазначив, що українська стратегія полягає у поверненні захоплених росією територій як військовим, так і дипломатичним шляхом.
"Наша стратегія полягає в тому, щоб повернути все, що ми можемо, військовими засобами, а решту – дипломатичними. Нам потрібно знайти баланс між двома шляхами", - підсумував глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
-----
Трохи не так. Донецьку, Луганську області та Крим - військовими засобами, а Кубань та Бєлгород - дипломатичними
===============================================================
Может, с дипломатической точки зрения позиция правильная, но на мой диванный взгляд совершенно бесперспективная. Сколько там курилы дипломатическим путем возвращают? 70 лет? 80? Где ВСУ остановятся, там и будет Украина на ближайшие десятилетия. Остановятся под Херсонской областью, будет Украина до Херсонской области. Остановятся в Керчи, будет Украина до Керчи. Остановятся на Кубани, будет Украина до Кубани. Альтернативы военному пути не существует.
Бо військовий шлях більш ефективніший за дипломатичний.
- не розмінували Чонгар і Перекоп;
- не заблокували у 10.02.22 виділення ЗСУ 50 млрд.;
- не провалили оборонні закупівлі (зброя, шоломи, бронежилети);
- не знищили і дискредитували зовнішню розвідку (Вагнергейт);
- не закрили в 2020 році ракетну програму "Вільха" і "Гром";
- не саджали до вязниці бойових генералів(Марченка, Павловського);
- не надали наказ на вiдвiд вiйськ з зони ООС на 10 км.;
- не забрали з "передової" контрснайперські підрозділи.;
- не заборонили в зоні ООС аеророзвідку;
- не ігнорували даних розвідки США, НАТО про вторгнення РФ;
- за 3-и роки хоч раз збільшили грошове забеспення солдату ЗСУ
то не треба було б звільняти Херсон