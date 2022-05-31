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"Односторонньої гарантії Кремля для нас недостатньо", - Кулеба про розблокування портів в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН та третіх країн для вивезення зерна із портів країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Repubblica.
"Односторонньої гарантії Кремля для нас недостатньо. Нам потрібні треті країни, які візьмуть на себе відповідальність за дотримання угоди. Нас також влаштовує втручання ООН. Ми зацікавлені насамперед у тому, щоб зерно потрапило до тих, хто його потребує", - сказав він.
Також Кулеба додав, що для уникнення катастрофічних наслідків, "розблокування (портів, - ред.) має бути здійснене протягом двох тижнів".
Топ коментарі
+16 Mykola Trofimenko
показати весь коментар31.05.2022 11:51
+13 Gen Bate
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+12 Болунгарвік Віталій
показати весь коментар31.05.2022 11:50
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наеобмануть. КапітанГенералісімус Очевідність.
розмови "про голод" - це маніпуляції й застрашування, аби під приводом облаштування гум коридорів для українського зерна, зняти з росії санкції, а отже, в перспективі, віддати Україну на знищення росії, і ООН, тут, нажаль, грає на боці росії - проти нас.
Хочете розблокувати українські порти? Вводьте військові кораблі і блокуйте, топіть флот росіян, в Чорному та Середземному морях. Давайте озброєння Україні. Та й загалом, ми поставляємо достатньо зерна й залізницею, й фурами, через ту ж таки Польщу, а далі - є Гданськ - возіть з нього, якщо воно вам так треба. Не кажучи вже про крадене українське зерно, що його вивозить росія в Сирію через посередництво Туреччини.