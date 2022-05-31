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"Односторонньої гарантії Кремля для нас недостатньо", - Кулеба про розблокування портів в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН та третіх країн для вивезення зерна із портів країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Repubblica.

"Односторонньої гарантії Кремля для нас недостатньо. Нам потрібні треті країни, які візьмуть на себе відповідальність за дотримання угоди. Нас також влаштовує втручання ООН. Ми зацікавлені насамперед у тому, щоб зерно потрапило до тих, хто його потребує", - сказав він.

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Також Кулеба додав, що для уникнення катастрофічних наслідків, "розблокування (портів, - ред.) має бути здійснене протягом двох тижнів".
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Топ коментарі
+16
Гарантії розблокування портів - це Нептуни та Гарпуни
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31.05.2022 11:51
+13
Так ООН уже дала гарантії про повернення бійців "Азова" чи клоунам цього мало?
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31.05.2022 11:53
+12
гарантіями від рашки можна підтертись-головна гврантія нашої безпеки це знищення цього рашистського утворювання
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31.05.2022 11:50
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гарантіями від рашки можна підтертись-головна гврантія нашої безпеки це знищення цього рашистського утворювання
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31.05.2022 11:50 Відповісти
Вже проходили.
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31.05.2022 11:51 Відповісти
Гарантії розблокування портів - це Нептуни та Гарпуни
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31.05.2022 11:51 Відповісти
підводні корита русні, яких до речі 6 в Чорному морі, зводять ці гарантії до нуля. потрібні військові конвої з кораблів союзників. решта то все балачки, а ООН - пусте місце, гарантії якого вартують стільки ж, як і гарантії кацапні.
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31.05.2022 12:09 Відповісти
Так ООН уже дала гарантії про повернення бійців "Азова" чи клоунам цього мало?
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31.05.2022 11:53 Відповісти
Розблокування портів, а що в замін?
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31.05.2022 11:55 Відповісти
Окупація
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31.05.2022 11:58 Відповісти
Москва вже відповіла --" Зняття санкцій"
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31.05.2022 12:02 Відповісти
тобто, в перспективі - смерть Україні та Українцям.
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31.05.2022 16:22 Відповісти
Кулеба поднимает ставки?
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31.05.2022 11:57 Відповісти
Просто здравомыслие. Всем известно, что кацапу поверить - себя жестоко нае обмануть.
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31.05.2022 12:02 Відповісти
Слово "гарантии" в отношении росии неуместно.
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31.05.2022 11:58 Відповісти
В цій війні гарантом може бути труп росії.
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31.05.2022 12:01 Відповісти
На самом деле что будет, если зерно пропадёт и не достигнет адресатов? Будет ли реальный голод или это только страшилки? Ведь мы уже когда-то сталкивались с ситуацией, когда не было хлеба(благодаря дарагому НС). И нам зерно присылали из США и Канады, кажется. Были очереди, но все-же как такового хлебного голода не было. США и Канада - мощные фермерские страны, они могут просто заменить нас на этом рынке. Отсюда вопрос: правильно ли шантажировать мир голодом, если у мира есть альтернативы нашему зерну? Верная ли это политика?
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31.05.2022 12:01 Відповісти
В Канаде, Индии засуха, США в этом году меньше отсеялись. Проблемы с удобрениями.
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31.05.2022 12:13 Відповісти
це страшілки й маніпуляція, аби під приводом облаштування гум коридорів для українського зерна, зняти з росії санкції, а отже, й віддати Україну на знищення росії, і ООН, тут, нажаль, грає на боці росії - проти нас
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31.05.2022 16:24 Відповісти
Гарантии Кремля ? Это шутка такая ? Не смешно. Совсем
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31.05.2022 12:05 Відповісти
Гарантией может служит только вступление Украины в НАТО
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31.05.2022 12:07 Відповісти
На "треті країни, які візьмуть на себе відповідальність за дотримання угоди" чекає пряме боєзіткнення з кацапстаном - бо кацапи не для того порти блокували, щоб отак мирно пропускати. Отже кацапи обстрілятиватимуть, і ті "треті країни" мають відкривати вогонь по кацапах. А їм лячно шо піпець, бо цЕтРетЯміравВАявІйНаЕсКалАЦіЯ, тож "треті країни" нічого окрім слів не гарантуватимуть - Капітан Генералісімус Очевідність.
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31.05.2022 12:13 Відповісти
Поки у чорному морі залишаються кораблі рф спокою небуде.Затоплюйте їх як крейсер москва, це будуть найкращі гарантії!
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31.05.2022 12:14 Відповісти
Навіщо вивозити зерно? У нас що, нема мукомолььних заводів? Роблять з нас сировиний придаток...
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31.05.2022 13:34 Відповісти
Если разминировать порты, подконтрольные Украине - ни одна собака не гарантирует, что орки не нападут на такой порт. Озабоченность высказать - пожалуйста, но не более. Если не хочется повторения последствий разминирования перешейка - лучше включите мозги.
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31.05.2022 13:52 Відповісти
Яке розблокіровання ? Маячня !
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31.05.2022 14:08 Відповісти
доки військові кораблі РФ є в Чорному морі, доки є війна з росією, жодного "розблокування" українських портів немає бути.
розмови "про голод" - це маніпуляції й застрашування, аби під приводом облаштування гум коридорів для українського зерна, зняти з росії санкції, а отже, в перспективі, віддати Україну на знищення росії, і ООН, тут, нажаль, грає на боці росії - проти нас.
Хочете розблокувати українські порти? Вводьте військові кораблі і блокуйте, топіть флот росіян, в Чорному та Середземному морях. Давайте озброєння Україні. Та й загалом, ми поставляємо достатньо зерна й залізницею, й фурами, через ту ж таки Польщу, а далі - є Гданськ - возіть з нього, якщо воно вам так треба. Не кажучи вже про крадене українське зерно, що його вивозить росія в Сирію через посередництво Туреччини.
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31.05.2022 16:31 Відповісти
 
 