Российский олигарх Абрамович подал в суд на ЕС из-за санкций
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Российский олигарх Роман Абрамович подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел против него санкции. Иск был зарегистрирован 25 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Frank Media.
Ранее с аналогичными исками обращались другие попавшие под санкции предприниматели - Петр Авен и Михаил Фридман, Виктор Рашников, Алишер Усманов, Алексей Мордашов и другие. Суд пока не рассмотрел ни один иск.
Напомним, в начале марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича, заморозив активы бизнесмена и запретив ему въезд на территорию Соединенного Королевства. В середине марта санкции против бизнесмена ввел Евросоюз.
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- Ви мене удивляете, Марк Савелович, хто на Подоле таки не слышал за за Рому и его иск за не желание тянуть мазу за плешивого старика Кабаева и шо типа он не при делах.
- И шо имеете за то сказать?
- Шо вин таки поц, но от если таки Зеленский скажет тому суду шо Рома ЗЕлёный и пушистый то может и соскочить.
- Таки хороший гешефт у них будет.
- Таки да.
Хтось може назвати хоч одну причину проти того, що у Другій Світовій Війні мала б перемогти Німеччина? Чи ще не "доганяється"?