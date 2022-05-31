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Новости За рубежом Санкции против России
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Абрамович (91) иск (635) санкции (10612) суд (24696)

Российский олигарх Абрамович подал в суд на ЕС из-за санкций

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

абрамович,роман

Российский олигарх Роман Абрамович подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел против него санкции. Иск был зарегистрирован 25 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Frank Media.

Ранее с аналогичными исками обращались другие попавшие под санкции предприниматели - Петр Авен и Михаил Фридман, Виктор Рашников, Алишер Усманов, Алексей Мордашов и другие. Суд пока не рассмотрел ни один иск.

Напомним, в начале марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича, заморозив активы бизнесмена и запретив ему въезд на территорию Соединенного Королевства. В середине марта санкции против бизнесмена ввел Евросоюз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два российских миллиардера подали иски против Совета ЕС из-за санкций

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Русня настаивает на соблюдении международного права?
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31.05.2022 14:25
+13
Оказавшись за поребриком рашня сразу становится демократом и бежит в суд подать на власти и окружающую несправедливость)))
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31.05.2022 14:27
+12
- Соломон Маркович, ви слышали за почти рюскаго Рому Абрамовича?:
- Ви мене удивляете, Марк Савелович, хто на Подоле таки не слышал за за Рому и его иск за не желание тянуть мазу за плешивого старика Кабаева и шо типа он не при делах.
- И шо имеете за то сказать?
- Шо вин таки поц, но от если таки Зеленский скажет тому суду шо Рома ЗЕлёный и пушистый то может и соскочить.
- Таки хороший гешефт у них будет.
- Таки да.
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31.05.2022 14:24
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Ой, а шо такоє?
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31.05.2022 14:24 Ответить
- Соломон Маркович, ви слышали за почти рюскаго Рому Абрамовича?:
- Ви мене удивляете, Марк Савелович, хто на Подоле таки не слышал за за Рому и его иск за не желание тянуть мазу за плешивого старика Кабаева и шо типа он не при делах.
- И шо имеете за то сказать?
- Шо вин таки поц, но от если таки Зеленский скажет тому суду шо Рома ЗЕлёный и пушистый то может и соскочить.
- Таки хороший гешефт у них будет.
- Таки да.
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31.05.2022 14:24 Ответить
Русня настаивает на соблюдении международного права?
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31.05.2022 14:25 Ответить
В печерский пусть подаёт. Зеленский похлопочет за кореша
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31.05.2022 14:26 Ответить
Хоча вони з Зелєю з одного коліна ізраїлєва, Зеля дарма намагався йому допомогти.
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31.05.2022 14:26 Ответить
Оказавшись за поребриком рашня сразу становится демократом и бежит в суд подать на власти и окружающую несправедливость)))
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31.05.2022 14:27 Ответить
Ой )))) у Абраши сгыграло очко))))) или играет?))
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31.05.2022 14:34 Ответить
Зеленський відмазував у Байдена Абрамовича, а в ЄС видно не вийшло)
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31.05.2022 14:35 Ответить
Тю, а чо не в Гаазі?
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31.05.2022 14:37 Ответить
плять бабломойский з "зе" і єрмаком напоумили "зеленого посередника абгаама на переговорах з куйлом" звернутися до суду.
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31.05.2022 14:37 Ответить
Самый прикол в том, что активы заморожены, а почему-то не реквизированы. Видать, Европа намекает: скинете Путина - бабло вернём.
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31.05.2022 14:43 Ответить
Именно для защиты от ядерного удара все семьи российской верхушки держат на западе как заложников.
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31.05.2022 15:16 Ответить
Позов прийняв Печерський суд
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31.05.2022 14:46 Ответить
Найцікавіше, що усі ці "гусскіє" (абрамовичі, фрідмани, усманови, авени, дерипаски...) усі свої позови і суди виграють і тупі євроПЕЙСИ заплатять московським євроПЕЙСАМ мільярдні матеріальні і моральні компенсації. А Україні, відповідно давати на відбудову буде нічого...
Хтось може назвати хоч одну причину проти того, що у Другій Світовій Війні мала б перемогти Німеччина? Чи ще не "доганяється"?
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31.05.2022 14:51 Ответить
Денег нет, но вы держитесь)))
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31.05.2022 14:54 Ответить
Метод гопніка: ти виконуй усі правила та закони, а я не буду.
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31.05.2022 14:54 Ответить
В ВОРОТА КОМАНДЫ ЧЕЛСИ, А НЕ СУД. СЛАВА УКРАИНЕ!
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31.05.2022 14:57 Ответить
Санкції - справа політична а не судова. Звертався б уже прямо в Спортлото.
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31.05.2022 15:03 Ответить
Забирати майно, можна тільки по суду, політика тут ні до чого. Думаю Абрамович виграє справу.
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31.05.2022 17:12 Ответить
По ходу бабло от продажи "Челси" спрятать не удалось....
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31.05.2022 15:05 Ответить
Ха-ха-ха. . Россиянина- путиноида, как и горбатого исправит только могила. Этот "миротворец" уже успел продать ФК "Челси" за 4.5 млрд., теперь можно и судиться. А главное в том, что эта гнида работает между Вовой плешивым и Вовой Зеленым. Вот на хрена Зеленского этот "дипкурьер" понадобился?
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31.05.2022 15:09 Ответить
Хай на (уйла подає
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31.05.2022 15:37 Ответить
))) В Басманный надо было))
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31.05.2022 15:40 Ответить
Подав позов дружбан Володі Боневтіка, який будучи під санкціями входив у переговону групу і всі про це мовчать, ніби цього не було. А як хаяли коли медведчук входив в гуманітпарну групу від України і витягував українців з полону.
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31.05.2022 16:41 Ответить
Авен и Фридман єто просто фунти, подставние морди деньги отмивали СОлнцеской братви от продажи наркоти,оружия й проституции !!! все знают кому надо , на олигархов так званих, есть много компромата!!! пускай наши Силов. органи (Сбу,МВД) здадут падаль рф --европейским и Сша прокурорам
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31.05.2022 17:14 Ответить
странно что он так долго ждал...
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01.06.2022 00:14 Ответить
 
 