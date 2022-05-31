Російський олігарх Абрамович подав до суду на ЄС через санкції
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Російський олігарх Роман Абрамович подав позов до Європейського суду в Люксембурзі проти Ради ЄС, який ввів проти нього санкції. Позов було зареєстровано 25 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Frank Media.
Раніше з аналогічними позовами зверталися інші підприємці, які потрапили під санкції - Пьотр Авен і Михайло Фрідман, Віктор Рашников, Алішер Усманов, Олексій Мордашов та інші. Суд поки не розглянув жоден позов.
Нагадаємо, на початку березня Велика Британія ввела санкції проти Абрамовича, заморозивши активи бізнесмена і заборонивши йому в'їзд на територію Сполученого Королівства. У середині березня санкції проти бізнесмена ввів Євросоюз. Крім того, в Абрамовича заморозили активи на 7 мільярдів доларів.
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- Ви мене удивляете, Марк Савелович, хто на Подоле таки не слышал за за Рому и его иск за не желание тянуть мазу за плешивого старика Кабаева и шо типа он не при делах.
- И шо имеете за то сказать?
- Шо вин таки поц, но от если таки Зеленский скажет тому суду шо Рома ЗЕлёный и пушистый то может и соскочить.
- Таки хороший гешефт у них будет.
- Таки да.
Хтось може назвати хоч одну причину проти того, що у Другій Світовій Війні мала б перемогти Німеччина? Чи ще не "доганяється"?