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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Абрамович (70) позов (368) санкції (6835) суд (8035)

Російський олігарх Абрамович подав до суду на ЄС через санкції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

абрамович,роман

Російський олігарх Роман Абрамович подав позов до Європейського суду в Люксембурзі проти Ради ЄС, який ввів проти нього санкції. Позов було зареєстровано 25 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Frank Media.

Раніше з аналогічними позовами зверталися інші підприємці,  які потрапили під санкції - Пьотр Авен і Михайло Фрідман, Віктор Рашников, Алішер Усманов, Олексій Мордашов та інші. Суд поки не розглянув жоден позов.

Нагадаємо, на початку березня Велика Британія ввела санкції проти Абрамовича, заморозивши активи бізнесмена і заборонивши йому в'їзд на територію Сполученого Королівства. У середині березня санкції проти бізнесмена ввів Євросоюз. Крім того, в Абрамовича заморозили активи на 7 мільярдів доларів.

Читайте також: Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти Абрамовича, - WSJ
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Топ коментарі
+17
Русня настаивает на соблюдении международного права?
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31.05.2022 14:25
+13
Оказавшись за поребриком рашня сразу становится демократом и бежит в суд подать на власти и окружающую несправедливость)))
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31.05.2022 14:27
+12
- Соломон Маркович, ви слышали за почти рюскаго Рому Абрамовича?:
- Ви мене удивляете, Марк Савелович, хто на Подоле таки не слышал за за Рому и его иск за не желание тянуть мазу за плешивого старика Кабаева и шо типа он не при делах.
- И шо имеете за то сказать?
- Шо вин таки поц, но от если таки Зеленский скажет тому суду шо Рома ЗЕлёный и пушистый то может и соскочить.
- Таки хороший гешефт у них будет.
- Таки да.
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31.05.2022 14:24
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Ой, а шо такоє?
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31.05.2022 14:24 Відповісти
- Соломон Маркович, ви слышали за почти рюскаго Рому Абрамовича?:
- Ви мене удивляете, Марк Савелович, хто на Подоле таки не слышал за за Рому и его иск за не желание тянуть мазу за плешивого старика Кабаева и шо типа он не при делах.
- И шо имеете за то сказать?
- Шо вин таки поц, но от если таки Зеленский скажет тому суду шо Рома ЗЕлёный и пушистый то может и соскочить.
- Таки хороший гешефт у них будет.
- Таки да.
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31.05.2022 14:24 Відповісти
Русня настаивает на соблюдении международного права?
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31.05.2022 14:25 Відповісти
В печерский пусть подаёт. Зеленский похлопочет за кореша
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31.05.2022 14:26 Відповісти
Хоча вони з Зелєю з одного коліна ізраїлєва, Зеля дарма намагався йому допомогти.
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31.05.2022 14:26 Відповісти
Оказавшись за поребриком рашня сразу становится демократом и бежит в суд подать на власти и окружающую несправедливость)))
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31.05.2022 14:27 Відповісти
Ой )))) у Абраши сгыграло очко))))) или играет?))
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31.05.2022 14:34 Відповісти
Зеленський відмазував у Байдена Абрамовича, а в ЄС видно не вийшло)
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31.05.2022 14:35 Відповісти
Тю, а чо не в Гаазі?
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31.05.2022 14:37 Відповісти
плять бабломойский з "зе" і єрмаком напоумили "зеленого посередника абгаама на переговорах з куйлом" звернутися до суду.
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31.05.2022 14:37 Відповісти
Самый прикол в том, что активы заморожены, а почему-то не реквизированы. Видать, Европа намекает: скинете Путина - бабло вернём.
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31.05.2022 14:43 Відповісти
Именно для защиты от ядерного удара все семьи российской верхушки держат на западе как заложников.
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31.05.2022 15:16 Відповісти
Позов прийняв Печерський суд
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31.05.2022 14:46 Відповісти
Найцікавіше, що усі ці "гусскіє" (абрамовичі, фрідмани, усманови, авени, дерипаски...) усі свої позови і суди виграють і тупі євроПЕЙСИ заплатять московським євроПЕЙСАМ мільярдні матеріальні і моральні компенсації. А Україні, відповідно давати на відбудову буде нічого...
Хтось може назвати хоч одну причину проти того, що у Другій Світовій Війні мала б перемогти Німеччина? Чи ще не "доганяється"?
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31.05.2022 14:51 Відповісти
Денег нет, но вы держитесь)))
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31.05.2022 14:54 Відповісти
Метод гопніка: ти виконуй усі правила та закони, а я не буду.
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31.05.2022 14:54 Відповісти
В ВОРОТА КОМАНДЫ ЧЕЛСИ, А НЕ СУД. СЛАВА УКРАИНЕ!
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31.05.2022 14:57 Відповісти
Санкції - справа політична а не судова. Звертався б уже прямо в Спортлото.
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31.05.2022 15:03 Відповісти
Забирати майно, можна тільки по суду, політика тут ні до чого. Думаю Абрамович виграє справу.
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31.05.2022 17:12 Відповісти
По ходу бабло от продажи "Челси" спрятать не удалось....
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31.05.2022 15:05 Відповісти
Ха-ха-ха. . Россиянина- путиноида, как и горбатого исправит только могила. Этот "миротворец" уже успел продать ФК "Челси" за 4.5 млрд., теперь можно и судиться. А главное в том, что эта гнида работает между Вовой плешивым и Вовой Зеленым. Вот на хрена Зеленского этот "дипкурьер" понадобился?
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31.05.2022 15:09 Відповісти
Хай на (уйла подає
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31.05.2022 15:37 Відповісти
))) В Басманный надо было))
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31.05.2022 15:40 Відповісти
Подав позов дружбан Володі Боневтіка, який будучи під санкціями входив у переговону групу і всі про це мовчать, ніби цього не було. А як хаяли коли медведчук входив в гуманітпарну групу від України і витягував українців з полону.
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31.05.2022 16:41 Відповісти
Авен и Фридман єто просто фунти, подставние морди деньги отмивали СОлнцеской братви от продажи наркоти,оружия й проституции !!! все знают кому надо , на олигархов так званих, есть много компромата!!! пускай наши Силов. органи (Сбу,МВД) здадут падаль рф --европейским и Сша прокурорам
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31.05.2022 17:14 Відповісти
странно что он так долго ждал...
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01.06.2022 00:14 Відповісти
 
 