Два российских миллиардера подали иски против Совета ЕС из-за санкций
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Российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман подали иски против Совета ЕС, который в конце февраля наложил на них санкции из-за вторжения России в Украину. Бизнесмены пожаловались, что из-за них не могут нанять уборщиц.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.
Эту информацию агентству ТАСС подтвердил представитель Европейского суда юстиции в Люксембурге, куда поступили исковые заявления бизнесменов.
Иск Авена был зарегистрирован 23 мая, иск Фридмана – 24 мая. Другая информация на сайте суда пока недоступна.
Журнал Forbes оценивает состояние Авена в 4,6 миллиарда долларов, Фридмана – в 12,9 миллиарда долларов.
Миллиардеры попали под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 года. Власти ЕС обосновали решение об ограничительных мерах связями Фридмана и Авена в российских властных кругах. В марте 2022 года санкции против бизнесменов также ввела Великобритания, где они проживают.
После введения санкций Фридман и Авен покинули совет директоров Альфа-банка. Они дали интервью, в которых назвали санкции несправедливыми и пожаловались на связанные с ними финансовые ограничения. В частности, Авен сказал, что не знает, может ли теперь нанять уборщицу, а Фридман заявил, что не знает, как оплатить ее услуги.
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До )(уйла свого йдіть жалійтесь нехай компенсує за рахунок пенсів.
З іншого боку, це і для ЄС буде така собі перевірка, чи не "прогнуться" під цих кацапів.
Ну і ще з одного боку: як же такі корисні санкції та привели до того, що навіть на прибиральницю грошей не вистачає?
- Это ваше право, граждане - Пьотр Авен та Михайло Фрідман.
Приемная товарища Калинина работает с девяти утра. " (с)