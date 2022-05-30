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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
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иск (635) санкции (10612) Михаил Фридман (20) Авен Петр (7)

Два российских миллиардера подали иски против Совета ЕС из-за санкций

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

санкції

Российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман подали иски против Совета ЕС, который в конце февраля наложил на них санкции из-за вторжения России в Украину. Бизнесмены пожаловались, что из-за них не могут нанять уборщиц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

Эту информацию агентству ТАСС подтвердил представитель Европейского суда юстиции в Люксембурге, куда поступили исковые заявления бизнесменов.

Иск Авена был зарегистрирован 23 мая, иск Фридмана – 24 мая. Другая информация на сайте суда пока недоступна.

Журнал Forbes оценивает состояние Авена в 4,6 миллиарда долларов, Фридмана – в 12,9 миллиарда долларов.

Читайте также: Российские олигархи Фридман и Авен уверяют, что не имеют отношения к Путину и обжалуют санкции ЕС

Миллиардеры попали под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 года. Власти ЕС обосновали решение об ограничительных мерах связями Фридмана и Авена в российских властных кругах. В марте 2022 года санкции против бизнесменов также ввела Великобритания, где они проживают.

После введения санкций Фридман и Авен покинули совет директоров Альфа-банка. Они дали интервью, в которых назвали санкции несправедливыми и пожаловались на связанные с ними финансовые ограничения. В частности, Авен сказал, что не знает, может ли теперь нанять уборщицу, а Фридман заявил, что не знает, как оплатить ее услуги.

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Топ комментарии
+37
Нравіца нє нравіца-жалуйтєсь в лігу сєксуаальних рєформ...
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30.05.2022 18:57
+26
Хай у "Спортлото" скаржаться!
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30.05.2022 18:59
+16
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30.05.2022 19:07
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Нравіца нє нравіца-жалуйтєсь в лігу сєксуаальних рєформ...
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30.05.2022 18:57 Ответить
Хай у "Спортлото" скаржаться!
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30.05.2022 18:59 Ответить
Нет ни совести ни чести, это так по роZZийски, даже Геббельс с Герингом до такого не додумались.
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30.05.2022 19:00 Ответить
ой ***** вот и ответ что всех надо УНИЧТОЖАТЬ ФИЗИЧЕСКИ ФРИДМАНОВ ВСЯКИХ маланских шнобелей.. КАЦАПСКИХ УШЛЕБКОВ УБИЛИ НЕТ ВОПРОСОВ УБОРЩИК НУЖЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УБРАТЬ ПОТОМ ТЕЛО В ГАЗОВУЮ ПЕЧЬ.. А ПЕПЕЛ ПО РОССИИ РАССЫПАТЬ.... Путин ПРИКАЗАЛ УНИЧТОЖАТЬ ВСЕ ЧТО ЕСТЬ УКРАИНСКОЕ ЛЮДЕЙ ДЕТЕЙ СТАРИКОВ И ПРОЧЕЕ А ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СДЕРЖАННЫМИ И КУЛЬТУРНЫМИ?? ну вот эти два иска будут экзаменом на вшивость Европы....и если ЕСПЧ в который раз прогнется и спроститутится в условиях войны в пользу Рашки...то вы извините а нах Украине то ***"ское НАТО и Эвросоюз конченных....
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30.05.2022 19:01 Ответить
Чого це ти розходився? Попий водички, охолонь. То, певно, ти ********, а не НАТО. За 30 років мову не спромігся вивчити, а від інших чогось вимагаєш.
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30.05.2022 19:50 Ответить
Два російські мільярдери подали позови проти Ради ЄС через санкції
================
До )(уйла свого йдіть жалійтесь нехай компенсує за рахунок пенсів.
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30.05.2022 19:04 Ответить
вот если б это оказалось правдой?

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30.05.2022 19:06 Ответить
чтото єто больше на шлюпку похоже,а не на яхту кадыркина
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30.05.2022 19:14 Ответить
Начебто, це у Великій Британії невідомо чия яхта згоріла.
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30.05.2022 20:09 Ответить
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30.05.2022 19:07 Ответить
Только Зеля може спасти от санкций российских олигархов, и то если они иудеи. Он включает их в переговорную группу от имени Украины.
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30.05.2022 19:10 Ответить
Видать в маршрутку не пускают.
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30.05.2022 19:12 Ответить
Авен и Фридман єто просто фунти, подставние морди деньги отмивали СОлнцеской братви от продажи наркоти,оружия й проституции !!! все знают кому надо , на олигархов так званих, есть много компромата!!! пускай наши Силов. органи (Сбу,МВД) здадут падаль рф --европейским и Сша прокурорам
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30.05.2022 19:13 Ответить
Обращайтесь в Лигу сексуальные реформ! (с)
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30.05.2022 19:15 Ответить
А віничка до ручок й самим поприбирати -слабО?
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30.05.2022 19:16 Ответить
Посадить их надо. СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.05.2022 19:21 Ответить
Не здивуюсь, якщо високоповажний суд прийме рішення задовольнити позов "ображених олігархів". Адже вони (олігархи) особисто ніяких рішень не приймали, наказів не віддавали... карочє, "іхтамнєт".
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30.05.2022 19:23 Ответить
Авен це дружбан нашого львівського Садового ...він допоможе ...пошле йому львівську прибиральницю.
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30.05.2022 19:26 Ответить
Фрідман народився у Львові. Там досі живуть його батьки. Міг би, маючи бажання, подати позов проти кацапстану...
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30.05.2022 19:27 Ответить
На адвоката хватає,а не прибиральницю ні?Дибіли моя)
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30.05.2022 19:28 Ответить
Что самое смешное, Авен это крыша Х...ла из 90-х. И его бизнес-партнер сейчас.
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30.05.2022 19:30 Ответить
Це тупий народ ніщо не переробить. Не бачать вони (вірніше, прикидаються, що не бачать), хто у їх бідах насправді винен. Не до путіна претензії, а до ЄС! Не хочуть бачити першопричину всіх проблем хоч ти плач!
З іншого боку, це і для ЄС буде така собі перевірка, чи не "прогнуться" під цих кацапів.
Ну і ще з одного боку: як же такі корисні санкції та привели до того, що навіть на прибиральницю грошей не вистачає?
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30.05.2022 19:31 Ответить
Долбоящеры. Швабру в руки и бегом свои золотые сральники чистить. Ленивые падлы))
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30.05.2022 19:31 Ответить
Треба негайно скасувати ті санкції! Бо саме тих грошей не вистачає на прибиральниць!
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30.05.2022 19:31 Ответить
Пусть жены наймут. Ну или сами. Жены.
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30.05.2022 19:36 Ответить
Как-то странно - шо Украина, шо параша - как олигархи, так янелохи .
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30.05.2022 19:37 Ответить
все вопросы по санкциям до царя *****...
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30.05.2022 19:39 Ответить
Зараз можна посміятись,а коли суд їх(санкції) скасує,вони ж уже стали такими пронирами в тій Європі.
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30.05.2022 19:41 Ответить
Пол мира наложили на них санкции а у нас Альфу досих пор не национализировали придурки в НБУ
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30.05.2022 20:39 Ответить
"- Какое ты имеешь право? Это произвол! Я жаловаться буду!
- Это ваше право, граждане - Пьотр Авен та Михайло Фрідман.
Приемная товарища Калинина работает с девяти утра. " (с)
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30.05.2022 20:57 Ответить
Жодного сумніву, (100%) що ці "гусскіє" мільярдери свої позиви виграють. Та ще й з казковими "компенсаціями" за матеріальні і моральні збитки...
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30.05.2022 21:22 Ответить
якщо "Пьотр" то має бути і "Міхаіл", а не Михайло, кацапські клікухи тварин не перекладаються
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30.05.2022 21:41 Ответить
Це так жорстоко. Петюша Авен голова Асаціації сексуальних меншин рузге, туди ж входить і Гера з Сбера. А цікавий буде позов, всі "ОДНОДУМЦІ" виступлять на захистсладкої парочки. А де Герман Хан ?
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30.05.2022 23:07 Ответить
 
 