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Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
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позов (368) санкції (6834) Михайло Фрідман (38) Авен Пьотр (10)

Два російські мільярдери подали позови проти Ради ЄС через санкції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

Російські мільярдери Пьотр Авен та Михайло Фрідман подали позови проти Ради ЄС, яка наприкінці лютого наклала на них санкції через вторгнення Росії в Україну. Бізнесмени поскаржилися, що через них не можуть найняти прибиральниць.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє meduza.

Цю інформацію агентству ТАРС підтвердив представник Європейського суду юстиції у Люксембурзі, куди надійшли позовні заяви бізнесменів.

Позов Авена був зареєстрований 23 травня, позов Фрідмана - 24 травня. Інша інформація на сайті суду поки що недоступна.

Журнал Forbes оцінює статки Авена в 4,6 мільярда доларів, Фрідмана - в 12,9 мільярда доларів.

Читайте також: Російські олігархи Фрідман і Авен запевняють, що не мають стосунку до Путіна та оскаржать санкції ЄС

Мільярдери потрапили під санкції Євросоюзу 28 лютого 2022 року. Влада ЄС обґрунтувала рішення про обмежувальні заходи зв'язками Фрідмана та Авена у російських владних колах. У березні 2022 року санкції проти бізнесменів також запровадила Велика Британія, де вони мешкають.

Після введення санкцій Фрідман та Авен залишили раду директорів Альфа-банку. Вони дали інтерв'ю, в яких назвали санкції несправедливими і поскаржилися на пов'язані з ними фінансові обмеження. Зокрема, Авен сказав, що не знає, чи тепер може найняти прибиральницю, а Фрідман - що не знає, як оплатити її послуги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада запровадила санкції проти глави російського ЦБ Набіулліної, бізнесменів Гуцерієва, Авена, Фрідмана
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Топ коментарі
+37
Нравіца нє нравіца-жалуйтєсь в лігу сєксуаальних рєформ...
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30.05.2022 18:57
+26
Хай у "Спортлото" скаржаться!
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30.05.2022 18:59
+16
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30.05.2022 19:07
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Нравіца нє нравіца-жалуйтєсь в лігу сєксуаальних рєформ...
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30.05.2022 18:57 Відповісти
Хай у "Спортлото" скаржаться!
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30.05.2022 18:59 Відповісти
Нет ни совести ни чести, это так по роZZийски, даже Геббельс с Герингом до такого не додумались.
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30.05.2022 19:00 Відповісти
ой ***** вот и ответ что всех надо УНИЧТОЖАТЬ ФИЗИЧЕСКИ ФРИДМАНОВ ВСЯКИХ маланских шнобелей.. КАЦАПСКИХ УШЛЕБКОВ УБИЛИ НЕТ ВОПРОСОВ УБОРЩИК НУЖЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УБРАТЬ ПОТОМ ТЕЛО В ГАЗОВУЮ ПЕЧЬ.. А ПЕПЕЛ ПО РОССИИ РАССЫПАТЬ.... Путин ПРИКАЗАЛ УНИЧТОЖАТЬ ВСЕ ЧТО ЕСТЬ УКРАИНСКОЕ ЛЮДЕЙ ДЕТЕЙ СТАРИКОВ И ПРОЧЕЕ А ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СДЕРЖАННЫМИ И КУЛЬТУРНЫМИ?? ну вот эти два иска будут экзаменом на вшивость Европы....и если ЕСПЧ в который раз прогнется и спроститутится в условиях войны в пользу Рашки...то вы извините а нах Украине то ***"ское НАТО и Эвросоюз конченных....
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30.05.2022 19:01 Відповісти
Чого це ти розходився? Попий водички, охолонь. То, певно, ти ********, а не НАТО. За 30 років мову не спромігся вивчити, а від інших чогось вимагаєш.
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30.05.2022 19:50 Відповісти
Два російські мільярдери подали позови проти Ради ЄС через санкції
================
До )(уйла свого йдіть жалійтесь нехай компенсує за рахунок пенсів.
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30.05.2022 19:04 Відповісти
вот если б это оказалось правдой?

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30.05.2022 19:06 Відповісти
чтото єто больше на шлюпку похоже,а не на яхту кадыркина
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30.05.2022 19:14 Відповісти
Начебто, це у Великій Британії невідомо чия яхта згоріла.
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30.05.2022 20:09 Відповісти
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30.05.2022 19:07 Відповісти
Только Зеля може спасти от санкций российских олигархов, и то если они иудеи. Он включает их в переговорную группу от имени Украины.
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30.05.2022 19:10 Відповісти
Видать в маршрутку не пускают.
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30.05.2022 19:12 Відповісти
Авен и Фридман єто просто фунти, подставние морди деньги отмивали СОлнцеской братви от продажи наркоти,оружия й проституции !!! все знают кому надо , на олигархов так званих, есть много компромата!!! пускай наши Силов. органи (Сбу,МВД) здадут падаль рф --европейским и Сша прокурорам
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30.05.2022 19:13 Відповісти
Обращайтесь в Лигу сексуальные реформ! (с)
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30.05.2022 19:15 Відповісти
А віничка до ручок й самим поприбирати -слабО?
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30.05.2022 19:16 Відповісти
Посадить их надо. СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.05.2022 19:21 Відповісти
Не здивуюсь, якщо високоповажний суд прийме рішення задовольнити позов "ображених олігархів". Адже вони (олігархи) особисто ніяких рішень не приймали, наказів не віддавали... карочє, "іхтамнєт".
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30.05.2022 19:23 Відповісти
Авен це дружбан нашого львівського Садового ...він допоможе ...пошле йому львівську прибиральницю.
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30.05.2022 19:26 Відповісти
Фрідман народився у Львові. Там досі живуть його батьки. Міг би, маючи бажання, подати позов проти кацапстану...
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30.05.2022 19:27 Відповісти
На адвоката хватає,а не прибиральницю ні?Дибіли моя)
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30.05.2022 19:28 Відповісти
Что самое смешное, Авен это крыша Х...ла из 90-х. И его бизнес-партнер сейчас.
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30.05.2022 19:30 Відповісти
Це тупий народ ніщо не переробить. Не бачать вони (вірніше, прикидаються, що не бачать), хто у їх бідах насправді винен. Не до путіна претензії, а до ЄС! Не хочуть бачити першопричину всіх проблем хоч ти плач!
З іншого боку, це і для ЄС буде така собі перевірка, чи не "прогнуться" під цих кацапів.
Ну і ще з одного боку: як же такі корисні санкції та привели до того, що навіть на прибиральницю грошей не вистачає?
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30.05.2022 19:31 Відповісти
Долбоящеры. Швабру в руки и бегом свои золотые сральники чистить. Ленивые падлы))
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30.05.2022 19:31 Відповісти
Треба негайно скасувати ті санкції! Бо саме тих грошей не вистачає на прибиральниць!
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30.05.2022 19:31 Відповісти
Пусть жены наймут. Ну или сами. Жены.
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30.05.2022 19:36 Відповісти
Как-то странно - шо Украина, шо параша - как олигархи, так янелохи .
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30.05.2022 19:37 Відповісти
все вопросы по санкциям до царя *****...
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30.05.2022 19:39 Відповісти
Зараз можна посміятись,а коли суд їх(санкції) скасує,вони ж уже стали такими пронирами в тій Європі.
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30.05.2022 19:41 Відповісти
Пол мира наложили на них санкции а у нас Альфу досих пор не национализировали придурки в НБУ
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30.05.2022 20:39 Відповісти
"- Какое ты имеешь право? Это произвол! Я жаловаться буду!
- Это ваше право, граждане - Пьотр Авен та Михайло Фрідман.
Приемная товарища Калинина работает с девяти утра. " (с)
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30.05.2022 20:57 Відповісти
Жодного сумніву, (100%) що ці "гусскіє" мільярдери свої позиви виграють. Та ще й з казковими "компенсаціями" за матеріальні і моральні збитки...
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30.05.2022 21:22 Відповісти
якщо "Пьотр" то має бути і "Міхаіл", а не Михайло, кацапські клікухи тварин не перекладаються
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30.05.2022 21:41 Відповісти
Це так жорстоко. Петюша Авен голова Асаціації сексуальних меншин рузге, туди ж входить і Гера з Сбера. А цікавий буде позов, всі "ОДНОДУМЦІ" виступлять на захистсладкої парочки. А де Герман Хан ?
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30.05.2022 23:07 Відповісти
 
 