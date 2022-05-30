Два російські мільярдери подали позови проти Ради ЄС через санкції
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Російські мільярдери Пьотр Авен та Михайло Фрідман подали позови проти Ради ЄС, яка наприкінці лютого наклала на них санкції через вторгнення Росії в Україну. Бізнесмени поскаржилися, що через них не можуть найняти прибиральниць.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє meduza.
Цю інформацію агентству ТАРС підтвердив представник Європейського суду юстиції у Люксембурзі, куди надійшли позовні заяви бізнесменів.
Позов Авена був зареєстрований 23 травня, позов Фрідмана - 24 травня. Інша інформація на сайті суду поки що недоступна.
Журнал Forbes оцінює статки Авена в 4,6 мільярда доларів, Фрідмана - в 12,9 мільярда доларів.
Мільярдери потрапили під санкції Євросоюзу 28 лютого 2022 року. Влада ЄС обґрунтувала рішення про обмежувальні заходи зв'язками Фрідмана та Авена у російських владних колах. У березні 2022 року санкції проти бізнесменів також запровадила Велика Британія, де вони мешкають.
Після введення санкцій Фрідман та Авен залишили раду директорів Альфа-банку. Вони дали інтерв'ю, в яких назвали санкції несправедливими і поскаржилися на пов'язані з ними фінансові обмеження. Зокрема, Авен сказав, що не знає, чи тепер може найняти прибиральницю, а Фрідман - що не знає, як оплатити її послуги.
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До )(уйла свого йдіть жалійтесь нехай компенсує за рахунок пенсів.
З іншого боку, це і для ЄС буде така собі перевірка, чи не "прогнуться" під цих кацапів.
Ну і ще з одного боку: як же такі корисні санкції та привели до того, що навіть на прибиральницю грошей не вистачає?
- Это ваше право, граждане - Пьотр Авен та Михайло Фрідман.
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