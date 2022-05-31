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Рада уволила Денисову с должности омбудсмена
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного по правам человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За" ее увольнение проголосовали 234 нардепа, из них 17 - бывшие ОПЗЖисты.
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вроде действующий
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Закон України "Про правовий режим воєнного стану", Ст.10:
У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини...
Ніяка країна в світі не додумається з подачі ЗМІ розголошувати держтаємниці, тим більш які стосуються операцій розвідки та служб СБУ. А щодо конкретної даної статті про звільнення, то маю таку думку, що якщо людина не в змозі виконувати свої обов'язки та спричиняє своїми діями лише гальмування, то які можуть бути потурання та спирання на недолугий закон. Чи ба, "за станом воєнного часу не можна звільняти..." ???? А якщо на посаді виявися зрадник, то теж "не можна звільняти"? Хіба не логічно? До того ж панночка має пенсійний вік, то може пора вже і на відпочинок, якщо так важко впоратись зі своїми обов'язками? При владі мають бути МОЛОДІ енергійні люди, бо це дуже виснажлива робота (якщо дійсно працювати, а не протирати штани). А спати на засіданнях можна і вдома біля телевізора. Ось така моя думка. Може комусь і не сподобається, та я і не збираюся доказувати свою правоту із піною у рота) Це тільки МОЯ позиція, а приймати її чи ні - кожен вирішує сам)
Порох зганьбився сам, та зганьбив нашу країну за часи свого правління, тому нам зараз з такою насторогою надають допомогу, бо ще залишилося оте ганебне враження про корупційну державу з корупційним експрезидентом, який занадто переоцінив свій "авторитет", що навіть не соромився з'являтися на міжнародні зустрічі в нетверезому стані!!! Чи може будете це заперечувати? Махінаціям пороха з масштабних крадіжок та здирання шкіри з країни міг би позаздрити навіть "великий комбінатор" О. Бендер! А захищають зараз петю та всіляко надриваються аби зганьбити Зеленського лише ті, хто разом із петром махлював потихеньку, а може і не потихеньку, а на всю котушку, та крав ловкенько...
Дивись краще, щоб тебе не випхали. Сьогодні зарегілась - сьогодні і деактивують.
доход ( не зарплата ) ? какая у нее машина , дом , квартира ?
и все станет все ясно